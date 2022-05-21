Günlük burç yorumları: 21 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!

21 Mayıs Cumartesi yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir süredir göz hapsinde tuttuğunuz olayla ilgili bazı gelişmeler yaşanmak üzere. Başkaları için hiçbir şey ifade etmese de siz ilgiyle üzerindesiniz. Ama bundan kazancınız nasıl olacak? Kendinizi yormayın: Güneş'in bugünkü burç değişimi yolu gösterecek.

BOĞA

Başta para olmak üzere maddi değeri yüksek eşyalara olan eğiliminiz kendinizi bile şaşırtıyor. Güneş finansal bölgenize giriş yapıyor. Çok istediğiniz o pahada değerli şeylere aklınızda büyüttüğünüz kadar ihtiyacınız yok. Para konuları için endişelenmeyin. Geçiminizi rahatlıkla sağlamanın yollarını bulacaksınız.

İKİZLER

Güneş bugün burcunuza geçiyor ve yöneticiniz Merkür ile bağlantı kuruyor, böylece zihniniz keskin ve diliniz daha da keskin olacak. Bununla birlikte, Merkür geriye doğru hareket ederken, şimdi söylemekten kurtulduğunuz şey daha sonra sizi rahatsız etmek için geri gelebilir.

YENGEÇ

Bir tür rüya ölmüş gibi görünebilir ama gezegenler çok karamsar olduğunuzu gösteriyor. Bu hafta sonu olanlar size bir iradenin olduğu yerde her zaman bir yol bulunabileceğini hatırlatacak. Hala çok parlak bir geleceğiniz var.

ASLAN

İnsanlar ne kadar emin olduklarına dair pembe bir tablo çizmeye çalıştıkça, o kadar şüpheci olmalısınız. Büyük olasılıkla, planlarının zayıf tarafta olduğunu fark ettiler ve sizin fark etmenizi istemiyorlar. Ama sahipsin, o yüzden herkese haber ver.

BAŞAK

Güneş bu hafta sonu haritanızın kariyer alanına giriyor ve yönetici gezegeniniz Merkür ile bağlantı kuruyor, böylece yeteneklerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı bileceksiniz. Yine de planlarınızı kendinize saklamayın. Akıllı olun ve ikinci bir görüş alın.

TERAZİ

Geçmişte kaçtığınız bir zorlukla şimdi doğrudan yüzleşebilirsiniz. Güneş'in Hava burcunuzdaki İkizler'e geçişi, hayata bakış açınızı genişletecek ve daha önce sadece sorunları görebileceğiniz yerlerde çözümler bulmanızı kolaylaştıracaktır.

AKREP

Bu hafta sonu mali işlerinizi daha sağlam bir temele oturtmak için bir fırsatınız olacak ama aynı zamanda paranın parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine nasıl ve neden izin verdiğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Biraz daha az sosyalleşmeyi düşünebilirsiniz.

YAY

Zıt burcunuzdaki kozmik aktivite, sizi konuşmaya ve herkesin ne düşündüğünüzü bilmesini sağlamaya teşvik eder… aslında her şey hakkında. Sizi iyi tanıyanlar ne kadar açık sözlü olduğunuza şaşırmayacaklar. Diğerleri biraz şok olabilir.

OĞLAK

Bu hafta sonu arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız tarafından verilen tavsiyeler, içgüdülerinizin size söyledikleriyle uyuşmuyorsa, içgüdülerinize güvenin. Sizden daha fazla deneyime sahip olabilirler ama sahip olmadıkları şey, haklı çıkmaya çok yatkın olan içgörünüz.

KOVA

Güneş bu hafta sonu haritanızın en yaratıcı alanına giriyor, bu da yapabileceğiniz ve yeteneklerinizden en iyi şekilde yararlanmanız gereken bir aşamaya başladığınız anlamına geliyor. İç sesiniz size ne söylüyor? Bunu harfi harfine takip et.

BALIK

Bu hafta sonu küçük bir fikir ayrılığı kontrolden çıkabilir, bu yüzden söylediklerinize dikkat edin ve sevdiklerinizin bile duygusallaşmak için bahaneler aradığını varsayarak hareket edin. Herhangi bir konuda tartışmak tam bir zaman ve enerji kaybıdır.



