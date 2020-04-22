Günlük burç yorumları 22 Nisan Çarşamba - Ay, Koç burcundan Boğa burcuna geçiyor!

22 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcundan çıkıp bir süre boşlukta seyretmesinden sonra Boğa burcuna gireceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Bu sabah uzun zamandır görmediğiniz sevgilinizin özlemini yoğun bir şekilde hissederek uyanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün iş arkadaşınızla uzun bir telefon görüşmesi yapabilir, yapılacak işlerle ilgili fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Uzun zamandır sevdiklerinizden uzak olmak sizi oldukça etkiledi. Duygusal yönünüz bugün oldukça ağır basıyor. Eski fotoğraf albümlerinizi karıştırabilir geçmiş günleri anabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız