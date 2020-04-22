Günlük burç yorumları 22 Nisan Çarşamba - Ay, Koç burcundan Boğa burcuna geçiyor!

22 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcundan çıkıp bir süre boşlukta seyretmesinden sonra Boğa burcuna gireceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bu sabah uzun zamandır görmediğiniz sevgilinizin özlemini yoğun bir şekilde hissederek uyanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün iş arkadaşınızla uzun bir telefon görüşmesi yapabilir, yapılacak işlerle ilgili fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Uzun zamandır sevdiklerinizden uzak olmak sizi oldukça etkiledi. Duygusal yönünüz bugün oldukça ağır basıyor. Eski fotoğraf albümlerinizi karıştırabilir geçmiş günleri anabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün evinizde temizlik telaşı yaşanabilir. Boya işlerine girişebilir, tamir gereken yerleri onarabilirsiniz. Hareket halinde olmak ve meşgul olmak size iyi gelecek. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün romantik hayatınızda hareketlilik yaşanabilir, ruh eşinizle tanışabilirsiniz. Aradığınız samimi bir ilişki olduğundan adımlarınızı sağlam atmaya özen göstereceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
İş yerinizdeki bir meslektaşınız size karşı olan hislerini saklayamayıp söyleyebilir. Elbette nasıl tepki verdiğiniz size bağlıdır ancak anlayışla karşılayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Dans, müzik, yazı... İlgi alanınız hangisi olursa olsun bugün algılarınız oldukça açık. Size ilham veren şeyleri hayata geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
İşlerinizi yetiştirmek için yoğun bir çaba içindesiniz ancak enerjinizi çok fazla kullandığınızın farkına varacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün gizli tutkularınız ortaya çıkabilir uzun zamandır hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin de size karşı duygularını açıklaması sizi mutlu edebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
İş konusundaki düşüncelerinizi, hayal ettiklerinizi hayat geçirmek için iyi bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Uzun zamandır beklediğiniz toplu para bugün de gecikebilir. Bu sizin için sinir bozucu olabilir, ama panik yapmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün romantizm sizin için öncelikli. Sevgilinizle samimi bir akşam planlayabilirsiniz. Bugün fazla sahiplenici olmamanız son derece önem taşıyor; özellikle de diğer insanlar söz konusu olduğunda. Devamını okumak için tıklayınız
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