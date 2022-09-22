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Günlük burç yorumları: 23 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

22.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 23 Eylül Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

23 Eylül Cuma yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

Ast1

KOÇ

Başınızın dertte olduğunu kabul etmek istemeyebilirsiniz, ancak yardım istemeden ne kadar uzun süre devam ederseniz, zaten kötü olan bir durumun daha da kötüleşmesi muhtemeldir. Kimse sizden her şeyi bilmenizi beklemiyor, bu yüzden kendinizden beklemeyin.

BOĞA

Bazı insanlara göre, eğlenmek için çok fazla zaman harcadınız ve sorumluluklarınıza yeterince zaman ayırmadınız. Bir dereceye kadar haklı olabilirler, ancak bu konuda kendinizi suçlu hissetmeniz için hiçbir neden yok. Eğlenmek günah değildir.

İKİZLER

Önümüzdeki birkaç gün içinde bir şekilde zirveyi aşacağınızdan emin olabilirsiniz, ancak bu mutlaka kötü bir şey mi? Gezegenlere göre, her şeyin mümkün olduğuna gerçekten inandığınız ruh hallerinden birindesiniz. Belki öyledirler.

YENGEÇ

Şimdi ve hafta sonu arasında korktuğunuz şeyle yüzleşmeniz gerekiyor. İblislerinizle yüzleştikten sonra artık o kadar da korkutucu görünmediklerini keşfetmenize şaşırabilirsiniz. Bir dahaki sefere, bu kadar kolay korkma!

ASLAN

Herkes şu anda tam olarak duymak istediğiniz şeyi söylüyor gibi görünüyor. Bu sana şüpheli geldi mi? Belki de gerekir. Akıl gezegeni Merkür hala geri harekette olduğundan, sözde “gerçekleri” kendiniz kontrol etmelisiniz. Başkalarına bırakmayın.

BAŞAK

Bugün birileri sizi bir tür finansal plana dahil etmeye ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok tetikte olmanız gerekecek. Sizi aldatmayı ve pahasına hızlı bir kar elde etmeyi umdukları her şans var. Bunun olmasına izin verme!

TERAZİ

Şu anda hiçbir yanlış yapamayacağınızı düşünebilirsiniz ve haklı olabilirsiniz, ancak zihin gezegeni Merkür geri giderken hiçbir şeyi, kendi büyüklüğünüzü bile kabul görmemelisiniz. Kesin diye bir şey yoktur.

AKREP

İyi gittiğini düşündüğünüz bir şey bugün biraz ters gidebilir, ancak bunun için endişelenmenize gerek yok. Gezegenlere göre bu sadece geçici bir an ve hafta sonu geldiğinde durumun üstesinden geleceksiniz.

YAY

Bugün burada, orada ve her yerde acele etme dürtüsüne direnin. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda işleri basit tutun ve daha çok çalışmanız ve daha hızlı hareket etmeniz gerektiğini söyleyenleri yanılıyorlar diye görmezden gelin. Her şey olduğu gibi doğrudur.

OĞLAK

İletişim gezegeni Merkür, en azından bir süreliğine haritanızın kariyer alanından çıkmak üzereyken, meslektaşlarınıza ve işverenlerinize tutamayacağınız sözler vermemeniz akıllıca olur. Beklentilerini yönetin.

KOVA

Bugün iyi şeylerin kucağınıza düşmesini ne kadar çok beklerseniz, diğer insanların sizin olması gerektiğini düşündüğünüz ödülleri aldığını gördüğünüzde o kadar çok hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Arzu ettiğinizi elde edebilirsiniz, ancak çaba size ait olmalıdır.

BALIK

Bugün ne kadar çok çalıştığınız veya iş yaptığınız biri sizi övüyorsa, o kadar tetikte olmanız gerekir. Tatlı konuşmalarının sizi sahte bir güvenlik duygusuna sokmak için tasarlandığı neredeyse kesin ve size herhangi bir iyilik yapmak için olmayacak!


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