Günlük burç yorumları: 23 Şubat Çarşamba günü tüm burç yorumları!

23 Şubat Çarşamba yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, hayatınızın büyük bir bölümünde sorgusuz sualsiz kabul ettiğiniz inanç ve değerlerden şüphe duyabilirsiniz. Bunun aslında sağlıklı bir süreç olduğunu unutmayın. Yarına kadar muhtemelen kendinle barışmış olacaksın ve bu arada biraz büyümen gerekiyor. Pes etme!

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, sevdiğinizle aranızdaki iletişim kopukluğu bugün biraz depresif hissetmenize neden olabilir. Artık sizinle ilgilenmediği gibi yanlış bir sonuca varmak için çok heveslisin. Bu tuzağa düşmeyin. Objektif olmaya çalışırsanız, bunun doğru olmadığını anlayacaksınız. İşlerinden dolayı arayamıyor olabilir ve ilk fırsatta seninle iletişime geçmek için fırsat kolluyor olabilir!

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, çok sezgisel olma eğilimindesiniz. Ancak bugün kendinizi biraz engellenmiş gibi hissedebilirsiniz. Başkalarının ne hissettiğini hissedemezsiniz. Mantığa geri dönmeyi deneyebilirsiniz, ancak bu bugün o de işe yaramıyor. Bunların geçici durumlar olduğunu unutmayın. Kendinizi yıpratmayın. Birkaç gün içinde normale dönmelisiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları hem kişisel olarak hem de kariyerinde çok çalışkan bir insansın. Ancak bugün üzerindeki tembelliği nasıl atacağını bilemiyorsun. Muhtemelen etrafta uzanmak, bir şeyler okumak veya televizyon izlemekten başka bir şey yapmak istemiyorsun. Önemli değil. Hepimizin rahatlamak için zamana ihtiyacı var. Canınız çalışmak istemiyor diye aşırı suçluluk çekmeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün kendini dünyadan soyutlayıp saklanmak isteyebilirsin. Arka bahçeniz veya yatak odanız şu anda özellikle çekici görünüyor. Belki de odadan çıkmak bile istemeyeceksin. Bu konuda endişelenme. Hepimiz ara sıra biraz yalnız kalmak isteriz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bir arkadaş ya da akrabandan seyahat teklifi alabilirsin. Ama bugün bakkala bile gitmeyi düşünmek istemiyorsun. Bugün diğer burçlardaki gibi kimseyle konuşmak hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Aklınız muhtemelen entelektüel veya metafizik konularda. Sadece evde kalmak ve bütün gün bu konuları çalışmak isteyebilirsiniz. Arkadaşınıza seyahat fikrinin kulağa harika geldiğini söyleyin, ama şu sıra mümkün olmadığını söyleyerek kibarca teklifi geri çevirebilirsin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün size kasvet mali durumunuzla yüzleştiğinde gelecek. Ödenecek çok fazla faturanız olabilir. Cüzdanınız düşündüğünüz kadar dolu olmayabilir. Yine de, bu sadece geçicidir ve muhtemelen faturaları aradan çıkarmak iyi hissettirecektir. Kafanızı meşgul edecek bir şeyler bulmanız iyi gelebilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bu sabah aynaya baktığınızda gördükleriniz karşısında dehşete düşebilirsiniz. Çok çalışıyorsunuz ve streslisiniz, bu yüzden muhtemelen yorgun görünüyorsunuz. Bununla birlikte, her şeyi orantısız hale getirme eğilimindesiniz ve gerçekte olduğundan çok daha kötü göründüğünüzü düşünüyorsunuz. Kendinizi yeni kıyafetlerle ve yürüyüşle şımartın, sonra biraz dinlenin. Yarın muhtemelen her zamanki gibi harika görüneceksin. Pes etme.

YAY

Sevgili Yay burçları, gün içinde size bilinçsizce geçmişte başınıza gelen hoş olmayan bir şeyi hatırlatan bir şey olabilir. Bugünün olayını bile hatırlamayabilirsiniz, ancak uzun zaman önce meydana gelen olayın anıları sizi gün boyunca rahatsız edebilir ve sizi çok karamsar bir ruh haline sokabilir. Bu hafızanın sizi neden bu kadar çok etkilediğini analiz etmeye çalışın. Omuzlarınızdan ağır bir yük kalkmış gibi hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, arkadaşlarınızdan hiçbiri bugün evde olmayabilir. Muhtemelen onlarla herhangi bir telefon görüşmesi veya buluşma düzenleyemeyeceksiniz. Kendinizi oldukça yalnız hissetmenize neden olabilir. Biraz kara kara düşünebilir ve artık kimsenin sizi umursamadığına kendinizi ikna edebilirsiniz. Kendine gel! Durumun böyle olmadığını gayet iyi biliyorsun. Biri sizi arayana kadar sosyal medyada takıl, o sizi arayacaktır!

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün herhangi bir nedenle kendinizi evde kalmaya mecbur hissedebilirsiniz. Belki geç gelen bir ziyaretçi veya bir tür teslimat bekliyorsunuz. Bu nedenle biraz gergin hissedebilirsiniz. Evde kalmayı seviyorsunuz, ancak bunu yapmayı seçerseniz. Beklemekle geçireceğiniz zamanı doldurmak için yaratıcı bir şeyler bulun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, sokaklarda veya binalarda inşaat çalışmaları bugün mahallenizde dolaşmayı zorlaştırabilir. Farklı yerlerde halletmen gereken işler varsa yürümeyi tercih etmelisin. İşlerin yüzünden telefon trafiği arasında sıkışıp kalabilirsin. Bu nedenle beklediğin bazı aramaları kaçırabilirsin. Sinir bozucu bir günle karşı karşıyasın.

