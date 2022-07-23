Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

23 Temmuz Cumartesi yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çünkü kelimelerin gücünü derinden hissedeceğiniz bir gün olacak. Hedeflerinize ve hayallerine ulaşmak için attığınız her adım cesaretinizi size bir kez daha ispat edecek. Cesur adımlarınız için kendinizi kutlayın ve önünüze çıkan fırsatları güzel bir şekilde değerlendirin.

BOĞA

Bugünün gündem maddesini başarılar oluşturacak. Hayatınız boyunca attığınız adımları gözden geçirerek kendinizi başarılı bulduğunuz alanlara yönelmekten çekinmeyin. Sizi önünüzdeki olası barikatlara karşı uyaran işaretler olabilir, ancak bu durum hedefinizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Belki de sadece hızı düşürmeniz veya yeni bir rota seçmeniz gerekiyor. Her iki durumda da, üstlendiğiniz herhangi bir görevi başarmak için azim ve iç dürtüye sahipsiniz.

İKİZLER

Bugün kendinizle başbaşa kaldığınız ve iç sesinizi dinlemek için bir fırsat yarattığınız bir gün olacak. Gün boyunca odaklanma konusunda sorun yaşabilirsiniz. Bir işe başladığınızda başkasının aklınıza geldiğini fark ederek o işi yarım bırakmak isteyebilirsiniz. Karınca ve çekirge hakkındaki masalı hatırlayın ve gelecek için tohumları atmanın tam zamanı!

YENGEÇ

Bugün duygularınızı temellendirebilmeniz ve hayatınızda daha fazla istikrar bulabilmeniz için mükemmel bir gün. Ayaklarınızı yere sağlam basın ve bu büyük gezegenin yaşayan bir parçası ve ürünü olduğunuzu anlayın. Kendinizi ve hayatınızı tanımlamak için karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi ihmal etmeyin.

ASLAN

Bugün üzerinde çalıştığınız yeni bir proje için veri toplamak için harika bir gün. Hafta sonu olmasına rağmen iş ve kariyer kapısında yeni gelişmelerin yaşandığını fark edeceksiniz. Yeni bir işe girebilir ya da mevcut işinizde değişiklik yapabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almaktan korkmayın.

BAŞAK

Bugün hayal kurmayı ne kadar sevseniz de gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacağınız bir zaman dilimine gireceksiniz. Ertelediğiniz can sıkıcı işlere dikkat edin. Bahaneler üreterek yapmadığınız birikmiş işlerinizin sizi beklediğini fark edecek ve onları halletmek için kendinize yeni bir zaman yaratacaksınız.

TERAZİ

Bugün hayatınızı sorguladığınız bir gün olacak. Yaşamınızda gerçekten ilgisi olmayan durum ve kişilere boş yere enerjinizi harcamayın. Dikkatinizi eldeki görevlere odaklamak ve işleri halletmek için harika bir gün. Kendinizi bunalmış hissediyorsanız sosyalleşmek enerjinizi yerine getirecektir.

AKREP

Bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme başarınız karşısında büyük bir hayranlık duyacaksınız. Duygularınız ve mantığınızın aynı anda hareket ettiği konularda kararlar alacak, uzun zamandır ertelediğiniz durumları gözden geçireceksiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi gün boyunca mutlu etmek için türlü sürprizler hazırlayacak, bu aşamada hayatın güzelliklerini dolu dolu hissedeceksiniz.

YAY

Bugün enerjisel anlamda zor bir günü olacak. Özellikle sosyal anlamda kendinizi yetersiz hissedebilir ve olaylara çabuk sinirlendiğinizi fark edebilirsiniz. Her zaman ayakta ve aktif olmanız gerektiğini düşünmeyin. Kendinizi biraz dinlendirin ve enerjinizi içe odaklayın.

OĞLAK

Bugün diğer günler gibi olmayacak. Bugün duygularınızı temellendirebilmeniz ve hayatınızda daha fazla istikrar bulabilmeniz için mükemmel bir gün. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da aile büyüğünüzden haber alacaksınız. Onunla kurduğunuz iletişim sayesinde geçmiş konuları bir kez daha düşünme ihtiyacı hissedeceksiniz.

KOVA

Bugün özellikle aşk hayatınızda iletişim problemlerinden doğan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiklerinizi bu konuda kırmamaya ve kendinizi zorlamamaya çalışın. Günlük işlerinizi yapmak için enerjinizin yerinde olmadığını düşünüyorsanız bile hareket edin ve oturduğunuz yerden kalkın.

BALIK

Bugün kendinize ve kararlarınıza güvenin. İçinizdeki ışıltının dışa doğru yayılmasına izin verin ve insanlara sunabileceğiniz çok fazla sevgi olduğunu gösterin. Gücünüzü başkalarından almaya çalışmak yerine derinlerden geldiğini hissedin.



