Günlük burç yorumları: 24 Eylül Cumartesi günü tüm burç yorumları!

24 Eylül Cumartesi yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Güneş'in bugün karşı burcunuza geçmesi, diğer insanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu sadece sevdiğiniz insanlar için geçerli değil, aynı zamanda sevmediğiniz insanlar için de geçerli. Bu senin yararına, onların değil.

BOĞA

Son haftalarda en yüksek hızda hareket ettiğiniz için süresiz olarak bu hızda devam etme eğiliminde olabilirsiniz, ancak gerçekten buna gerek yok. Çok fazla ivme kazandıktan sonra artık rahatlayabilir ve emeklerinizin meyvelerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İKİZLER

Son haftaların endişeleri, herkes için olmasa da kişisel olarak sizin için her şeyin mümkün olduğu hissiyle yer değiştirecek ve yerini alacak. Güneş'in haritanızın en dinamik alanından yolculuğu size yeni bir yaşam şehveti kazandıracak.

YENGEÇ

Bugün biraz tüylerinizi diken diken edecek bir şey olacak ama bu durumdan memnun olmadığınızı başkalarının görmesine izin vermemeniz tavsiye edilir. Bazı insanlar kendilerini rahatsız etmekten zevk alırlar ve sizden gelecek olumsuz bir tepki onları cesaretlendirecektir.

ASLAN

Tekneyi sallamak istemediğin için son haftalarda söylemediğin çok şey oldu. Şimdi kozmik resim değişiyor ve birkaç gün, belki dakikalar içinde aklınızı her türlü konuda konuşuyor olacaksınız.

BAŞAK

Son birkaç haftadır tüm gözler üzerinizdeydi ama şimdi Güneş burcunuzdan ayrılıyor, spot ışıkları eskisi kadar parlak olmayacak. Ancak, bu delirmek için bir izin değildir. Olan güçler hala izliyor.

TERAZİ

Büyük değişikliklerin yolunuza çıktığını hissedebilirsiniz ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmaya kararlısınız. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca burcunuzdaki Güneş size doğru yönü gösterecek, o zaman geleceğe güvenle yürümelisiniz.

AKREP

Dışarıdan sakin görünebilirsin ama içeride dönen bir duygu içindesin. Bazıları iyi, bazıları kötü, ama hepsi son derece sıcak! Önümüzdeki birkaç gün boyunca bu duyguların yüzeyin altında gizli kaldığından emin olun. Dramadan kaçınmak en iyisidir.

YAY

Güneş bugün haritanızın dostluk alanına girerken, sizin gibi düşünen insanlarla bir araya gelmek ve sizi memnun edecek projeler üzerinde çalışmak ana hedefiniz olmalıdır. Çabalarınız dünyayı değiştirmek zorunda değil ama eğlenceli olmalı.

OĞLAK

Halkın gözünden yeterince uzun süre uzak durdunuz. Şimdi sahnenin önüne güvenle adım atmalı ve dünyaya neyin eksik olduğunu göstermelisiniz. Güneş'in haritanızın kariyer alanına geçişi, şöhret ve servet arayışınızı cesaretlendirecek.

KOVA

Ruh haliniz önümüzdeki birkaç gün içinde önemli ölçüde değişecek ve daha iyisi için çok fazla değişecek. Hem kişisel yaşamınızda hem de işte kendinizi daha rahat hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi yeteneklerinize olan güveniniz de artacak. Kendine inanmak başarının anahtarıdır.

BALIK

Aldığından daha fazlasını hak ettiğine açıkça inanıyorsun, öyleyse neden bunun için savaşmıyorsun? Başkaları katkılarınıza değer verecekse, servetinizi başka bir yerde ararsanız ne kaybedeceklerinin farkında olmaları gerekir.



