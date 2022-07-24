Günlük burç yorumları: 24 Temmuz Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

24 Temmuz Pazar yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün dürüstlüğün sınırlarını zorlayacağınız bir gün olacak. Sosyal anlamda bu durum sizi biraz kötü bir pozisyona düşürse de gün boyunca dürüst davrandığınız için gece yatağa yattığınızda kendinizle gurur duyacaksınız. Hayatınızda bulunan dostlarınız ya da aile üyelerinizle aranıza mesafe girebilir. İletişim kurarak bu sorunları çözmeye özen gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bu sabah rüyalarınızın belirleyici rol üstlendiğini fark edecek ve evrenle kurduğunuz bağ karşısında şaşkınlık yaşayacaksınız. Bu süreçte dileklerinize ve isteklerinize dikkat edin. Çünkü evren hepsini gerçekleştirmek için adeta hazırda bekliyor. Bu öğleden sonra arkadaşlarınızın duygusal taleplerinin sizi bunaltmasına izin vermemeye çalışın. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün duygusal destek için arkadaşlarınıza güvenmekten korkmayın. Duygusal anlamda zorlandığınız hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. İletişim kanallarından doğan sorunlar nedeniyle bazen anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Yanlış anlaşılmaların yaşanmaması için mümkün olduğunca gün boyunca kendinizi açıklayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün sosyal anlamda kendinize ve sevdiklerinize sınırlar koyduğunuz bir gün olacak. Mesafeli tavrınız karşıdan yanlış anlaşılsa da gün boyunca yalnız kalarak hayatınızı gözden geçirme fırsatı yakalayacaksınız. Kariyer ce iş kapısından gelen bir haberle beraber hayatınıza yeni bir yön verme arzusu içine girebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün tamamen duygusal ve sezgisel olarak hareket edeceğiniz bir gün olacak. Gün boyunca kendinizi ve sevdiklerinizi dinleyerek sosyal anlamda zirvede hissettiğiniz bir gün yaşayacaksınız. Karşınıza çıkan frısatları değerlendirmeye çalışın ve hayatınıza dair büyük kararlar almaktan korkmayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün sosyal anlamda kendinizi her zamankinden daha zor bir durumda hissedebilirsiniz. Özellikle yanlış anlaşılmalar nedeniyle sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da aile üyesiyle aranızda gerilimli bir hava esebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca evde kalarak bu gergin iklimi sosyal detoks yaparak değerlendirebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün aşk hayatınızdaki sürpriz gelişmeler sizi fazlasıyla şaşırtacak ve mutlu edecek. Geçmişten gelen bazı konuların gündeminizde yer almasıyla beraber hayal kırıklıklarının peşinde boğuştuğunuz bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Ancak arzu ettiğiniz o aşk sizi bulduğunda bütün kalp kırıklıklarınızı unutacaksınız. Eros’un okunun gücüne inanın!

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün Venüs Jüpiter ile gökyüzünde kare açı yaparken, hüsnükuruntuların sizi gerçek sezgiden uzaklaştırmasına izin vermemeye çalışın. Bu titreşimler iyimser bir eğilim ortaya çıkarsa da, özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda karamsar bir tablo çizebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların gerçek duygularını anlamak için sesinize kulak verin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendinizi sevmek ve takdir etmek için birkaç dakikanızı ayırın. Başkalarının onayını beklemeden kendinize göstereceğiniz öz sevgi sayesinde güne daha pozitif bir şekilde başlayabilirsiniz. Öğleden sonra yaklaşırken Venüz ve Jüpiter arasındaki sert açı nedeniyle rekabetçi duygularınız devreye girebilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün duygularınızın her zamankinden daha yoğun olduğunu fark edecek ve bu durumdan biraz bunalmış hissedeceksiniz. Bu kozmik iklim, mevcut ilişki durumunuzdan memnun değilseniz veya eşinizin duygularınızı dikkate almadığını düşünüyorsanız, özellikle tetikleyici olabilir. Aşk hayatınızda sorgulamalara başladığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün yaratıcılığınızın ve pratik zekanızın devrede olduğu bir gün olacak. Sosyal anlamda kendinizi her zamankinden daha iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla ya da aile üyelerinizle zaman geçirmek gün boyunca pozitif kalmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi ve isteklerinizi dinlemek için mutlaka birkaç saat tek başınıza zaman geçirin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, evren, bu sabah seni çevreleyen güzelliğe kalbini açmanı isteyecek. Günün devamında Venüs ve Jüpiter gökyüzünde karşı karşıya gelirken maddi anlamda zorlandığınızı hissedeceksiniz. Günün gündem maddesini maddi ve finansal konular oluşturacak. Planladığınızın dışında yaptığınız harcamalar nedeniyle başınız biraz ağrıyabilir.



