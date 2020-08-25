Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2020 Salı) Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki... 25 Ağustos Salı günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın. Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2020 Salı) 25 Ağustos 2020 Salı günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde. Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar stres verici konularla ilgilenebilir, daha kolay gerilebilirsiniz. Yeni ve riskli adımlar atmaktan kaçınmalı, şartlara göre hareket etmeye çalışmalısınız. Finansal konularda plan dışı durumlar olabilir. İş veya özel hayatınızdaki ilişkilerde güven sorgulaması yapabilirsiniz. 15.48'den itibaren ise keyifli ve pozitif enerjinin hakim olacağı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Sevindirici, rahatlatıcı gelişmeler olabilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde, iletişime geçtiğiniz kişilerle anlaşmazlık ve gerilimlere dikkat etmelisiniz. Gerilimleri ise büyütmemekte, krize çevirmemekte fayda var. Bu saate kadar karamsarlık, güvensizlik çalışsa da saat 15.48'den itibaren günün geri kalanında karmaşanın son bulacağı enerjiler hakim olacak. Aşk hayatı, tutkular ve arzular öne çıkıyor. Özel hayatınızda ruh, beden ve zihin uyumu çalışıyor. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ruh haliniz ve enerjiniz daha değişken olabilir, normalinizin dışına çıkabilirsiniz. Merak, sorgulama, araştırma öne çıkabilir. Bir konuya, bir fikre fazlaca takılabilirsiniz. Çalışma ortamında karışıklıklara dikkat. Saat 15.48'den itibaren sevdiklerinizle bir arada olabilir, keyifli görüşmeler yapabilirsiniz. Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar özel hayatınızdaki ilişkiler, çocuklar, partner ve aile üyeleri gibi yakınlarınızla ilgili konular gündem olabilir. Kendi arzu ve isteklerinize, ihtiyaçlarınıza göre hareket edebilirsiniz. Abartıya kaçmaya dikkat. Saat 15.48'den itibaren iletişim trafiği artıyor, gününüz hızlanıyor. Görevlerinizi hızlıca, başarıyla tamamlayabilirsiniz.

24 - 30 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ev ve aile konuları gündeminizde olabilir. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Günü ve koşulları yönetme ihtiyacı artarken, bildiğiniz gibi ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu noktada abartıya kaçmamaya, bencilliğe dikkat. Saat 15.48'den itibaren sizin için neşeli ve keyifli enerjiler çalışıyor. Yaşamdan daha çok keyif alabilir, daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Başak Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar daha detaycı düşünüp, yarım kalmış iş ve konulara odaklanabilirsiniz. Hisleriniz güçlü çalışabilir. Gün içinde dağınıklık, gecikme gibi durumlar oluşabilir. Saat 15.48'e kadar ulaşımda dikkatli olmalı. 15.48'den itibaren kendinizi gösterebilir, bulunduğunuz ortamlarda öne çıkabilirsiniz. Sürpriz şanslar gelebilir. Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konular öne çıkıyor. Plan dışı harcamalar, plan dışı kazançlı durumlar olabilir. Harcamalarda aşırılığa ve israfa dikkat. Saat 15.48'den itibaren daha yardımsever, yapıcı olacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. İstekler ve duygular ile mantık ve farkındalığı dengeleme zamanı. Akşam saatlerinde son dakika planları olabilir.