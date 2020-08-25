Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2020 Salı) Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
25 Ağustos Salı günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
25 Ağustos 2020 Salı günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar stres verici konularla ilgilenebilir, daha kolay gerilebilirsiniz. Yeni ve riskli adımlar atmaktan kaçınmalı, şartlara göre hareket etmeye çalışmalısınız. Finansal konularda plan dışı durumlar olabilir. İş veya özel hayatınızdaki ilişkilerde güven sorgulaması yapabilirsiniz. 15.48'den itibaren ise keyifli ve pozitif enerjinin hakim olacağı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Sevindirici, rahatlatıcı gelişmeler olabilir.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde, iletişime geçtiğiniz kişilerle anlaşmazlık ve gerilimlere dikkat etmelisiniz. Gerilimleri ise büyütmemekte, krize çevirmemekte fayda var. Bu saate kadar karamsarlık, güvensizlik çalışsa da saat 15.48'den itibaren günün geri kalanında karmaşanın son bulacağı enerjiler hakim olacak. Aşk hayatı, tutkular ve arzular öne çıkıyor. Özel hayatınızda ruh, beden ve zihin uyumu çalışıyor.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ruh haliniz ve enerjiniz daha değişken olabilir, normalinizin dışına çıkabilirsiniz. Merak, sorgulama, araştırma öne çıkabilir. Bir konuya, bir fikre fazlaca takılabilirsiniz. Çalışma ortamında karışıklıklara dikkat. Saat 15.48'den itibaren sevdiklerinizle bir arada olabilir, keyifli görüşmeler yapabilirsiniz.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar özel hayatınızdaki ilişkiler, çocuklar, partner ve aile üyeleri gibi yakınlarınızla ilgili konular gündem olabilir. Kendi arzu ve isteklerinize, ihtiyaçlarınıza göre hareket edebilirsiniz. Abartıya kaçmaya dikkat. Saat 15.48'den itibaren iletişim trafiği artıyor, gününüz hızlanıyor. Görevlerinizi hızlıca, başarıyla tamamlayabilirsiniz.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ev ve aile konuları gündeminizde olabilir. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Günü ve koşulları yönetme ihtiyacı artarken, bildiğiniz gibi ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu noktada abartıya kaçmamaya, bencilliğe dikkat. Saat 15.48'den itibaren sizin için neşeli ve keyifli enerjiler çalışıyor. Yaşamdan daha çok keyif alabilir, daha özgüvenli hissedebilirsiniz.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar daha detaycı düşünüp, yarım kalmış iş ve konulara odaklanabilirsiniz. Hisleriniz güçlü çalışabilir. Gün içinde dağınıklık, gecikme gibi durumlar oluşabilir. Saat 15.48'e kadar ulaşımda dikkatli olmalı. 15.48'den itibaren kendinizi gösterebilir, bulunduğunuz ortamlarda öne çıkabilirsiniz. Sürpriz şanslar gelebilir.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konular öne çıkıyor. Plan dışı harcamalar, plan dışı kazançlı durumlar olabilir. Harcamalarda aşırılığa ve israfa dikkat. Saat 15.48'den itibaren daha yardımsever, yapıcı olacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. İstekler ve duygular ile mantık ve farkındalığı dengeleme zamanı. Akşam saatlerinde son dakika planları olabilir.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınızda ve tavırlarınızda normalinizin dışına çıkabilirsiniz. Geleceği, hayatı veya kendinizi sorgulama çalışabilir. Saat 15.48'den itibaren finansal şanslar, ileriye dönük harcamalar, eril figürler ve ebeveynlerden maddi destekler gündemde olabilir. Daha özgüvenli ve başarılı hissedeceğiniz bir zaman dilimi. Kibir duygusundan kaçınmalı.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iç dünyanızda daha dalgın, dağınık olabilirsiniz. Geleceğe dair merak, hayatı çözmeye çalışma, bilinmezi sorgulama hali artabilir. Saat 15.48'den itibaren ise kadersel tanışma veya karşılaşmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde karşınızdaki kişiler sebebiyle duygularınız değişebilir.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saaate kadar geleceğe dair planlarınızda ve sosyal ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Duygularınızda ve tavırlarınızda aşırılıklara gitmekten kaçınmalı, bu saate kadar yarım kalan işleri tamamlayıp aşırı risk almamalı. Saat 15.48'den sonra beklenmedik haberler alabilir, gizli gerçekleri öğrenebilirsiniz. Her duygu ve düşünceniz karşı tarafa geçebilir.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yaşama ve ilişkilere dair beklentileriniz artabilir. Bir beklentiyi bulamamak ya hep ya hiç noktasına götürebilir, hızlıca karamsarlığa geçebilirsiniz. Aile ilişkileri ve kariyer planları öne çıkıyor. 15.48'den itibaren ise gün sonuna kadarki süreçte etki altında kalma, karşıdakini etkileme gibi durumlar çalışıyor olacak.
Bugün saat 15.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalmış konulara, konuşmalara odaklanabilirsiniz. Çalışmak, bir şeyler yapmak, birilerine fayda sağlamak bu saate kadar sizi daha iyi hissettirebilir. Saat 15.48'den itibaren ilişkilerin geleceğine dair konularda netleşebilirsiniz. Partnerden, karşınızdakilerden adım görebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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