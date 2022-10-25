Günlük burç yorumları: 26 Ekim Çarşamba günü tüm burç yorumları!

26 Ekim Çarşamba yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Gün başlarken kötü haber gibi görünen şeyler, gün sona erdiğinde iyi haber gibi görünecek, bu yüzden pozitif kalın ve diğer insanların size söylediği olumsuz şeyler tarafından sallanmayı reddedin. Bir gündemleri var ve sizi en kötüsünden korkutmak istiyorlar.

BOĞA

Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin bugün nereden geldiğinizi anlamasını istiyorsanız, bunu onlar için sade ve basit bir dille hecelemeniz gerekecek. Duygularına hitap etmeye çalışmayı unutun, söylediğiniz her şey mantıklı gelmelidir.

İKİZLER

İş cephesinde ilerlemek istiyorsanız, işverenlerin ve kıdemli meslektaşlarınızın kim olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi bilmelerini sağlamak için zorlu bir gün seçemezsiniz. Yine de bu konuda çok akıllı olmayın. Sıkı çalışmayı zekadan daha çok takdir edeceklerdir.

YENGEÇ

Bu, potansiyel olarak sizin için yılın en iyi günlerinden biridir, çünkü haritanızın en yaratıcı alanında bir güneş tutulması her şeyin kolay görünmesini sağlar. Ayrıca, profesyonel olarak yön değiştirmek istiyorsanız, şimdi planlamayı bırakıp yapmaya başlamanın tam zamanı.

ASLAN

Başkaları senin hakkında arkandan konuşuyor mu? Belki. Sizin faydalanabilecekleri bir hata yapacağınızı mı umuyorlar? Muhtemelen. Bunun olmasına izin verecek misin? Tabii ki değil. Sen bir Aslansın ve Aslanlar her zaman kazanmanın yollarını bulur.

BAŞAK

Şu anda pek çok şeyin sizin için iyi gittiğine inanmakta zorlanabilirsiniz, ancak bugünkü güneş tutulması hem evde hem de işte tercih edilen birkaç kişiden biri olduğunuzu gösteriyor. Başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız? Şimdi yap.

TERAZİ

Önemsiz konulardan kaçının ve sebepsiz yere ve kişisel olarak size hiçbir faydası olmayan çok fazla zamanınızı alan önemsiz insanlardan kaçının. Finans açısından bu, paranızdan daha fazlasını elde etmek için harika bir zaman. Başkaları için değil, sizin için çalışmasını sağlayın.

AKREP

Bugün burcunuzda gerçekleşecek güneş tutulması sizi bazı insanlar için dayanılmaz, bazıları için dayanılmaz yapacak. Söylediğin ve yaptığın her şeyde meleklerin tarafındasın ve kendine olan inancın bunu gerçeğe dönüştürecek.

YAY

Önemli görevleri başkalarına devretmeyin, eğer onların doğru yapılmasını istiyorsanız, onları kendiniz yapmalısınız. Aklınızın arkasından, gerekenlere sahip olmadığınızı söyleyen o dırdırcı sesi görmezden gelin, çünkü diğer tüm işaretlerin toplamından daha fazla yeteneğiniz var.

OĞLAK

Güvenebileceğini düşündüğün birinin sana bir şekilde ihanet ettiği fikrini atlatmalısın. Sadece yanlış olmakla kalmaz, aynı zamanda enerjinizi olumsuz duygulara harcarsanız harika bir şey yapma fırsatını kaçırabilirsiniz.

KOVA

Güneş tutulmasının haritanızın kariyer alanındaki etkisi sayesinde, bugün biraz çaba çok uzun bir yol kat edecek. Bir sonraki adam kadar ve çoğundan daha iyi olduğunuzdan asla şüphe etmeyin. Sen gerekenlere sahipsin.

BALIK

Daha da değerli bir şeyin hayatınıza girmesi için değerli bir şeyden vazgeçmeniz gerekmez. Bugünün son derece faydalı güneş tutulması, pastanızı yiyip önümüzdeki 24 saat boyunca tadını çıkarabilirsiniz.



