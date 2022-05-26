Günlük burç yorumları: 26 Mayıs Perşembe günü tüm burç yorumları!

26 Mayıs Perşembe yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Özellikle bir gezi veya sosyal bir etkinlik planlıyorsanız, bugün kararları arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize bırakın. Herhangi bir öneride bulunursanız, büyük olasılıkla reddedilecektir, bu yüzden zamanınızı boşa harcamayın. Bir değişiklik için bazı fikirler hayal etmelerine izin verin.

BOĞA

Bugün yardımınıza ihtiyacı olan birine yardım etmekte tereddüt etmeyeceksiniz. Ancak hızlı hareket etmeden önce bir süre kendi hallerine bırakıp, başa çıkıp çıkamayacaklarını gözlemlerseniz daha iyi olabilir. Baktınız yapamıyor o zaman yardımcı olursunuz. Belki de göründükleri kadar çaresiz değillerdir.

İKİZLER

Kendinizi bugün doğanızın rekabetçi yanını ortaya çıkaran bir durumda bulacaksınız. Ancak yüzleşmekten kaçınmanız ve uzlaşmacı bir çözüm aramanız şiddetle tavsiye edilir. Her dövüşü kazanmak zorunda değilsin. Aslında hiç savaşmanıza gerek yok.

YENGEÇ

Kendinizi sizden daha güçlü biriyle karşı karşıya gelmenizin beklendiği bir durumda bulursanız, bir kaçış yolu aramanız akıllıca olabilir. Bu kazanamayacağınız bir savaş, o yüzden mantıklı olanı yapın ve geri çekilin.

ASLAN

Dışarıdan kendinden emin görünebilirsin ama içeride, başa çıkamayacak durumda olduğun bir şey için endişeleniyorsun. Bu şey ne olursa olsun, bugün kendinize hatırlatın. Aslında bu kadar endişelenmenizi gerektirmeyecek küçük bir problem kafanızda büyütmeyi bırakırsanız rahat edersiniz.

BAŞAK

Bugün biri sizden desteğinizi isteyecek ve elbette bunu vermekten mutlu olacaksınız, ancak yaptıkları yanlış giderse sonuçlarının ne olabileceğini bildiğinizden emin olun. Bu size nasıl yansıyabilir? Belki de mesafeni korumalısın.

TERAZİ

Bugün hayal kurmak için kendinize izin verin, çünkü uzun vadede “kutunun dışında” düşünme isteğiniz meyvesini verecek ve kısa vadede çok eğlenceli geri dönüşleri olabilir. Bugün hayal ettiğiniz şeyin yarınki gerçeğiniz olabileceğini asla unutmayın.

AKREP

Önümüzdeki 24 saat içinde nakit paranın parmaklarınızın arasından kayıp gittiğini fark edebilirsiniz. Mali durumunuz sağlamsa, bu muhtemelen önemli değil, ancak sıkıntıyı hissediyorsanız, işleri kendiniz için daha da kötüleştirmeye çalışmamalısınız.

YAY

Bu, bire bir etkinlikler için yılın en iyi zamanlarından biridir, bu yüzden arkadaşlarınızla ve ailenizle dışarı çıkın ve birlikte eğlenceli şeyler yapın. Bugün kendinizden ne kadar çok verirseniz, evren de karşılığında size o kadar çok yol verecektir.

OĞLAK

Size bağlı olan diğer insanları çok fazla sevmiyorsunuz çünkü bu sadece kendi seçeneklerinizi kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların her zaman yanlarında olmanızı bekleme alışkanlıklarını da teşvik ediyor. Sevdiklerinize bugün kendi ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini söyleyin.

KOVA

Artık o kadar çok enerjiniz var ki, çok az çabayla çok şey yapabilirsiniz. Bu elbette arkanıza yaslanıp hiçbir şey yapmayacağınız anlamına gelmez, ancak kozmik rüzgarların yolunuza daha da güzel şeyler estirmesini bekleyebilirsiniz.

BALIK

Diğer insanlar senin hakkında ne kadar güzel şeyler söylerse o kadar şüphelenirsin ama gerçekten buna gerek yok. Bugün tanıştığınız hemen hemen herkes sizin tarafınızda olacak ve başarılı olduğunuzu görmek isteyecek, bu yüzden onların desteğinden bir an bile şüphe etmeyin.



