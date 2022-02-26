Günlük burç yorumları: 26 Şubat Cumartesi günü tüm burç yorumları!

26 Şubat Cumartesi yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Bazı insanlar eleştiriyle karşı karşıya kaldıklarında gerçekten alıngan olabilirler, bu nedenle bugün onların çabalarını değerlendirirken bu kadar açık sözlü olmamaya çalışın. Bu, arkadaşların ve aile üyelerinin bir moral konuşmasına bir laftan daha iyi yanıt verdiği durumlardan biridir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, uğraştığın bir şeyden vazgeçmeye çok yakınsın. Çünkü nasıl çalıştırılacağını göremiyorsun ama ona biraz daha zaman ver. Bugünden sonra büyük bir çıkış yakaladığını görebilirsiniz, bu yüzden sabırlı olun.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, dünyayı alt edebileceğinizi ve kazanabileceğinizi hissedebilirsiniz, ancak yalnız hissetmek yeterli olmayacaktır. Gezegenler, çabalarınızın hak ettiğine inandığınız türden sonuçlar verdiğini görmek istiyorsanız, biraz daha derinlemesine plan yapmanız gerektiği konusunda uyarıyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, denemeden yeni bir planın veya projenin sizin için doğru olup olmadığından emin olamazsınız. Bu yüzden zihninize başarısızlık nedenleri bulmayı bırakmasını söyleyin ve dönüştürülebileceği inancıyla ilerlemeye devam edin. Başarı çok yakın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bir arkadaşınız sizi çok eğlenceli olacağına söz verdiği bir şeye katılmaya zorlayabilir. Ancak altıncı hissiniz size dikkatli olmanızı söylüyorsa, en azından şimdilik kendinizi tutmalısınız. Onların "eğlence" tanımı sizinkinden çok farklı olabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları hem iş hem de özel hayatınıza yaşanacak yeni gelişmeler heyecanınıza heyecan katıyor. Gökyüzündeki değişiklikler bazı çelişkileri ortaya çıkarıyor. Belirli amaçlar ve hırslar için coşkunuzu dizginlemek akıllıca olabilir. Her şey yoluna girecek ama hemen değil. O yüzden acele etmemelisin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün alınan bilgilere göre hareket ederseniz, sonuçların beklediğiniz gibi olmadığını görebilirsiniz. Bazen sözde “uzmanların” size söylediklerine inanmakta biraz acele ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden sadece iddialarını değil, amaçlarını da sorgulayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bir süre önce önemliymiş gibi görünen ama şu anda hiçbir önemi olmayan bir konuya odaklanmış görünüyorsunuz. Planlara bağlı kalma ve onları tamamlama konusundaki kararlılığınız bugün olumlu olmaktan çok olumsuz olabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, kafanızdaki o küçük ses, egonuzun duymak istemediği şeyleri fısıldıyor ama eğer akıllıysanız onu dinler ve size söylediklerini uygularsınız. Arzu tek başına gerçek dünyada bir şeylerin gerçekleşmesi için her zaman yeterli değildir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, yanlış giden şeyin kenarlarını düzeltmenin onu düzelteceği fikrinden vazgeçmelisin. Basit gerçek şu ki, yanlış bir dönüş yaptınız ve başlangıca geri dönmeniz gerekiyor. Gururunu geri plana al ve adımlarını takip et.

KOVA

Sevgili Kova burçları, yüzeyde kesilmiş ve kurumuş gibi görünen ama daha derindeki bir parçanız bunun o kadar basit olmadığını bildiği bir konu hakkında ikilemde kalmak size göre değil. Gerçekten neler olup bittiğini anlamak için düşüncenizi oldukça radikal bir şekilde değiştirmeniz gerekebilir.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün tesadüfen tanıştığınız biri aslında bir süredir dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Gezegenler, özellikle çok çabuk arkadaş olurlarsa, size söyleyeceklerine karşı dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyorlar. Dikkatli ol.



