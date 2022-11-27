Günlük burç yorumları: 27 Kasım Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

27 Kasım Pazar yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 27 Kasım Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün duygusal anlamda kendinizi bir karmaşanın ortasında bulacaksınız. Partnerinizle yaşadığınız sorunlarla alakalı olarak samimi bir konuşma yapmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı netlik ve şefkatle ifade ederseniz, öfke veya yabancılaşma önlenebilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün arkadaş çevreniz ve ailenizle alakalı olarak kimi sorunlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle net bir şekilde iletişim kuramayabilirsiniz. Bu durum yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Ani bir patlamayı önlemek için evden ve oradaki gerginliklerden kaçınmak iyi bir fikir olacaktır. Normal rutininize ara verirseniz, sizi daha sakin bir ruh haline sokacak insanlarla tanışmanız muhtemeldir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, sizi rahatsız eden tüm küçük sorunlarla sistematik olarak yüzleşip onları çözerken, bugün tüm memnuniyetsizlikler ortadan kalkacak. Zaman içinde tolerans eşiğiniz düştü ya da neredeyse hiç yok. Size uymayan tüm durumları hayatınızdan çıkartmanın tam zamanı!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün hiç beklemediğiniz ve sizi çok şaşırtacak bir durumla karşılaşabilirsiniz. Özellikle maddi konularda yaşayacağınız problemler canınızı biraz sıkabilir. Bu yüzden geleceğe yönelik olarak sistematik bir planlama yapmanız gerekebilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün maddi ve manevi konular arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir yanınız duygularıyla hareket etmek isterken diğer bir yanınız ise mevcut durumları değerlendirme yolunu seçebilir. Derin bir nefes alın ve fikrine güvendiğiniz insanlarla bu konuyu tartışmak için kendinizi hazırlayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün devasa bir temizliğe girişiyorsunuz. Evinizde ve bilinçaltınızda gerçek ya da mecazi anlamda büyük bir temizlik yapacaksınız. Kendinizi evinizi toplarken, işe yaramaz şeyleri atarken, masayı temizlerken veya postaları kontrol ederken bulursanız şaşırmayın. Sizi yeni ve farklı birine veya bir şeye hazırlanmaya zorlayan içgüdüsel bir durum keşfedeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, uzun bir süredir henüz keşfetmediğiniz kimi yönlerinizi açığa çıkartmak için uğraşıyorsunuz. Bugün özellikle daha önce keşfetmediğiniz bir yönünüzle tanışacak ve çok şaşıracaksınız. Bugün önünüze çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün duygusal anlamda zor bir gün olacak. Büyük bir şeyle mücadele ettiğiniz hissine kapılacak ve karar verme konusunda zorluk yaşayacaksınız. Endişelenmeyin ve mümkün olduğunca sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Fevri çıkışlarınız yakınınızdakilerin kalbini kırabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün yakınlarınızda aranızda nedenini bilmediğiniz bir gerilim hissedeceksiniz. Özellikle iletişim problemlerinden doğan yanlış anlaşılmaların etkili olduğu bir gün olacak. Sevdiklerinizle zaman geçirmeye çalışın ancak empati yeteneğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunuzu unutmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, son birkaç gündür isteklerinizi dizginleme konusunda zorluk yaşıyorsunuz. Şimdi onları dışarı çıkartmanın ve hayallerinizin peşinden gitmenin tam zamanı! İfade ettiğiniz bazı şeylerin karşınızdaki kişilerde cevap bulmadığını göreceksiniz e bu durum sizde derin bir hayal kırıklığı yaratacak. İçsel benliğinize sadık kalarak yapmak istediklerinizi düşünün ve kocaman bir adım atın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün adeta uzak bir yere tek kişilik ve sadece gidiş biletiniz varmış gibi hissediyorsunuz. Yalnızlık duygusunun etkisini derinden hissedeceksiniz. Bu duygu sizi korkutmasın. Kaybedecek bir şeyiniz yok ve kararlarınızın sonuçlarını deneyimlemenin keyfini çıkartmak için harika bir zaman olacak.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün her zamankinden daha farklı bir ruh hali içindesiniz. Normalin dışındaki fikirlerin kafanızda filizlenmeye başladığını göreceksiniz. Hayallerinizi bir köşeye not edin ve onları gerçekleştirmek için kendinize küçük hedefler belirleyin.



