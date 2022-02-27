Günlük burç yorumları: 27 Şubat Pazar günü tüm burç yorumları!

27 Şubat Pazar yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah Oğlak burcunun Plüton üzerinde yaptığı hareket sizi doğrudan etkileyecek. Kendinizi yorgun hissedebilir, yataktan çıkmak istemeyebilirsiniz. Öğle saatlerine doğru bu enerjinin dağılmaya başladığını göreceksiniz. Aileniz ve yakın çevrenizle zaman geçirmek için mükemmel bir gün olacak. İletişim becerilerinizdeki yeteneklere güvenin ve yeni insanlarla tanışmak için önümüze çıkan fırsatları değerlendirin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Oğlka burcunun Plüton üzerindeki hareketi sayesinde bugün daha pozitif ve yaşam dolu uyanacaksınız. Sanki evrenle aranızdaki bağın daha güçlendiğini hayata derinden tutunduğunuz hissedeceksiniz. Bugün manevi durumlar ön planda olacak. Düşüncelerinizi açıklamaktan çekinmeyin ve hayallerinize ulaşmak için korkusuzca bir adım atın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, Oğlak burcu, sekizinci evinizi harekete geçirerek dönüştürücü Plüton'u geçerken hayatınızdaki insanlarla ilgili yeni kararlar gündeminizde olacak. Sizi zorlayan ve enerjisel olarak düşüren insanları daha net bir şekilde fark edecek, onları yaşamınızdan çıkartmak için kesin bir adım atacaksınız. Eski alışkanlıklarınızda köklü değişiklikler yapmaya hazır olun. Bu dönemde geleceğe dönük olarak değişim ve dönüşüm rüzgarını arkanıza alacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün tamamen duygusal ve ikili ilişkilerin ön planda olduğu bir gün olacak. Mevcut partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için ona sürprizler yapabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa uzun yıllardır aradığınız o aşkın kapınızı çalması an meselesi. Kendinizi aşk hayatınızla ilgili olarak akışa bırakmayı tercih edin, evrenin size yönelttiği yoldan doğru adımlar atacağınızdan emin olun.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay, bu sabah sorumlu Oğlak burcundaki yolculuğunu tamamlıyor ve bu süreçte güç gezegeni Plüton'u geçiyor. Bu göksel ittifak, kişisel otoritenize adım atmanıza yardımcı olabilir ve size hayatınızın dizginlerini tam olarak elinize almanız için ilahi bir fırsat sunabilir. Bu öğleden sonra Ay Kova burcuna geçerken aşk hayatınızla ilgili hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, hem iş hem de özel hayatınızdaki gelişmelerle yüzünüzü gülümsetecek bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Son günlerde yanlış anlaşılmalardan doğan durumlar nedeniyle kendinizi yorgun hissetmiş olabilirsiniz, sorumluluklarınızdaki artış ikili ilişkilerinizin dalgalanmasının nedeni olabilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek istek ve arzularınıza kulak verin, hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atmaktan çekinmeyin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün fazlalıklardan kurtulma günü! Hem maddi hem de manevi olarak fazlalık olarak gördüğünüz durumlar yüzleşecek ve onları hayatınızdan çıkartmak için radikal bir adım atacaksınız. Geçmişten gelen konuların yeniden gün yüzüne çıkması söz konusu olabilir. Soğukkanlılık ve olayları çözme beceriniz sayesinde sorunların üstesinden gelebileceğinizi unutmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bu sabah Oğlak burcu ve Plüton arasındaki hareketlilik sizleri etkilemeyi başaracak. Bugün özellikle sabah saatlerinde kendinize zaman ayırmaya özen gösterin. Biraz sessizlik ve iç gözlem için gözlerinizi kapatın ve sakin kalmaya çalışın. Hayatınızı ve ikili ilişkilerinizi sorgulamaya başladığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu dönemdeki kararlılığınızın meyvelerini gelecekte toplayacaksınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugünün gündeminde maddi ve finansal konular yer alacak. Eğer yeni bir iş kurmayı ya da farklı bir sektöre girmeyi düşünüyorsanız planlarınızı bir süre daha erteleyebilirsiniz. Akılcı tavrınız sayesinde yatırımlarınızı katlandırmayı başaracak ve durumu lehinize çevireceksiniz. Öğleden sonra Ay yenilikçi Kova burcuna geçerken bir değişim meydana gelecek. Bu titreşimler, fikirlerinizi size özgü şekillerde ifade etmek için mükemmeldir, bu yüzden sesinizi kullanmaktan korkmayın!

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bu sabah kendinizi her zamankinden daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. Öğleden sonra Kova burcunun hareketi sayesinde kariyer ve finans kapınızda gelişmeler yaşandığını göreceksiniz. Kendiniz ve sevdikleriniz için yaptığınızın yatırımların olumlu geri dönüşlerini almaya başlayacağınız bir döneme geçiyorsunuz. Planlarınızı takip etmeyi ihmal etmeyin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Bu sabah yapmanız gereken kişisel değişimlerin farkına vararak harekete geçme arzusu içinde olacaksınız. Özellikle iç sesinizi dinleyerek daha öncesinde karar verdiğiniz ancak bir türlü uygulamaya cesaret edemediğiniz durumlar için aksiyon alabilirsiniz. Bugün özgüveniniz ve kişisel yetenekleriniz sayesinde yeni bir iş kapısının karşınıza çıkacağını göreceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu sabah ikili ilişkilerinizdeki mesafeleri ortadan kaldırıyorsunuz. Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan haber alabilir, kendinizi bir anda daha yakın hissedebilirsiniz. Şu anda kiminle akıllıca iletişim kuracağınızı seçin. çünkü enerjinizi verdiğiniz ve odaklandığınız herkesle derin bir düzeyde bağlantı kuracağınızdan emin olabilirsiniz.



