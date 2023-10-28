KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

    Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

    28.10.2023 11:44 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 28 Ekim Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

    28 Ekim 2023 Cumartesi yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ

    Sevgili Koç burçları, bugün biraz huzursuz hissedebilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi dışarıya yansıtmak için spor yapabilirsiniz. Boğa burcu olanlar ise sabah saatlerinde motivasyon eksikliği yaşayabilirler. Sizi heyecanlandıran projelere odaklanarak moralinizi yükseltebilirsiniz.

    BOĞA

    Sevgili Boğa burçları, bugün sabah saatlerinde motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Hayatınızı heyecanlandıran projelere odaklanarak moralinizi yükseltebilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyin ve adım adım ilerleyin.

    İKİZLER

    Sevgili İkizler burçları, bugün iletişim konularında başarılı olabilirsiniz. İletişim gücünüzü kullanarak anlaşmazlıkları çözebilir, ortak çalışmalarda başarılı olabilirsiniz. İletişim becerilerinizi geliştirmek için fırsatlar arayın.

    YENGEÇ

    Sevgili Yengeç burçları, bugün duygusal olarak hassas olabileceğiniz bir gün olabilir. Başkalarının duygusal tepkilerini anlamak için empati yapmaya çalışın. Özellikle sevdiklerinizle aranızdaki iletişimi önemseyin.

    ASLAN

    Sevgili Aslan burçları, bugün finansal konular ön planda olabilir. Paranızla ilgili önemli kararlar alabilir, yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bütçenizi düzenlemek için adımlar atın.

    BAŞAK

    Sevgili Başak burçları, bugün iş hayatında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hedeflerinizi gözden geçirerek ilerlemenizde fayda var. Yeni projelerde yer almak veya mevcut projeleri ilerletmek için enerjinizi kullanın.

    TERAZİ

    Sevgili Terazi burçları, bugün ilişkiler ön planda olabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirebilir, ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Yeni ilişkiler kurmak için adımlar atabilir, sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz.

    AKREP

    Sevgili Akrep burçları, bugün sağlık konularına biraz daha dikkat etmelisiniz. Stresle başa çıkmak için rahatlama teknikleri uygulayabilir, sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.

    YAY

    Sevgili Yay burçları, bugün kariyer ve hedefleriniz ön planda olabilir. İlerlemek istediğiniz projelere odaklanabilir, yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek ve hedeflerinize daha da yaklaşmak için çaba sarf edin.

    OĞLAK

    Sevgili Oğlak burçları, bugün aile yaşamınızda bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Evde zaman geçirmek ve sevdiklerinizle iletişim kurmak için uygun bir gün. Ailenizle ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın.

    KOVA

    Sevgili Kova burçları, bugün iletişim ve sosyal ilişkiler ön plana çıkabilir. İlgi çekici konuşmalar yapabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Fikir alışverişi yaparak çevrenizle daha iyi iletişim kurun.

    BALIK

    Sevgili Balık burçları, bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Bütçenizi dengelemek ve tasarruf yapmak için fırsatlar arayın. Parasal hedeflerinizi gözden geçirerek ilerleyin.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Flört etmeye bayılıyorlar! En çapkın ve şıpsevdi 3 burçFlört etmeye bayılıyorlar! En çapkın ve şıpsevdi 3 burç
    Şampuana eklenen tek malzeme yeni saç çıkarıyorŞampuana eklenen tek malzeme yeni saç çıkarıyor
    Cildinize iyi bakın: Cilt bakım kremi nasıl kullanılır?Cildinize iyi bakın: Cilt bakım kremi nasıl kullanılır?
    Anahtar Kelimeler:
    Günlük Burç Yorumları günlük burç burçlar

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

    Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

    Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

    Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.