Günlük burç yorumları: 28 Kasım Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

28 Kasım Pazartesi yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün enerjinizin zirvede olduğu bir gün olacak. Her zamankinden daha fazla hareket etmek zorunda kalacaksınız. Başkalarıyla bağlantı kurduğunuzda, bir şeyleri kendiniz için gerçekleştirmek için daha fazla motive olduğunuzu göreceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugünün ilerleyen saatlerinde duygularınıza başa çıkma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Duygusal bir yaklaşımla hareket etmek yerine iç sesinizi mutlaka mantık süzgecinden geçirmeyi deneyin. Bugün gerçekten ihtiyacınız dengede kalmak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, günün ilerleyen saatlerinde uzun süredir görüşmediğiniz bir yakınınızla bir araya gelebilirsiniz. Kurduğunuz bu iletişim size adeta farklı bir dünyanın kapılarını açacak. Kendinizi kapana sıkışılmış gibi hissettiğiniz ruh halinizden bir an olsun çıkabileceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, günün erken saatlerinde tüm işlerinizi yoluna koyduğunuzdan emin olun çünkü akşam saatlerine doğru bir talihsiz dalgasının etkisinde kalacaksınız. Bir sonraki adımı atmadan önce sağlam bir zeminde olduğunuzdan emin olmalısınız. Duygularınızı dengeleyin, böylece hayal kırıklığınızı başkalarından çıkarmazsınız. Hedeflerinize odaklanın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları parçaların yerine bir araya geldiğini ve doğal bir şekilde tamamlandığını göreceksiniz. Dışa yönelik enerjinizin şimdi daha dengeli olduğunu göreceksiniz. Keskin zekanızı, güçlü iradenizi ve katıksız zekanızı kullanarak başkalarıyla bağlantı kurmalısınız. Yapmanız gereken şeyleri yapmak için zaman ayırın. Acele etmeyin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün enerjinizi toplayarak işlerinizi halletmek için büyük bir adım atacaksınız. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Sözleriniz ciddiye alınacak ve bir şeyin olmayacağını bildiğiniz halde insanları yanıltarak bir şeyin olacağına inandırmamalısınız. Kişilerin güvenini sarsmak sonrasında daha kötü sonuçlara neden olabilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün dünyanızda her zamankinden daha fazla saldırganlık ve gerginlik var. Bunun muhtemelen durumun kendisinden çok duruma verdiğiniz tepkiden kaynaklandığını fark edin. Siz kavga etme eğilimindeyken, diğer insanlar uyum istediği için çatışıyor olabilirsiniz. Bu paradoks, siz onu değiştirmeye çalışmadığınız sürece muhtemelen ruhunuza zarar verecektir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün bir şeyler için savaşma arzunuzu yatıştırırken ruh halinizin tuhaf bir değişime uğradığını göreceksiniz. İletişim hatlarını açık tutun ve her şeyin olması gerektiği gibi yerine oturduğunu göreceksiniz. Kendinizi ve olayları değerlendirirken mümkün olduğunca objektif davranmaya çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, günün ilerleyen saatlerinde zorlandığınız durumların kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Gün içinde sağduyu ve akılın çizgisinden uzaklaşmadan hareket etmeye özen gösterin. Mümkünse yakın arkadaşlarınızla sosyalleşerek iletişim kurmak için kendinize zaman yaratın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün geleceğinize dair bir sorgulama ve endişe dalgasının hakim olduğunu göreceksiniz. Belirli bir konu hakkında aşırı duygusallaşıyor olabilirsiniz ve gerçekte neler olup bittiğine dair mantıksal düşünceleriniz gerekebilir. Sırf duygusal dramınıza kendinizi kaptırdığınız için bariz bir şeyi kaçırıyor olabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları,bugün biraz can sıkıcı ve bunalmış hissedebilirsiniz. Bu gece her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz. Kendinizi motive ederek zorlandığınız durumlar karşısında çıkış yolu bulabileceksiniz. Olduğunuz durumda parlamaya hazır olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, kendinizi tasasız ve dertsiz hissedebilmek için bün boyunca yaptığınız eylemleri gece yatağa başınızı koyduğunuzda değelendirmek isteyeceksiniz. Başkalarıyla önemli gördüğünüz yerleri paylaşabilmek için mutlaka kafanızın içindekileri paylaşın. Geleneksel olmayan bir yaklaşım benimsemekten çekinmeyin. Başkasının değil, kendi isteklerinize göre yürümek önemlidir.



