Günlük burç yorumları: 28 Temmuz Perşembe günü tüm burç yorumları!

28 Temmuz Perşembe yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün olduğundan daha da yaratıcı ve dinamik olacaksınız. Ateş burcundaki Aslan burcundaki yeni ay, sana o kadar enerji verecek ki, tutkuların için bir çıkış yolu bulamazsan, gerçekten patlayabilirsin!

BOĞA

Haritanızın yerel alanındaki kozmik aktivite, devam eden bir aile meselesiyle uğraşmanız gerektiği anlamına geliyor. Bir süre için diğer her şeyi unutun ve bu durumla uğraşın ve başka hiçbir şeyle uğraşmayın. Bundan sonra daha heyecan verici şeylere geçebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün seyahatlerinizde tanıştığınız biri, zihninizi yeni fikirlere açacak. Ve hatta daha önce size kilitlenmiş kapıları bile açabilir. İnsanlarla iletişiminiz çok iyi. Uzun zamandır üzeri kapalı, konuşmaya çekindiğiniz konuları gündeme getirebilirsiniz. İnandığınız şey hakkında konuşmaktan çekinmeyin.

YENGEÇ

Bugün insanlara iyi davranmak için elinden geleni yaparsan, evren seni ödüllendirmek için elinden geleni yapacaktır. Haritanızın finansal alanındaki kozmik aktivite, yeni para kazanma fırsatları yaratabilir. Hızlı davranırsan zengin olabilirsin.

ASLAN

Burcunuzdaki yeni ay, bugün hayalinize bir isim koyarsanız, muhtemelen gerçekleşeceği anlamına gelir. Belki hemen değil ama kesinlikle şimdi ve yıl sonu arasında. Evren yolun her santiminde arkanızda.

BAŞAK

Başkalarının ne yaptığınızı tahmin etmelerini sağlamaya çalışın. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınız planlarınızı ne kadar az bilirse, sizi onlardan vazgeçirmeye çalışmaları o kadar az olasıdır. İç sesinize güvenin, neye ihtiyacınız olduğunu bilir.

TERAZİ

Görüşünüzü paylaşmayanlara (hemen hemen herkes) fikirleriniz biraz uzak gelebilir, ancak çok yakında bir şeyleri görme biçiminize gelecekler. Yeni bir gerçeklik, yeni bir yaklaşım gerektirir, bu yüzden düşüncenizde korkusuz olun.

AKREP

Kendi tarafınızda olan güçleri elde etmenin en iyi yolu, hırslarınız hakkında tamamen açık olmaktır. Başarıya ne kadar aç olduğunuzu görmelerine izin verin ve bunu elde etmek için tüm rekorları kıracağınızı bilmelerini sağlayın. Bunun için sana hayran kalacaklar.

YAY

Evet, elbette haklısın ve diğer herkes haksız ama bu tavrı önümüzdeki 24 saat içinde çok ileri götürürsen çok önemli bir şeyi kaçırabilirsin. Sırf sizinkinden farklı olduğu için başkalarının fikirlerini göz ardı etmeyin.

OĞLAK

Alarm zilleri henüz kafanızda çalmıyorsa, biraz zaman tanıyın, yakında çalacaktır. Bugünün yeni ayı haritanızın daha hassas alanlarından birine düştüğü için, aşırı tepki verme eğiliminde olabilirsiniz. Hiç tepki vermemekten iyi olabilir.

KOVA

İnsanlara karşı çalışmak yerine onlarla çalışmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yakın gelecekte hedeflerinize ulaşmanın tek yolu, onları benzer düşünen insanlarla paylaşmaktır. Her şeyi kendi başına yapmanın bir yolu yok.

BALIK

Başkalarının hatalarından ders alarak bugün çok zaman, emek ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız, bakış açılarında çok katı oldukları için bunu yapamıyorlar, ancak esnek düşünmenin faydalarını biliyorsunuz.



