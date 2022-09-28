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Günlük burç yorumları: 29 Eylül Perşembe günü tüm burç yorumları!

28.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 29 Eylül Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 29 Eylül Perşembe günü tüm burç yorumları!

29 Eylül Perşembe yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Ast4

KOÇ

Mars haritanızda çok güçlü olduğu için hemen hemen her şeyden kurtulabileceğinizi düşünüyorsunuz, ancak bugün çok ileri giderseniz sizi en iyi şekilde ele geçiren bir rakiple karşı karşıya kalabilirsiniz. Tanınmak için savaşan tek Koç sen değilsin.

BOĞA

Haritanızın para alanındaki Mars, yeteneklerinizden daha fazlasını yapmanız için size ilham verecek, bu da daha fazla para kazanmak anlamına geliyor. Diğer insanlardan talep ettiğiniz şeyler aşırı görünebilir, ancak bir kez ne demek istediğinizi anladıklarında, istediğinizi ödeyeceklerdir.

İKİZLER

Bir süre önce daha az önemsemediğiniz bir şey için şimdi bu kadar tutkulu görünmeniz, bugün bazı insanların kafasını karıştıracaktır. Sizi en iyi tanıyanlar, değişme ihtiyacınızın farkında oldukları için bunu kabul edeceklerdir. Tahmin edilebilir değilsin!

YENGEÇ

Eskiden biraz şaka gibi gördüğün bir şey hakkında ciddileşmen gerekiyor. Gün bitmeden, daha önce hayal ettiğinizden çok daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Tüm geçim kaynağınız, finansal ve profesyonel, tehlikede olabilir.

ASLAN

Bugün sorumlunun kim olduğunu başkalarına bildirin. Bu sizsiniz ve başkası değil. Sert görünmek istemeyebilirsiniz ama mevcut durum, bir kişinin kontrolü ele almasını gerektiriyor, böylece diğer herkes aynı yöne çekilebilir.

BAŞAK

Haritanızın kariyer alanındaki Mars, işverenlerin ve diğer önemli kişilerin bugün son derece talepkâr olacağı anlamına gelir. Dediklerini yapmak en iyisi olacaktır, ancak aşırıya kaçma riskini alacak kadar çok şey yapmayın. Bir noktada “Hayır” demek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ

Kendi yolunuza gitmek ve kendi işinizi yapmak için izin istemenize gerek yok. Aksine, haritanızın en maceralı bölgesindeki kozmik aktivite, muhalefetten bağımsız olarak ilerlemenizi gerektirir. Kimse senin yolunda duramayacak.

AKREP

Birinden hoşlanmadığınızı bu kadar uzun süre saklamakla iyi ettiniz ama bugün olanlar, gerçek duygularınızın yüzeye çıkacağı anlamına geliyor. Yine de bunun uzun vadeli bir kan davası olmasına izin vermeyin.

YAY

Bugün iş cephesinde uğraşmanız gereken bazı insanlarla geçinmek zor olacak. Diğerleriyle geçinmek imkânsız olacak. Artık herhangi bir çatışmadan kaçınmak için adımlar atabileceğinizi bildiğinize göre… değil mi?

OĞLAK

Bugün enerjiniz eksik olmayacak, ancak onu başkalarının onaylamadığı şekillerde kullanma tehlikesi var. Hem evde hem de işte huzuru korumak istiyorsanız, herkesin yapmak üzere olduğunuz şeyi bildiğinden ve hemfikir olduğundan emin olun.

KOVA

Halihazırda yeterince projeniz var, o halde neden başka bir projeye başlamak isteyesiniz? Bugün gerçekten yeni bir şeye başlamanız gerekiyorsa, en azından mevcut programınızdan biraz kısın. Bir Kova bile her şeyi aynı anda yapamaz!

BALIK

Şu ya da bu tür aile meseleleri bugün sizi meşgul edecek ama biraz eğlence ve oyun için ya da belki sadece dinlenmek için bir ya da iki saat ayırdığınızdan emin olun. Hassas doğanız, düzenli iyileşme dönemlerinin bir zorunluluk olduğu anlamına gelir. Kendini yakma.


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