Koç: Bugün enerjinizi doğru yere yönlendirmek, yarım kalan işleri tamamlamanızı kolaylaştırabilir. Aceleyle karar vermek yerine seçeneklerinizi tartın; özellikle yakın çevrenizle yapacağınız bir konuşma, beklediğinizden daha yapıcı sonuçlanabilir. Akşam saatlerinde dinlenmeye ve zihninizi boşaltmaya zaman ayırın.

Boğa: Maddi konular ve günlük sorumluluklar bugün dikkatinizi çekebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek ve önceliklerinizi netleştirmek kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabilir. Yakınlarınızdan gelen bir öneriyi hemen kabul etmek ya da reddetmek yerine, kendi ihtiyaçlarınızla karşılaştırın.

İkizler: İletişim trafiğiniz artabilir; bir mesaj, telefon görüşmesi ya da karşılaşma gününüzün seyrini değiştirebilir. Fikirlerinizi açıkça paylaşırken karşınızdakini de dikkatle dinlemeye çalışın. Gün içinde kısa bir mola vermek, dağınık düşüncelerinizi toparlamanıza yardımcı olacak.

Yengeç: Bugün iç dünyanıza ve duygusal ihtiyaçlarınıza kulak vermek isteyebilirsiniz. Evle ilgili bir düzenleme ya da sevdiklerinizle sakin bir sohbet size iyi gelebilir. Her sorumluluğu tek başınıza üstlenmek zorunda değilsiniz; gerektiğinde destek istemekten çekinmeyin.

Aslan: Sosyal çevrenizle ilişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. Bir arkadaşınızla yapacağınız plan veya ortak bir fikir size yeni bir heyecan verebilir. Kendinizi ifade ederken başkalarının katkılarına da alan açmanız, birlikte daha verimli sonuçlar almanızı sağlayabilir.

Başak: İşler, hedefler ve sorumluluklar konusunda daha kararlı bir tutum sergileyebilirsiniz. Yapılacakları küçük adımlara bölmek, gözünüzde büyüyen bir konuyu yönetilebilir hâle getirecek. Her ayrıntıyı kusursuzlaştırmaya çalışmak yerine ilerlemenizi takdir etmeyi unutmayın.

Terazi: Yeni şeyler öğrenmek, farklı bir bakış açısı edinmek ya da kısa bir yolculuk planlamak bugün ruhunuza iyi gelebilir. Kararsız kaldığınız bir konuda güvendiğiniz birinin fikrini almak faydalı olabilir; yine de son sözü kendi değerlerinize göre verin.

Akrep: Paylaşılan kaynaklar, ortak sorumluluklar ve güven meseleleri gündeminizde olabilir. Bir konuyu içinize atmak yerine sakin ve doğrudan konuşmanız belirsizliği azaltabilir. Duygusal yoğunluk yükseldiğinde hemen tepki vermek yerine kendinize düşünme payı bırakın.

Yay: İkili ilişkilerinizde karşılıklı anlayış bugün belirleyici olabilir. Beklentilerinizi açıkça dile getirirken karşı tarafın bakış açısını da duymaya çalışın. Birlikte alınacak küçük bir karar, ilişkinizde iş birliği duygusunu güçlendirebilir.

Oğlak: Günlük düzeninizi gözden geçirmek ve ertelenen işleri ele almak için elverişli bir gün. Planlı ilerlemek veriminizi artırabilir; ancak kendinize dinlenmek için de zaman ayırın. Bedeninizin verdiği sinyalleri dikkate almak, temponuzu daha sağlıklı ayarlamanıza yardımcı olacak.

Kova: Yaratıcılığınız ve kendinizi ifade etme isteğiniz artabilir. Hobileriniz, keyif aldığınız uğraşlar ya da sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman enerjinizi tazeleyebilir. Duygularınızı paylaşırken fazla mesafeli davranmamaya çalışın; samimi bir yaklaşım güzel bir yakınlaşma getirebilir.

Balık: Ev ve aileyle ilgili konular bugün daha fazla ilginizi isteyebilir. Yaşam alanınızda yapacağınız küçük bir değişiklik veya yakınlarınızla geçireceğiniz huzurlu bir zaman size iyi gelebilir. Geçmişten gelen bir mesele aklınıza düşerse, bugünkü ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak yaklaşın.