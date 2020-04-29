Günlük burç yorumları 29 Nisan Çarşamba - Ay, Yengeç burcunda!

29 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcundaki seyreini sürdürdüğü bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Bir arkadaşınızdan, komşunuzdan veya akrabanızdan oldukça rahatsız edici fikir veya duygularla karşılaşabilirsiniz. Bu kişi bir şeyden rahatsız olabilir ve duygularını iletemez. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Bir arkadaşınız hakkındaki bazı dedikodular bugün size ulaşabilir ve başlangıçta şoke olabilirsiniz. Bunlara körü körüne inanmak yerine arkadaşınızı arayın ve meraklı olmadan gerçekleri öğrenmeye çalışın. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugün meslekltaşlarınızın sizden tavsiye ve fikir aldığını görebilirsiniz. Elinizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün astroloji veya numerolojiye merak salabilirsiniz. Öğrendikleriniz size oldukça büyüleyici gelecek. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Bir arkadaşınızın üzgün bir ruh halinde olduğunu bilmek sizin de canınızı sıkabilir. Gün boyunca neler olup bittiğini analiz etmeye çalışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Bir arkadaşınızın veya sevgilinizin tavsiyenize ihtiyacı olabilir, anlamadığınız bir konuysa öneri vermekten kaçının. Bu, anlamadığınız ve teknik içeren bir konu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugün biraz rahatsız edici görünen egzersiz veya beslenme üzerine bir kitap okuyabilirsiniz çünkü kitaba göre her şeyi yanlış yapıyorsunuz. Yazarın muhtemelen ana hatlarıyla çizdiği şeyin, kendisi için çalışan belirli bir uygulama olduğunu unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız