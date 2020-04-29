Günlük burç yorumları 29 Nisan Çarşamba - Ay, Yengeç burcunda!

29 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcundaki seyreini sürdürdüğü bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bir arkadaşınızdan, komşunuzdan veya akrabanızdan oldukça rahatsız edici fikir veya duygularla karşılaşabilirsiniz. Bu kişi bir şeyden rahatsız olabilir ve duygularını iletemez. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bir arkadaşınız hakkındaki bazı dedikodular bugün size ulaşabilir ve başlangıçta şoke olabilirsiniz. Bunlara körü körüne inanmak yerine arkadaşınızı arayın ve meraklı olmadan gerçekleri öğrenmeye çalışın. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün meslekltaşlarınızın sizden tavsiye ve fikir aldığını görebilirsiniz. Elinizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün astroloji veya numerolojiye merak salabilirsiniz. Öğrendikleriniz size oldukça büyüleyici gelecek. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bir arkadaşınızın üzgün bir ruh halinde olduğunu bilmek sizin de canınızı sıkabilir. Gün boyunca neler olup bittiğini analiz etmeye çalışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bir arkadaşınızın veya sevgilinizin tavsiyenize ihtiyacı olabilir, anlamadığınız bir konuysa öneri vermekten kaçının. Bu, anlamadığınız ve teknik içeren bir konu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün biraz rahatsız edici görünen egzersiz veya beslenme üzerine bir kitap okuyabilirsiniz çünkü kitaba göre her şeyi yanlış yapıyorsunuz. Yazarın muhtemelen ana hatlarıyla çizdiği şeyin, kendisi için çalışan belirli bir uygulama olduğunu unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Geçmişten gelen anılar ve duygular bugün yaratıcı dürtülerinizi heyecanlandırabilir, tüm bunların ne anlama geldiğini tam olarak anlayamayabilirsiniz ancak yine de düşünmeye devam etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Araştırdığınız bir konu, belki bir sınıf ya da atölye çalışması için beklediğinizden daha zor olabilir. Danıştığınız kaynaklar çok bilimsel olabilir ve bu nedenle okunması zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ev arkadaşınız ya da bir aile üyenizle ev işlerinize yardımcı olabilir ancak bu kişilerin size yardımdan çok zararı olabilir. İş bitirmek yerine size iş çıkarabilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Mali durumunuzla ilgili formları doldurmak bugün sizin için gerçek bir iç sıkıntısı olabilir. Bunu yapmak zorunda kalacaksınız ama başka bir yerde olmayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bir tür sözleşme bugün dikkatli bir şekilde düşünmenizi gerektirebilir. Yasal bilgilerle dolu olabileceği için anlaşılması biraz zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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