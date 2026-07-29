Günlük burç yorumları 29 Temmuz 2026 (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık)

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Bugün Koç burçları için enerjinin yüksek olduğu bir gün. Yeni başlangıçlar yapmaya uygun bir zaman dilimi içindesiniz. İş hayatınızdaki projelere biraz daha cesaretle yaklaşabilir, risk alarak beklediğinizden daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Sosyal çevrenizle bağlantılarınızı güçlendirmek için harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, aşırı cesaretle hareket etmekten kaçının; düşünmeden alınan kararlar sonradan pişmanlık yaratabilir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Bugün Boğa burçları için içsel huzurun ön planda olması bekleniyor. Kendinizi ruhsal olarak yenilemek için bireysel aktivitelere yönelmek isteyebilirsiniz. Sanat ve estetikle ilgili uğraşlar, yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilir. İlişkilerde ise samimiyetin önemi daha da belirgin hale gelecek; partnerinizle olan iletişiminizi derinleştirerek güçlendirebilirsiniz. Fakat harcamalarınıza dikkat edin, bütçenizi sarsacak ani alışverişlerden kaçının.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Bugün İkizler burçları için sosyal etkileşimlerin oldukça hareketli olduğu bir gün. Arkadaşlarınızla yapacağınız toplantılar ve etkinlikler, size yeni bakış açıları kazandırabilir. Zihinsel açıdan yoğun bir gün geçireceksiniz; bilgiler paylaşmak ve tartışmak sizi mutlu edecek. Ancak, fazla dalgalı ruh hallerine dikkat edin; kararsızlık, başkalarıyla olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Önceliklerinizi belirleyerek ilerlemeye çalışın.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Bugün Yengeç burçları iş hayatında dikkat çekici gelişmelere tanıklık edebilir. İnisiyatif almanız gereken bir durum söz konusu olabilir. Üstleriniz ya da iş arkadaşlarınız sizin fikirlerinize daha fazla önem verecek. Evle ilgili konularda da ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ailevi ilişkilerdeki gerginlikleri geride bırakarak ortak çözümler bulmaya çalışmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmayı ihmal etmeyin; zaman zaman kendinize de alan tanıyın.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Bugün Aslan burçları için kendini ifade etme, yaratıcı projelere yönelme ve liderlik etme arzusu yoğundur. Sahne ışıklarının altında olma isteğiniz tavan yapacak; bu nedenle kişisel projelerinizle ilgili daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Aşk hayatında ise heyecan verici anlar yaşanabilir; yeni birisiyle tanışma olasılığınız oldukça yüksek. Ancak, egolarınızı kontrol altında tutmaya çalışın; aşırı gurur, ilişkilerde sorunlar yaratabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Bugün Başak burçları için detaylara dikkat etme günüdür. Hayatınızdaki karmaşayı düzene sokma arzusu içinde olacaksınız. İş yerinde veya evde yapacağınız düzenlemeler zihinsel berraklık sağlayabilir. İlişkilerinizde hassasiyet göstermek, karşılaştırmalardan kaçınmak önem taşıyor. Eğitimle ilgili projelerle ilgilenmeye başladığınızda ise, dikkatli planlama yapmanız faydalı olacaktır. Kendinize biraz zaman ayırarak gününüzü dengeleyin.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Bugün Terazi burçları için uyum arayışları ve dengeleri sağlama çabaları ön planda olacaktır. İletişim becerilerinizi kullanarak insanlarla olan bağlarınızı güçlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Ortaklaşa yürütülecek projelerde işbirliği duygusu sizi destekleyecek. Ancak, karar alma süreçlerinde başkalarının etkisinde kalmamaya dikkat edin; kendi iç sesinizi dinlemek her zamankinden daha önemli. Sevgi ilişkilerinde romantizmin artması bekleniyor.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Bugün Akrep burçları için derin duyguların yüzeye çıkma fırsatı var. İçsel yolculuklara çıkmak ve kendi ruhsal durumunuzu sorgulamak isteyebilirsiniz. İş hayatında ise bütünsel bir bakış açısıyla projelere yaklaşmak sizi öne çıkarabilir. Gizli kalmış durumların açığa çıkması karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacaktır. İlişkilerde ise açık iletişim kurmaya özen gösterin; belirsizlikler sorun yaratabilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Bugün Yay burçları için macera dolu bir gün sizi bekliyor. Yeni yerler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak ya da farklı perspektifler edinmek için harika bir zaman dilimi. İçsel merak duygunuz, yeni deneyimlere açık olmanızı sağlayacak. Ancak, aşırı iyimserlikten kaynaklı hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsanız, beklentilerinizi biraz daha gerçekçi tutmaya çalışın. Sosyal aktivitelere ağırlık vermeniz, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Bugün Oğlak burçları, kişisel ve kariyer hedefleriniz üzerinde düşünmenin önemini vurgulayan bir gün geçiriyorsunuz. Kariyerinizde istediğiniz noktaya ulaşmak için gerekli adımları atma kararlılığını hissedebilirsiniz. Ancak, kendinize baskı yapmaktan kaçınmalısınız. Yaşamsal konularda yapmak istediğiniz değişiklikler için destekleyici ilişkiler bulmak da size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde ailevi ilişkilerinizdeki sorunları yeniden gözden geçirmek iyi bir fikir olabilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Bugün Kova burçları için yenilikçi fikirlerin ön planda olduğu bir gün. Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak, yaratıcı projelerinizde ilham almanızı sağlayabilir. Sosyal çevrenizle olan etkileşimlerde daha fazla ilgi görmeniz, kendinizi ifade etme konusunda özgüven kazanımına yol açacaktır. Ancak, aşırı idealizm ve başkalarını ikna etme çabası, bazı zıtlıklara yol açabilir; dengeyi bulmaya çalışın. Sevgiliniz veya arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde anlam derinleşebilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Bugün Balık burçları için sezgilerinin güçlü olacağı bir gün geçirebilirler. İç dünyanıza yönelik keşiflerde bulunmak, alternatif bakış açıları geliştirmenize yardımcı olabilir. Sanatsal projelerle ilgilenmek veya ruhsal aktivitelerle meşgul olmak, rahatlamak adına faydalı olacaktır. Romantik ilişkilerde, sezgilerinizin sizlere yol göstereceği anlar yaşanabilir. Ancak, başkalarının problemlerine gereğinden fazla takılmamaya özen gösterin; kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmayı unutmayın.