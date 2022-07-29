Günlük burç yorumları: 29 Temmuz Cuma günü tüm burç yorumları!

29 Temmuz Cuma yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

İçgüdüleriniz, işinize veya sosyal çevrenize yeni gelen birinin daha iyi tanımaya çalışmanız gerektiğini söylüyor. Geleceğinizde önemli bir rol oynayacaklarını hissedebilirsiniz. Bir kez konuşmaya başladığınızda, başlangıçta amaçladığınızdan daha fazla zaman geçirebilirsiniz. İçgüdülerinizin doğru olduğuna dair iyi bir işaret.

BOĞA

Huzurlu ve sessiz bir yerde geçirilen birkaç saat, ruhsal ve duygusal olarak daha tazelenmiş hissetmenize yardımcı olabilir. Zihninizin yaratıcı düşüncelerle dolu olduğunu görebilir ve bu nitelikleri evde projelere koymak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizin çevrenizi nasıl iyileştirebileceğine şaşırabilirsiniz.

İKİZLER

İçinizde devam eden bir çekişme var. Her zamanki sorumluluklarınızı yerine getirme ihtiyacı ile arkadaşlarının yaptıkları planlara katılma konusunda artan bir istek arasında karar vermekte zorlanıyorsun. En iyi cevabınız muhtemelen her ikisinden de gününüze biraz sığdırmaya çalışmak olacaktır.

YENGEÇ

Ruh halinize en iyi uyan şey, normalden farklı bir şey yapmaktır. İster evde ister işte, hatta evden çalışıyor olun, normal rutininizi kırmayı deneyin. Yakın ilişkilerde, başkalarının bunalmış hissetmesinden korkmadan duygularınız konusunda dürüst olmayı göze alabilirsiniz.

ASLAN

Kariyeriniz ve diğer sorumluluklarınız da dahil olmak üzere hayatınızın bazı yönlerinde ciddi ve ağır bir aura olmaya devam ediyor. Ağır iş havasında olmayabilirsiniz, ancak size yönelik bir dizi talep hedeflendiğinde bu konuda başka seçeneğiniz olmayabilir.

BAŞAK

Diğerleri liderliği üstlenmen için sana güveniyor ve daha nitelikli birinin olduğunu hissettiğinde bu seni şaşırtıyor. Bunu belirtirseniz ve bu, daha önce kararlaştırılanlar için bir fark yaratmazsa, dümeni almak istiyorsanız ve başka hiç kimse istemiyorsa kabul edin.

TERAZİ

Bolca enerjiniz var, bu yüzden diğer insanlar size ayak uyduramazlarsa şaşırmayın. Birkaç olumlu faktör bir araya getirildiğinde, yakın zamanda yapılan bazı dikkatli planlamalar başlıyor. Önemli bir projenin temelini atmak için harcadığınız tüm zaman ve emeğin sonuçlarını görüyorsunuz.

AKREP

Bir iş projesinin nasıl geliştirileceğine dair bir meslektaşınızın yaratıcı fikirlerini görmezden gelin. Çalışmaları pek olası değil. Zihninizi pratik konularda sıkı tutun. Birinin sizi denenmiş ve test edilmiş yöntemlerden uzaklaştırmasına izin verirseniz, rutin işleri tamamlamanız iki kat daha uzun sürebilir.

YAY

İyimserliğiniz ve pozitifliğinizle tanınıyorsunuz, ancak bazen işler sizin için biraz fazla gelebilir. Omuzlarınızın etrafına büyük bir kara bulut yerleşmiş gibi görünebilir. Dünyayı kara gözlüklerle görüyorsunuz ve bir sorunun ne zaman sona ereceğini merak etmeye başlayabilirsiniz. Cevabı biliyorsun: bu sadece geçici.

OĞLAK

Şu anda incelenmekte olan bir proje, şimdilik gizli kalırsa fayda sağlayabilir. İlgili diğer kişilere kendi takdirlerine bağlı olarak güvenilebilir. Düşük bir profil tutmayı tercih edeceksiniz ve perde arkasında çalışarak zamanınızı faydalı bir şekilde harcayabilirsiniz.

KOVA

Daha yaşlı biri tartışmacı bir ruh halinde. Yorumları kasıtlı olarak sizi rahatsız etmek için tasarlanmış gibi görünüyor ve yemi yemenizi bekliyorlar. İstediğiniz son şey, onlarla anlaşmak ve gergin bir durumdan geri adım atmaya karar vermek.

BALIK

Mutlu hissetmeniz için çok şey olmalı. Birkaç küçük sorun, kolaylıkla üstesinden gelemeyeceğiniz şeyler değildir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca eğlenmek için anlık bir öneri, dikkate almaya değer. Görev yerine zevki seçin.



