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Günlük burç yorumları: 3 Eylül Cumartesi günü tüm burç yorumları!

03.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 3 Eylül Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 3 Eylül Cumartesi günü tüm burç yorumları!

3 Eylül Cumartesi yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...

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KOÇ

Burcunuzdaki Jüpiter sizi süper özgüvenli yapar ama emin olmak, özellikle Jüpiter gerileme evresinden geçerken haklı olacağınızı garanti etmez. Bu hafta sonu yalnızca gerçeklere odaklandığınızdan ve her ne pahasına olursa olsun hüsnükuruntulardan kaçındığınızdan emin olun.

BOĞA

Bu hafta sonu her seferinde bir işe odaklanın ve bir sonrakine geçmeden önce bitirdiğinizden emin olun. Çoklu görev her zaman iyi bir şey değildir ve çok fazla üstlenirseniz, kafanız karışır ve yolunuzu kaybederseniz kötü bir şey olabilir.

İKİZLER

Bir arkadaşınız veya sevdiğiniz biri için en iyisinin ne olduğunu bildiğinizi düşünebilirsiniz ve belki de biliyorsunuzdur, ancak bu onların özel işlerine karışma izniniz olduğu anlamına gelmez. Gezegenler, çağrılmayan müdahalelere sıcak bakmayacakları konusunda uyarıyorlar.

YENGEÇ

Birisi sizin nazik ve hassas doğanızdan yararlanmaya başlıyor. Bu, yakın bir ilişki için bir test zamanı olabilir. Duygularınızı gizlemekte zorlanıyorsunuz ve birinin size karşı adil olmadığını düşünüyorsanız, neden böyle hissettiğinizi anlamaları önemlidir.

ASLAN

Her zaman haklı olduğuna inanan türden bir Aslansan, önümüzdeki 48 saat senin için biraz zorlayıcı olabilir. Cevapları tek başınıza bildiğiniz konusunda ne kadar ısrar ederseniz, bilmediğiniz netleştiğinde o kadar kötü görünecektir!

BAŞAK

Yöneticiniz Merkür size çok keskin bir zihin bahşeder, ancak bu hafta sonu neler olup bittiğini çözemediğiniz zamanlar olacak. Bir meslektaşınızdan tavsiye almaktan korkmayın. Her şeyi biliyormuş gibi davranmana gerek yok.

TERAZİ

Popülariteniz bu hafta sonu artacak ve bu iyi bir şey ama bunu hafife almayın, her zaman kendi yolunuza sahip olacaksınız. Arkadaşların ve iş arkadaşlarının da planları var ve bu planlardan bazıları önümüzdeki 48 saat içinde sizinkilerle çatışacak.

AKREP

Bu hafta sonu, iş yükünüz size çok fazla geldiği için devam edemeyeceğiniz bir zaman gelecek. Bu olursa, iş arkadaşlarınız onaylamasa bile yaptığınız işi azaltmalısınız. Kendinizi zorlamayın.

YAY

Dünyanızda bir şeyler uyumsuz görünüyor ve sizi endişelendirmeye başlıyor. İyi haber şu ki, zihin gezegeni Merkür, yöneticiniz Jüpiter'e karşı olduğundan, bu hafta sonu neredeyse kesinlikle hayal gücünüz size oyun oynuyor. Bu kadar endişeli olma.

OĞLAK

Kendi yeteneklerinizden emin olabilirsiniz, ancak bir Oğlak burcunun bile arada bir yardıma ihtiyacı vardır. Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize mücadele ettiğinizi bildirirseniz, bu hafta sonu yardım yolunuza çıkacaktır. Bu bir zayıflık işareti değil.

KOVA

Yakın birine sunacağınız bir teklifiniz var ve tepkilerini çok dikkatli bir şekilde izleyeceksiniz. Sözlerini çok fazla dinlemeyeceksiniz, ancak beden dillerini gözlemlemek, duyduklarına ilk tepkileri olacak ve bundan sonra ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır.

BALIK

Bu hafta sonu yıldızların mesajı, başkalarını onlar için en iyisini bildiğinize ikna etmeye çalışmaktan kaçınmanız ve sadece kendiniz için doğru olanı yapmaya odaklanmanız gerektiğidir. Kendi oyununuzu geliştirin ve eğer yapabilirlerse örneğinizden öğrenmelerine izin verin.


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