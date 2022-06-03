Günlük burç yorumları: 3 Haziran Cuma günü tüm burç yorumları!

3 Haziran Cuma yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Haziran Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Son haftalarda çok fazla para harcadıktan sonra, şimdi bir kısmını geri almanın yollarını bulmalısınız. Satın aldığınız ve artık ihtiyacınız olmadığını anladığınız bir şey varsa, o zaman geri vermeye çalışın. Çok değil ama iyi bir başlangıç.

BOĞA

Akıl gezegeni Merkür bugün gerileme evresini sona erdiriyor, bu nedenle son birkaç hafta içinde bir şekilde gözden kaçırdığınız şeyleri görmeye başlayabilirsin. Şimdi pişman olduğunuz seçimler yaptıysanız, kendinizi çok fazla suçlamayın. Bu durumda olan tek kişi siz olmayacaksınız.

İKİZLER

Geç saatlerde kendinizi biraz kötü hissediyorsanız, ruh haliniz bugün ve hafta sonu boyunca büyük bir yükseliş yaşayacaktır. Yöneticiniz Merkür tekrar lehinize hareket etmek üzere, bu yüzden mutlu olmayı hak ettiğinize inanın ve olacaksınız.

YENGEÇ

Umutlarınız ve hayalleriniz geç bir darbe aldı ancak önümüzdeki birkaç gün içinde hem kişisel işlerinizde hem de kariyerinizde beklentileriniz konusunda çok daha iyimser hissedeceksiniz. Kaybedemeyecekmişsin gibi davran. Kaybetmeyeceksin, rahat ol.

ASLAN

Bugün işle ilgili konulara olumlu bir düşünce çerçevesinde yaklaşmanız son derece önemlidir. Çünkü başarılı olacağınızı düşünüyorsanız büyük olasılıkla istediklerinizi yapabileceksiniz. Ancak başarısızlığa odaklandıysanız yaşayacağınız şey başarısızlık olacaktır. Zihniniz gerçekliğinizi yaratır.

BAŞAK

Değiştiremeyeceğiniz durumlar için endişelenmenin bir anlamı yok, bu yüzden çevrenizde olup bitenleri kabul edin ve “iyi” veya “kötü” olarak görseniz de ondan yararlanmanın yollarını bulun. Aklın bugün süper keskin olacak, o yüzden kullan!

TERAZİ

Dış dünyada neler olup bittiğini görmezden gelin ve kişisel olarak sizin için önemli olan şeylere odaklanın. Gerçek şu ki, ruh halinizi iyi tutarsanız başkalarına daha fazla yardım edebilirsiniz. En azından bu onlara izleyecekleri olumlu bir örnek olacaktır.

AKREP

Sevdikleriniz bugün ve hafta sonu desteğinize ihtiyaç duyacak ve kendi planlarınızı bir süreliğine ertelemek zorunda kalsanız bile bunu vermekten çekinmemelisiniz. Şimdi biraz fedakârlık, daha sonra büyük kazanımlarla sonuçlanabilir.

YAY

İş yükünüz son zamanlarda artıyorsa, bugün biraz rahatlamanız gerekir. Merkür gerileme evresinin sonuna geldiğinde sizden çok şey bekleyen insanlara “hayır” demeyi daha kolay söyleyeceksiniz. Ve sadece söyleme, uygula, ciddi ol!

OĞLAK

Bugün yapılması gereken bir şey varsa, tek yapmanız gereken parmaklarınızı şıklatmak! Etrafınızdaki herkesin yardımcı olmak için geleceğini göreceksiniz. Kararlı ve buyurgan görünmeniz, onlara isteklerinizin aslında emirler olduğu izlenimini veriyor!

KOVA

Merkür gerileme evresini sona erdirdikçe ve herkes duygularını kelimelere dökmeyi daha kolay bulduğundan, aile ilişkileri önümüzdeki birkaç gün içinde daha iyiye gidecek. Farklılıklarınız ilk etapta sadece küçüktü ve yakında hiç var olmayacak.

BALIK

Bir arkadaşınız veya iş arkadaşınız, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelen bir teklifte bulunursa şüphelenebilirsiniz, ancak yakında endişelenecek bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Şimdiye kadar aldığınız en iyi tekliflerden biri olabilir.



