Günlük burç yorumları: 30 Aralık Cuma günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

30 Aralık Cuma yani ayın otuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Aralık Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinizi her zamankinden daha yorgun hissettiğiniz bir şekilde yeni güne uyanacaksınız. Bugün içsel dünyanızda yaşanan gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacaksınız. Elde ettiğiniz sonuçlar sizi mutlu etmese dahi kendinizle ilgili yeni şeyler keşfettiğiniz için şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Başkaları için bir şeyler düzeltmeye çalışmadan önce kendinize ve ihtiyaçlarınıza dikkat ettiğinizden emin olun.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün kendinize her zamankinden daha fazla güvenmeniz gereken bir gün olacak. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için elinize geçen fırsatları mutlaka değerlendirin. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz durumların açığa çıkma zamanı geldi. Başkalarının onaylamamasının ilerlemenizi engellemesine izin vermeyin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugünkü eylemlerinizin nedenlerinin ve sonuçlarının sadece sizlere ait olmadığını fark edeceksiniz. Sorumluluklarınızın artmaya başladığını görmek gözünüzü korkutmasın. Atmosfer oldukça yoğun, bu yüzden dikkat çekmemek ve başkalarının istediğini yapmasına izin vermek isteyebilirsiniz. Kavga çıkarmaya çalışmayın. Beklenmedik bir muhalefet birdenbire ortaya çıkıp kontrolü ele alabilir. Sizden işleri her zamankinden daha tutkuyla yapmanızı isteyen güçlü bir güç iş başında.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sorumluluktan kaçmadan elinizi taşın altında koyduğunuz bir gün olacak. Uzun vadede verdiğiniz bu kararın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Acele etmeyin ve hedeflerinizi gözden kaçırmayın. Riskler bugün çok yüksek ancak hayallerinize ulaşabilmek için mutlaka karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Sözlerinizi nasıl kullandığınıza dikkat edin. Çünkü kelimeler bugün her zamankinden daha güçlü.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün durumlara karşı net bir tavır göstermek isteyebilirsiniz. Ancak karşılaştığınız meseleler aslında olmasını istediğiniz kadar net görünmeyebilir. Olayları akışına bırakmayı denemelisiniz. Bazı noktaların gri olarak kalmasının sizin için bir zararı yok. Unutmayın hayat sadece siyah ve beyazdan oluşmuyor. Diğer insanlarla ve onların duygularıyla ilgilenin. Aniden bir duvarın yükselebileceğini ve sizinle hedefleriniz arasına sert bir engel koyabileceğini göreceksiniz. Aklınız kadar kalbinizi de düşünün.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün mantığınızdan çok duygularınızla hareket edeceğiniz bir gün olacak. Başkalarının fikirlerine kulak verseniz bile kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Dalgalı sularda gezinmek konusunda hiçbir korkunuz yok. Sadece hayallerinize ulaşmak için cesaretli adımlar atmanız gerekiyor. Kendinize güvenin ve sorumluluk almaktan korkmayın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün kararlı bir eyleme ihtiyacınız var. Bugünün gündem maddesini güçlü iradeler ve güçlü görüşler oluşturacak. Her kafadan bir sesin çıktığını hissedeceksiniz ve bu durum sizi kaosa sürükleyecek. Kendi iç sesinize yönelerek durumları değerlendirmeye çalışın. En doğru kararı vereceğinizden emin olabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün gerginlik ve karışıklık havası etkili olacak. Olaylara karşı empati yeteneğinizi kullanarak daha kararlı bir şekilde yaklaşın. Duyulmayı bekleyen bazı düşüncelerinizin olduğunun bilincindesiniz. Ne kadar inatçı olursanız düşüncelerinizin özgürce akabileceği bir kanal bulabileceğini fark edeceksiniz. Derin bir nefes alın ve sadece kendinize odaklanın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün tüm cesaretinizi toplayıp söylenmesi gerekenleri söylediğinizde omuzlarınızdaki yükün hafiflediğini hissedeceksiniz. Akışa ayak uydurmak izlemesi kolay bir yol olabilir, ancak sizi her zaman hayallerinizin gerçekleşmesine götüren bir yöntem olmadığını unutmayın. Bugün konumunuz hakkında biraz daha agresif olun ve kendinizi kaderinizin gerçek efendisi olarak dışa vurun.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, hayatın tek yönlü bir yol olmadığını unutmayın. Sadece kendiniz yoksunuz. Başkalarının size, size davranılmasını istediğiniz gibi davranmasını bekliyorsanız empati yeteneğinizi daha iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bugünün gündem maddesini ikili ilişkileriniz oluşturacak. Özellikle aşk hayatınıza dair attığınız adımlara dikkat etmeniz gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün olayların adeta arap saçına döndüğü bir gün olacak. Herhangi bir sorunu çözmek beklediğinizden kolay olmayabilir. Planladığınız gibi hareket edemeyebilirsiniz. Bu durum canınızı sıksa da işler istediğiniz gibi gitmiyorsa bazı konuları zorlamamak gerektiğini unutmayın. Durumu zorlamaya çalışmak sadece işleri ağırlaştıracak ve daha da kötüleştirecektir. Huzuru korumak için bazı tavizler vermeniz gerekebilir.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yoğun duygularınız hakim olabilir. Hiçbir şeyi yarım bırakmadığınızda emin olun. Zaman ya hep ya hiç zamanı! Sorunun özüne inme gücüne sahipsiniz ve bunu sonuna kadar kullanın. Tereddüt etmeden bildiğiniz doğrultuda hareket etmeye özen gösterin. Kendinize karşı dürüstseniz, yolunuza çıkan engellerin üstesinden gelmekte hiç zorlanmazsınız.



