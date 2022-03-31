Günlük burç yorumları: 31 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları!

31 Mart Perşembe yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 31 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

İster evde ister işte yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa, şimdi tam zamanı. Burcunuzda yaklaşan yeni ay, bolca bulunan güçlü yönlerinizi ve az sayıda olan zayıf yönlerinizi vurgulayacak ve başarıyı sonsuz derecede daha olası hale getirecektir.

BOĞA

Yaptığınız şey hakkında şüpheleriniz olabilir, ancak bunu arkadaşlarınızın veya yabancıların bilmesine izin vermeyin. Başkaları, ikinci düşünceleriniz olduğu fikrini alırsa, endişelerinizi artırmak için her şeyi yapacaklardır. Bilmedikleri şey sana zarar veremez!

İKİZLER

Bir soruna ne kadar çok odaklanırsanız, o kadar çok sorun haline gelir, öyleyse neden ipucunu alıp bir süre kendi haline bırakmıyorsunuz? Daha rahat bir yaklaşım önümüzdeki birkaç gün içinde harikalar yaratacak, bu yüzden endişelenmeyi bırakın ve hayatın tadını çıkarmaya başlayın.

YENGEÇ

Dünyada yükselmeyi umursuyormuş gibi görünmeyebilirsiniz ama o sakin dış kabuğun altında hırsla kıvranıyorsunuz. Yarının yeni ayı, iş cephesinde iz bırakmak için yaldızlı bir fırsat getirecek. Onu boşa harcamayın!

ASLAN

Hafta başında sizin için çok önemli görünen bir konu, şimdi sizin için bir şey ifade etmiyor ve neden olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok. Ama kendinizi bu kadar canlı ve zamanın ruhuna bu kadar uygun hissettiğinizde, kimin nedenlere ihtiyacı var?

BAŞAK

Bugün tetikte olun çünkü gezegenler, birinin fırsat bulursa sizi aldatacağı konusunda uyarıyor. Para ve yatırımlarla ilgili anlaşmalar bir kez kontrol edilmeli, iki kez kontrol edilmeli, ardından üçüncü kez kontrol edilmelidir. Daha da iyisi, hiç anlaşma yapmayın.

TERAZİ

Kendi yolunu çizmeye çalışmayı bırak. Arkadaşlarının ve aile üyelerinin yapmanı istediği şeye uy. Karşıt burcunuzdaki Koç burcundaki kozmik aktivite, daha büyük şemada önemsiz olan konular üzerinde tartışmaya değmez demektir.

AKREP

Tüm dünya bugün yaptığınız şeyi onaylamayabilir. Tabii ki bu durum umurunuzda değil. Ne istediğini biliyorsun, onu nasıl elde edeceğini biliyorsun ve amaçlarını ya da yöntemlerini sorgulayanların sadece yapacaklarına dayanması gerekecek.

YAY

Yaklaşan yeni ay, yılın en iyi zamanlarından birini daha da iyi hissetmenizi sağlayacak. Kim olduğunuza ve ne yaptığınıza inanıyorsanız, Dünya'da sizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Kim deneyecek kadar aptal olabilir ki?

OĞLAK

Sevgili Oğlak, verimsiz çatışmalar iç huzurunuzu aşındırabileceği ve ruh halinizi bozabileceği için her türlü çatışmadan uzak durmanız tavsiye edilir. Kalbinde bir çocuksun ve küçük şeyler seni mutlu ediyor. İnsanları yargılamak senin tarzın değil.

KOVA

Şimdiye kadar tamamlanmış olması gereken bir görevi yerine getirip bitirebilirsin ama aynı zamanda dışarı çıkıp biraz eğlenmek istiyorsun. Döndüğünüzde bu görev hala orada olacak, bu yüzden benzer düşünen insanlarla bir araya gelmek daha faydalı olacaktır.

BALIK

Yaklaşan yeni ay, nakit akışı sorunlarınızın yakında geçmişte kalacağı anlamına geliyor, bu nedenle harcadığınız her kuruş için endişelenmeyi bırakın. Daha karlı bir aşama başlamak üzere. Gelirinizi artırmanın yollarından kesinlikle mahrum kalmayacaksınız.



