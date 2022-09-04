Günlük burç yorumları: 4 Eylül Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

4 Eylül Pazar yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün duygusal anlamda gelgitler yaşadığınız bir döneme geçiş yaptığınızı hissedeceksiniz ve bu durum sizi biraz huzursuz hissettirecek. Hafta sonu olmasına rağmen tamamlamanız gereken sorumluluklar ve görevlerle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Duygusal anlamda karamsarlığa düşmemek için iç sesinize kulak vermeyi unutmayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün mantık ve duygular arasında kaldığınız ve ikilemleri derinden göreceğiniz bir gün olacak. Kendi sınırlarınızın farkında varacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Hayatınızdaki değişikliklerle birlikte yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Belki de hayatınızın belirli alanları hakkında gerçekçi değilsiniz. Bugün karşılaştığınız zorluklarla bu durumlar netlik kazanacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal anlamda sorunlar yaşadığınız bir gün olacak. Yakın bir arkadaşınız ya da aile ferdinizle aranızda hiç beklemediğiniz bir sorun yaşayabilirsiniz. Empati yeteneğiniz sayesinde durumu daha kolay anlayacak ve çözmek için adım atacaksınız. Bazı insanların hayatınızdan çıkma zamanı geldiyse duygusal anlamda kendinizi üzmeden karşınızdaki kişiyi zorlamamaya dikkat edin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün bazı kişilerin arkanızdak konuştuğunu öğrenecek ve onlarla yüzleşmek isteyeceksiniz. Sosyal anlamda bir hesaplaşma yaşayabilirsiniz. Özellikle sorunlarınızın olduğunu düşündüğünüz kişilerle diyalog kurmaya ve bu durumu aşmaya çalışın. Karşılıklı güven kazanmak bu aşamada en önemli gündem maddenizi oluşturacak.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün fikirlerinizinden bazılarını hayata geçirmek için harika bir gün olacak. Kafanızda birbirine kuyrukları değmeyen bir sürü tilki dolaşıyor. Hedeflerinizi ve hayallerinizi hayata geçirmek için bu fırsatı değerlendirin. Bugün sosyal anlamda her zamankinden daha hareketli bir güne hazır olun.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün hayatınızda birçok yarım kalmış meseleyi çözmek için adım atmak isteyeceksiniz. İnsanlar da dahil olmak üzere askıda bıraktığınız konuları bir kez daha gözden geçirmek isteyeceksiniz. Şu anda yarın kalan işlerinize ilişkin devam etme ya da bitirme konusunda aldığınız kararların uzun vadede doğru olduğunu fark ederek mutlu olacaksınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün duygularınız üzerinde bazı kısıtlamalar olduğunu fark edecek ve kendinizi istediğiniz gibi ifade edemediğinizi göreceksiniz. Kendinize dair yaptığınız bu çıkarım hayatınızda yeni bir sayfanın açılmasına yardımcı olacak. Her yere gelgitli duyguların tohumlarını serpmeden önce kendinizi gerçeğe demirlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Her zaman istikrarı korumanız önemlidir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün tamamen kendinize yöneldiğiniz ve iç sesinizi dinlediğiniz bir gün olacak. Bazı geçmişten gelen konuların gündeme gelmesi sinirlerinizi bozabilir. Ancak büyük bair sağduyuyla bu durumun üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sürekli konuşmadan önce kendinize ve sevdiklerinize kulak vermeyi deneyebilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün ruh haliniz insanlara karşı biraz mesafeli olabilir. Kendinizi sosyal anlamda dağınık ve dengesiz hissedebilirsiniz. Bu durum dikkatli olmasanız başınıza iş açmanıza neden olabilir. Gerçekle güçlü bir şekilde bağlantı kurmanız önemli. Aksi halde kendinizi bir okyanusun ortasındaki salda küreksiz bulabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün hayatınıza dair ciddi kararlar vermekten kaçınmaya çalışın. Karar almak zorunda kalırsanız bir aile büyüğünüz ya da güvendiğiniz bir kişinin söylediklerine kulak vermeyi deneyin. Çünkü işleri tekrardan dengeye getirmek için bir başka bakış açısına ihtiyaç duyduğunuz bir gün olacak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün duygularınızı daha yüksek bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bu durum karşınızdaki kişiler tarafından hoş karşılanmayabilir. Bu nedenle isteklerinizi mümkün olduğunca daha sakin bir şekilde yerine getirmeye çalışın. Çevrenizdeki insanların saygısını kazanmak için bazı şeylere bir engel koymanız gerekebileceğinin farkında olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün duygularınızı dengelemeye çalışırken istemsiz bir şekilde gergin bir ruh haline bürünebilirsiniz. Olaylar sizinle ilgili olmasa bile bir anda kendinizi kaosun merkezinde görebilirsiniz. Kendinizi güvenin ve olaylara karşı prensiplerinizden vazgeçmeden ilerleyin.

