Günlük burç yorumları: 4 Haziran Cumartesi günü tüm burç yorumları!

4 Haziran Cumartesi yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta sonu hızı başkalarının belirlemesine izin vermeyin, çünkü onlara kontrolü verirseniz işleri yavaşlatırlar. Herkesten daha hızlı hareket ederken elinizden gelenin en iyisini yaparsınız, bu yüzden her fırsat bulduğunuzda işleri hızlandırın.

BOĞA

Bir Boğa bile her şeyde en iyisi olamaz ve bu gerçeği ne kadar erken fark ederseniz, o kadar az baskı altında hissedersiniz. Size en kolay gelen iki veya üç şeye odaklanın ve diğer her şeyi görmezden gelin. Niteliği değil niceliği düşünün.

İKİZLER

Görüşleri sizinkinden çok farklı olabilecek kişilere karşı nasıl hoşgörülü olunacağını bilmeniz önemlidir. Bu hafta sonu çok çeşitli insanlarla çalışmanız gerekecek, bu nedenle farklılıklarınızla dostane bir şekilde başa çıkmak için zihinsel olarak kendinizi hazırlayın.

YENGEÇ

Hesapsız harcama alışkanlığını bir kenara bırakmalısın. İndirim fırsatları gözüne çok cazip görünse de bu alışveriş yapman için bir bahane değil. Bu hafta sonu önceliğiniz harcama yapmak değil yeni kazanç kaynakları aramak olmalı. Bulduğunuz kazancı da harcamamaya çalışın.

ASLAN

Bu hafta sonu çok fazla plan yapmamak akıllıca olabilir. Özellikle başka insanların verdiği sözlere güvenerek plan yapmak sizi zor duruma düşürebilir. Satürn retro evresine başlarken ortakları ve sevdiklerini tespit etmek zor olacak, bu yüzden onların sözlerine güvenmeyin.

BAŞAK

Merkür tekrar lehinize hareket ettiği için çoğu insanla anlaşmak şu sıra sizin için kolay olacak. Ancak Satürn'ün olumsuz etkisi, iş yerinde birkaç fikir farklılığı olabileceği anlamına geliyor. Kendin için ayağa kalk ama onunla savaşma.

TERAZİ

Önümüzdeki 48 saat boyunca kendinizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak kesinlikle zorlayın, ancak saygı duymanız gereken sınırlar olduğu gerçeğini gözden kaçırmayın. Kendine yüzde yüz inanabilirsin ama Süpermen değilsin, o yüzden sen de mantıklı ol.

AKREP

Bu hafta sonu evde ya da işte diğer insanları etkilemeye çalışmanın bir anlamı yok çünkü onlar kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgul olacaklar ve sizin çabalarınızı fark etmeyecekler. Neyi başardığını biliyorsun ve bu yeterince yeterli.

YAY

Önümüzdeki 48 saat boyunca enerjinizi korumaya çalışın. Çünkü ne kadar hareket halinde olursanız, rakipleriniz ve düşmanlarınız tarafından hedef alınmaya o kadar açık olursunuz. Başkaları sizi ne kadar az görür ve duyarsa o kadar iyi.

OĞLAK

Yönetici gezegeniniz Satürn, bugün gerileme aşamasına başlıyor, bu da beklemediğiniz gecikmeler ve aksiliklerle karşılaşmanızın muhtemel olduğu anlamına geliyor. Sakin ol ve her şeyi yoluna koy. Şimdi çok önemli görünen şey, daha sonra bir şey ifade etmeyecek.

KOVA

Nedense, kötü bir şey olmak üzere olduğu fikrinden kurtulamazsınız. Büyük olasılıkla değil ama yine de dünyanız alt üst olmak üzereymiş gibi geliyor. Tüm olumsuz düşünceleri görmezden gelin ve bu hafta sonu eğlenceli bir şeyler yapın.

BALIK

Şu sıra para geldiği gibi gidebilir. Endişelenmeyin ve daha dikkatli olmaya çalışın. İşyerinde bir türlü istediğiniz sonuçları alamıyorsanız bir büyüğünüzden destek almak isteyebilirsiniz. Aklınızda uzun yola çıkmak varsa şimdiden planlamaya başlayabilirsiniz.



