Günlük burç yorumları: 4 Kasım Cuma günü tüm burç yorumları!

4 Kasım Cuma günü yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Kasım Cuma günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Olmak istediğiniz yere ulaşmanın en iyi yolunun kestirme gitmek olduğunu düşünme tuzağına düşmeyin. Bunun seni kaybetme olasılığı daha yüksek. Kendinize dürüstçe adım adım atarsanız, hedefinize daha çabuk ulaşırsınız.

BOĞA

Merkür'ün zıt burcunuzdaki konumu, büyük bir zihinsel blok oluşturmuş gibi görünüyor ve yardımı başarınız için çok önemli olan biriyle başarılı bir ortaklık kuracaksanız, bunu aşmanız gerekiyor. Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın.

İKİZLER

Kendiniz için yaptığınızdan çok daha fazlasını başkaları için yapıyor gibisiniz ve bu değişmek zorunda. Önümüzdeki 24 saat içinde hem kişisel hem de profesyonel ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyun. Sizi kullananlara bir mesaj gönderecektir.

YENGEÇ

Gezegenler, bugün, bir şeyin doğru olmadığına kendinizi ikna edebileceğinize dair bir tehlike olduğu konusunda uyarıyor. Gerçekler gerçektir ve sabit olmamalarını ne kadar isteseniz de değişmez.

ASLAN

Diğer insanlardan, özellikle de duygusal bağlarınız olanlardan ne beklediğinizi sade ve basit bir dille ifade etmeniz gerekir. Tüm planlarınızla aynı fikirde olmayabilirler ama en azından ne olduklarını bileceklerdir.

BAŞAK

Arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin bugün size söylediklerini dikkatle dinleyin çünkü belirli durumları sizden daha net görebilirler. Haritanızın iletişim alanındaki Merkür, onların kararlarına kendinizden daha fazla güvenebileceğiniz anlamına gelir.

TERAZİ

Para meseleleri ve iş meseleleri şu anda mükemmel. Ancak kazandığınızdan daha fazlasını harcama eğiliminiz nedeniyle hala geçiminizi sağlayamama tehlikesi var. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamayı bırakın!

AKREP

Sevdiğiniz birinin ne yaptığı konusunda çekinceleriniz olabilir ama eğer akıllıysanız dilinizi ısırır ve düşüncelerinizi kendinize saklarsınız. Kendi işlerine karıştığınız için size teşekkür etmeyecekler ve hatta önerdiğiniz şeyin tersini bile yapabilirler.

YAY

Bugün olanlar rastgele ve geriye dönük görünebilir, ancak gezegenler bunun daha büyük bir planın parçası olduğunu ve etkilerinin sizin için iyi olacağını gösteriyor. Mutlu bir kalple olanları kabul edin ve sizin için çalışmasını sağlamanın yollarını arayın.

OĞLAK

Son zamanlarda bir dizi garip, hatta tuhaf olay meydana geldi ve mantıklı Oğlak zihniniz onları anlamlandırmak için mücadele ediyor. Belki bu senin sorunun, belki kendi iyiliğin için fazla mantıklısın. Bugün kafanızı değil kalbinizi dinleyin.

KOVA

Çok yakın bir gelecekte onları tekrar değiştirip değiştirmeyeceğinizden emin değilseniz, planlarınızı dünyaya açıklamanın bir anlamı yok. Arkadaşların ve iş arkadaşlarının senin neyin peşinde olduğunu bilmesine gerek yok… hatta neler yapabileceğini bile.

BALIK

Bu sizin için potansiyel olarak yılın en iyi zamanlarından biri, bu yüzden en iyi şekilde yararlanın. Savunmada olmanız gerektiğini söyleyenleri dinlemeyin, çünkü en iyi sonucu almak için çok agresif olmasa da hücuma geçmeniz gerekir!



