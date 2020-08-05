Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2020 Çarşamba) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
5 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün daha pozitif düşünebilir, olaylara iyi tarafından bakabilirsiniz. İçinizdeki çocuk ortaya çıkabilir. Konu ve durumlara büyük resmi görerek yaklaşabilir böylece daha sağlıklı hareket edebilirsiniz. Beklemediğiniz şanslarla karşılaşabilirsiniz. Vicdan ve şefkat duyguları çalışabilir.
Bugün iş veya özel hayatınızda yeni teklifler alabilir, bir süredir düşündüğünüz seçenekler arasında bir seçim yapabilirsiniz. Kazanç getirecek fırsatlar, yeni iş anlaşmaları gündeminizde olabilir. Kafanızdaki belirsizliklerin bitişiyle daha huzurlu hissedebilirsiniz.
Bugün mutluluğunuzun peşinden gitmek isteyecek, kararsızlık ve ikilemleri sonlandıracak, daha cesur düşünüp cesur seçimlerde bulunacaksınız. Özgürlük önem kazanabilir. Kariyerde ve duygusal ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Kadersel fırsat ve dersler, karmanın getirileri gündeminizde olacak.
Bugün yeni kazançlar, finansal şanslar, hızlı para akışı gündeminizde. Kazanç ve harcama bir arada olabilir. Yaşama dair daha umutlu ve neşeli yaklaşırken kendinizi ruhen ve beden daha sağlıklı hissedebilirsiniz. Yolculuklar gündeme gelebilir. Geçmişteki doğru adımlarınız bugün fırsat ve korunmayı getirebilir. Fark etmediğiniz hatalarınızı ise olaylar gösterebilir.
Bugün Merkür sizin burcunuza geçiyor. Yaşama daha pozitif bakmaya, daha sağlıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Hızlı düşünüp hızlı karar verebileceğiniz, parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreç. Özgüven artarken bencillik, yanıltma ve sahtekarlık durumlarına dikkat etmeli. Geleceği düşünerek seçim yapabilirsiniz.
Bugün ilişkilerdeki dengeler aniden değişebilir. Karşınızdaki kişilerden beklenmedik jestler, açık konuşmalar görebilirsiniz. Sosyalleşebilir, kalabalık programlara katılabilirsiniz.
Bugün dalgalı bir ruh halinde olabilir, dış koşullardan etkilenebilirsiniz. İş ve özel hayatınız arasında denge kurmaya çalışabilir, kendinize kısa molalar verebilirsiniz. Bugünlerde işaretçi rüyalar görebilirsiniz.
Bugün hisleriniz ve mantığınızla pek çok durumu iç dünyanızda çözebilirsiniz. Sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Küçük veya büyük değişikliklere giderek günü daha keyifli geçirebilirsiniz. Yeni deneyimler elde etme zamanı.
Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. Keyifli görüşmeler yapabilir, ortak konuşmalarla çıkmaz durumları çözebilirsiniz. Kısa yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Gün içindeki konu ve durumlara yüzeysel bakabilirsiniz.
Bugün aşk hayatında cesur adımlar atabilir, duygularınızı dile getirebilir, hislerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı, sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz.
Bugün harcama ve kazançlar bir arada olabilir. Finansal konular gündeme taşınıyor. Merkür bugünden itibaren ilişkiler alanınızda ilerlerken yeni kişiler yaşamınıza dahil olabilir, daha sosyal olabilirsiniz.
Bugün hislerinize göre hareket edip, sezgileriniz doğrultusunda yol alabilirsiniz. Barışma, karmaşık durumları çözme, kaostan çıkma adına adımlar atabilirsiniz. Ulaşım ve seyahatlerde dikkat etmeli, aşırıya kaçan davranışlarda bulunmamalı.
Astrolog Merve Rençber
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