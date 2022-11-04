Günlük burç yorumları: 5 Kasım Cumartesi günü tüm burç yorumları!

5 Kasım Cumartesi günü yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Kasım Cumartesi günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Mali ve ticari konular gibi aile meseleleri de bugün ve hafta sonu önemli olacak. Mülkiyet ve yatırımlarla ilgili her şey dikkatle ele alınmalıdır, çünkü size söylenenlerin mutlak doğru olup olmadığından emin olamazsınız.

BOĞA

Akrep burcundaki Güneş, kişisel güneş yılınızın yarısında olduğunuz anlamına gelir ve bu ne kadar ilerlediğinizi ve hala ne kadar ilerlemeniz gerektiğini değerlendirmek için iyi bir zaman yapar. 8'inde, Ay tutulmasından önce mümkünse değişiklikler yapın.

İKİZLER

Arzulara veda edin ve verdiğiniz her kararın gerçeğe dayandığından emin olun. Elbette hayal edebilirsiniz, ancak hayalleriniz, yaratıcılık ve sıkı çalışma ile tek başınıza gerçeğe dönüşme gücüne sahip olduğunuz türden olmalıdır.

YENGEÇ

Son haftalarda ne kadar çok aksilik ve saptırma ile uğraşmak zorunda kalmış olursanız olun, derinlerde bir yerde biliyorsunuz ki, daha büyük şemada hala doğru yönde ilerliyorsunuz. Cesur olun ve devam edin!

ASLAN

Son zamanlarda o kadar çılgın bir hızla ilerliyorsunuz ki, önümüzdeki birkaç gün içinde biraz yavaşlamanız gerekecek. Bir Aslan bile arada bir nefes almaya ihtiyaç duyar ve bunu elde etmenin en iyi yolu ailenizle daha fazla zaman geçirmektir.

BAŞAK

Talihsizliğin sapanlarından ve oklarından kurtulduktan sonra, durumu tersine çevirmek ve size zor anlar yaşatanlara biraz baskı yapmak için mükemmel bir yerdesiniz. Ama biraz da eğlenin. Her şey intikamla ilgili değil.

TERAZİ

Hayatın birçok sorununun yanıtlarının kolay bulunmasını dilersiniz, ancak asıl gerçek şu ki, mevcut durumunuzu iyileştirmek istiyorsanız hem fiziksel hem de duygusal düzeyde çok çalışmanız gerekecek. Kazmaya başlayın ve ne bulduğunuzu görün.

AKREP

Önümüzdeki 12 ay boyunca ne yapmak istediğinizi önceden planlayıp ciddi bir şekilde düşündükten sonra, bugün ve hafta sonu olanlar, şüphesiz doğru seçimleri yaptığınıza dair size güvence verecektir. Her şey yolunda ve her dakika daha iyiye gidiyor!

YAY

Olayları bugün perspektif içinde tutun ve çoğu insanla karşılaştırıldığında hayatın kazananlarından biri olduğunuz gerçeğini gözden kaçırmayın. Kendi başına olabileceğin bir yer ve zaman bul ve şükretmen gereken birçok şeyi düşün.

OĞLAK

Sizinki genellikle güç ve kâr arayışıyla ilişkilendirilen bir işarettir ancak sizi motive eden başka bir şey daha vardır ve bu ilkedir. Bugün kuralları esneten insanlarla taviz vermeyin. Onlara yozlaştırılamayacağınızı bildirin.

KOVA

Neyi başarmayı umduğunuzu zihninizde netleştirmelisiniz. Gezegenler, hedeflerinizden emin değilseniz, dünyada ilerlemek için altın bir fırsatı boşa harcayabileceğiniz konusunda uyarıyor. En umut verici yolu seçin ve ona bağlı kalın.

BALIK

Bugün bir çılgınlık yapmak cazip gelebilir, ancak gezegenler bunu yaparsanız muhtemelen daha sonra pişman olacağınız konusunda uyarıyor. Hayattaki en iyi şeylerin bedava olduğu hiç bu kadar doğru olmamıştı, o yüzden bunların tadını çıkarın ve paranızı cebinizde tutun.



