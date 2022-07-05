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Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Salı günü tüm burç yorumları!

05.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 5 Temmuz Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? 

Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Salı günü tüm burç yorumları!

5 Temmuz Salı yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

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KOÇ

Katı düşünce tarzınızdan kurtulmanız, finansal ve aile meselelerine daha özgün bir yaklaşım getirmeniz gerekiyor. Yöneticiniz Mars bugün burçları değiştirdiği için yapması oldukça kolay. Önemli olan önceliklerinizi belirlemeniz.

BOĞA

Son birkaç gün içinde sinirler biraz yıprandıysa endişelenmeyin çünkü bugünkü Mars-Merkür bağlantısı herkesi diğerlerine karşı dürüst olmaya teşvik edecek. Tek bir hedefe doğru birlikte ilerlemek istiyorsanız güven şarttır.

İKİZLER

Bugün birisi size karşılıksız bir şey teklif ederse şüphelenmeniz gerekir mi? Evet, elbette, ama arkadaşlarınızı bile size herhangi bir öneri ile yaklaşmaktan caydıracak kadar inançsız görünmeyin. Bazı öneriler aslında yardımcı olabilir.

YENGEÇ

Şu anda dünyanızda o kadar çok ilginç şeyler oluyor ki, zihin gezegeni Merkür sizin burcunuzda Güneş'e katılacağından, önümüzdeki birkaç gün içinde daha da ilginç hale gelecekler. Olumlu olun ve her durumda hızlı hareket edin.

ASLAN

Son zamanlarda ortaklarınıza ve sevdiklerinize ulaşmak zorlaşmış olabilir. Ancak bu gerçekten endişe kaynağı değil. Bir olaya birden fazla perspektiften bakmak, bireysel sorunlara birden çok açıdan yaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

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BAŞAK

Zor bir göreve cesaret ve güvenle yaklaşırsanız, bunun aslında oldukça kolay olduğunu keşfetmek sizi şaşırtabilir. Her zaman olduğu gibi, en önemli şey benimsemeyi seçtiğiniz tutumdur. Ve evet, bu gerçekten kendi seçiminizdir.

TERAZİ

Önümüzdeki 24 saat içinde çok dürtüsel olmamaya çalışın. Seçeneklerinizi dikkatlice tartın ve yalnızca yapılacak doğru şeyin bu olduğundan emin olduğunuzda hareket edin. Bu bir yarış değil. Başlangıç bloklarından ilk çıkan olmak zorunda değilsiniz.

AKREP

Size bir sonraki adımda ne yapacağınızı veya hangi yönde hareket edeceğinizi söylemenize gerek kalmayacak, içgüdüsel olarak doğru hareket tarzının ne olduğunu bileceksiniz. Başkalarına bunun neden böyle olduğunu söyleyemeyebilirsin ama hiçbir zaman açıklama yapan biri olmadın.

YAY

Ortaklarınıza ve meslektaşlarınıza bugün ne yapmanız gerektiğini sorarsanız, bir düzine kafa karıştırıcı ve çelişkili cevap alırsınız. Bunun yerine, iç sesinizin size söylediklerini dinleyin ve ardından harekete geçme cesaretini gösterin. Bu kadar basit.

OĞLAK

Bugün uğraşmak zorunda olduğunuz insanlar, olumlu tavrınızdan etkilenecek ve hatta gelecekte iş yapabilecekleri biri olarak adınıza bir işaret koyabilirler. Olumlu yaklaşımınız tam olarak aradıkları şeydir.

KOVA

Halkın gözü önünde olmaktan çekinmeyen bir Kova burcu olsanız bile, bugün düşük bir profilde kalacaksınız. Şu anda aklınızda çok şey var ve ihtiyacınız olan son şey, diğer insanların onları eğlendirmenizi beklemesi.

BALIK

İletişim gezegeni Merkür, bugün haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu yüzden aklınıza takılan bir şey varsa, şimdi bunun hakkında konuşmanın tam zamanı. Birkaç kişiyi üzebilirsiniz, ancak uzun vadede sadece iyi şeyler gelecektir.


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Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
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