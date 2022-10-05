Günlük burç yorumları: 6 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!

6 Ekim Perşembe yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Büyük hayat tecrübesine sahip biri bugün size iyi tavsiyeler verecek ve eğer akıllıysanız dinleyip öğreneceksiniz. İnandıkları her şeyle özdeşleşmek zorunda değilsiniz ama kesinlikle kendi amaçlarınızı ilerletmek için kullanabilirsiniz.

BOĞA

Bir durum ne kadar zorlayıcı olursa, teste tabi tutulmaktan o kadar zevk alırsınız. Bu, hayatın size yolladığı her şeyle başa çıkabileceğinizi hissettiğiniz günlerden biri, bu yüzden cesur olun ve dikkate alınması gereken bir güç olduğunuzu gösterin.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde kendinizi bazı garip insanlarla karıştırırken bulabilirsiniz ama sorun değil çünkü onların bakış açısından muhtemelen siz de oldukça garip görünüyorsunuz! İyi haber şu ki, birbirinizden öğreneceksiniz ve biraz da güleceksiniz.

YENGEÇ

Bazı insanların önerilerinize ne kadar iyi olursa olsun karşı çıkacağını kabul etmelisiniz. Zodyak'ın en önemli işaretlerinden biri olduğunuz için her zaman dünyada yükselmenin yollarını arıyorsunuz ve rakipleriniz bunu biraz korkutucu buluyor.

ASLAN

Bugün nakit ve fiziksel mülkle uğraşırken ekstra özen gösterin, çünkü gezegenler birinin sizin pahasına hızlı para kazanmanın yollarını aradığı konusunda uyarıyor. Fırsat bulurlarsa sizi soymaktan çekinmezler. Bu yüzden onlara bu şansı vermeyin.

BAŞAK

İnsanları bugün sizin için bir şeyler yapmaya zorlamak anlamsız, çünkü başarsanız bile o kadar kötü bir iş çıkaracaklar ki sonunda bunu kendiniz yapmış olmayı dileyeceksiniz. Hiç kimse sizin standartlarınıza yaklaşamaz.

TERAZİ

Bugün sadece geleceği düşünün. Yılın bu zamanında burcunuzdaki Güneş, kendinizi bir sonraki seviyeye geçmek için büyük bir teşvik olabilir, ancak geride bıraktığınız kişi için hala endişeleniyorsanız, o seviyeye ulaşmanız pek olası değildir.

AKREP

Kendinizden ve yapabileceklerinizden son derece emin olabilirsiniz, ancak diğer insanların bunun için sözünüzü almasını beklemeyin. Gezegenler, güçlü konumlardaki insanları etkilemek için şimdi çok özel bir şey yapmanız gerektiğini gösteriyor. Son derece iyi yapın.

YAY

Bazen biraz dürtüsel olabilirsiniz ve uzun deneyimlerden sonuçların her zaman olumlu olmadığını bilirsiniz. Ancak, kozmik resim artık sizin tarafınızda, bu yüzden kendinize istediğiniz kadar dürtüsel olma izni verin!

OĞLAK

Son haftalarda ne kadar çok talepte bulunursanız, o kadar fazlasını teslim etmeniz beklenir. Hem de yakında. Gezegenlere göre, güçlü konumlardaki insanları etkilemek için önümüzdeki 24 saat boyunca uyumadan çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Buna değecek.

KOVA

Mevcut zorluklarınız ne kadar zor olursa olsun, onlarla hızlı ve etkili bir şekilde başa çıkmanın yollarını bulacaksınız. Sizin lehinize çalışan çok fazla kozmik aktivite ile artık “başarısızlık” kelimesi kelime dağarcığınızda mevcut değil.

BALIK

Bir iş arkadaşınız bugün gülünç derecede bencil davranacak, ancak buna kızmamanız tavsiye edilir. Aslında, onların korkunç davranışlarını fark etmemiş gibi davranmak için elinizden geleni yapmalısınız. Onları reklamın oksijeninden mahrum bırakın.



