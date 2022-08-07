Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

7 Ağustos Pazar yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün ikili ilişkilerinizin ve aşk hayatınızın gündemde olacağı bir gün olacak. Bekarsanız bugün aşk aniden sizi bulabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden gözünüzü açık tutun ve etrafa olan iletişiminizi kapatmayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün beklenmedik ama hoş karşılanan ziyaretçileriniz olabilir. Bugün sizleri bol kahkaha, büyüleyici haberler, ilginç bilgiler ve sürprizler bekliyor. Sosyal anlamda kendinizi zirvede hissettiğiniz bir gün yaşayacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugünün gündeminde tamamen sosyal ilişkiler yer alacak. Özellikle aşk hayatınızda hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşabilir ve ilişkinizi daha ciddi bir adıma taşımak isteyebilirsiniz. Bugğn kafanızdaki soru işaretlerinden tamamen uzaklaşarak hayatın tadını çıkarttığınız bir gün olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün hiç beklemediğiniz bir anda alacağınız haberle birlikte büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Sosyal anlamda aktif olacağınız bir gün olacak ve ikili ilişkilerinizde size ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için elinizden geleni yapacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün hafta sonu olmasına rağmen iş ve kariyer kapısında bir değişiklik sizleri bekliyor. Özellikle iş yerinizden terfi alabilir ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir başka işe başlamak için adım atabilirsiniz. Zihniniz gün boyunca yeni fikirler üretebilir. İşinizi bitirdikten sonra yürüyüşe çıkın ve kafanızı boşaltmayı unutmayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün tamamen kendinizle başbaşa kalarak iç sesinizi dinlemek isteyeceğiniz bir gün olacak. Özellikle gece gördüğünüz rüyaların gün boyunca etkisinde kalacaksınız. Hayatınızı sorguladığınız ve ne yapmak istediğinize karar vermek için hedeflerinizi değerlendirdiğiniz bir gün sizleri bekliyor.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün maceracı ruhunuz devreye girecek ve uzun zamandır düşündüğünüz ancak bir türlü cesaret edemediğiniz kimi durumlar için adım atmaya karar vereceksiniz. Son zamanlarda ruh halinizdeki gelgitlerin sizleri yormaya başladığını hissediyor olabilirsiniz. Derin bir nefes alın ve hayatı akışına bırakmayı deneyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kariyerinizle bağlantılı birinden beklenmedik bir haber alabilirsiniz. İyi bir haber olmasına rağmen sizi büyük bir şaşkınlık dalgasının içine sürükleyecek. Sorgulamadan size sunulan fırsatları değerlendirin ve iş kapınızda oluşan yeni gelişmeleri yakından takip etmeyi unutmayın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendinizi tamamen dış dünyadan soyutladığınız ve kendinizle yalnız kalmak istediğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle aranızda yaşayacağınızın yanlış anlaşılmalardan doğan problemler gün boyunca enerjinizin düşük olmasına neden olabilir. Empati yeteneğinize güvenerek sorunların üstesinden gelmeye çalışın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğunu hissederek güne başlayacaksınız. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için hafta sonunu değerlendirmeye ne dersiniz? Uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yeri görebilir ya da bir araya gelmediğiniz arkadaşlarınızla hasret giderebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün bekarsanız, alışılmadık ve belki de biraz tuhaf birine karşı çok güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Halihazırda bir ilişkiniz varsa, sevgilinizin daha önce hiç görmediğiniz yönünü keşfederek ona yeniden aşık olabilirsiniz. Bugün tamamen yeniliklere ve güzelliklere gebe olacak.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün iş ve kariyer kapısını ilgilendiren bir gelişmeyle büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Eğer yeni bir iş arıyorsanız beklenmedik bir kaynaktan yeni bir fırsatın doğduğunu fark edeceksiniz. Bu, beklenmedik birinin dikkatinizi çekeceği veya yeni ve alışılmadık bir alanda bir iş olabileceği anlamına gelebilir.

