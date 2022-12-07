Günlük burç yorumları: 7 Aralık Çarşamba günü tüm burç yorumları!

7 Aralık Çarşamba günü yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Kasım Çarşamba günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Üzerinde çalıştığınız şey kişisel olarak sizin için çok önemli olabilir ama çok fazla zorlamayın. Yaklaşan dolunay, önümüzdeki birkaç gün içinde kendinize çok ihtiyaç duyduğunuz nefes alma alanını vermeniz gerekebileceğini önceden bildirir.

BOĞA

Son zamanlarda çok ciddiydin, o yüzden bugün heyecan verici, seni eğlenmeye zorlayan bir şey yap. Elbette herkes yaptığınız şeyi onaylamayacak, ancak bunun sizi en ufak bir şekilde endişelendirmesi için hiçbir neden yok.

İKİZLER

Onda dokuzunda farkına bile varmayacağın bir konuda aşırıya kaçmamaya çalış, üzülmeyi boşver. Ayrıca, finansal konular söz konusu olduğunda, kayıplarınızı kısmaktan korkmayın. Bu durumda kar elde etmek mümkün olmayabilir.

YENGEÇ

Önümüzdeki iki veya üç gün içinde stresi atma ihtiyacı hissederseniz, diğer insanları rahatsız etmeyecek şekilde yapabileceğiniz yollar bulun. Biraz gergin hissetmen onların suçu değil. Sportif veya fiziksel nitelikte bir şey yapmayı deneyin.

ASLAN

Bugün, özellikle şu ya da bu türden ayaklanmaların beklendiği iş cephesinde, hiçbir şeyi çok ciddiye almanın bir anlamı yok. Kontrol edilemeyecek veya değiştirilemeyecek kadar büyük güçlerle uğraşıyorsunuz, bu yüzden durumu gülümseyerek kabul edin.

BAŞAK

Düşüncelerinizde her zaman mantıklı olduğunuzu düşünmeyi seviyorsunuz ancak yaklaşan dolunay, düşüncelerinizi bir arada tutmanızı zorlaştırıyor. Kendinize, dünyada ters gidiyormuş gibi görünen her şeyin aslında o kadar da önemli olmadığını söylemeye devam edin.

TERAZİ

Sahip olduklarınızı daha çekici görünen bir şeyle değiştirmek isteyebilirsiniz, ancak gezegenler çitin diğer tarafındaki çimlerin daha yeşil olmadığı konusunda uyarır. Belki de memnuniyetsizliğinizin nedenini kendi içinizde aramayı denemelisiniz.

AKREP

Bir arkadaşınızın durumuna sempati duyabilirsiniz ama onun için durumu düzeltmek size düşmez. Karşılaştıkları sorunlara kendi çözümlerini bulmaları gerekiyor, bu yüzden mesafenizi koruyun. Tabii ki işler gerçekten kontrolden çıkmadıkça.

YAY

Belirli bir kişiyle anlaşamıyorsanız, sorun değil. Onlardan hoşlanmak, hatta önlenebiliyorsa onlarla çalışmak zorunda değilsiniz. Ancak bundan kaçınılamazsa, bugün en azından profesyonel olarak aranızı iyi tutmak için çaba gösterin.

OĞLAK

Bazı insanlar şanslı olduğunuzu ve şimdi yolunuza çıkan tüm güzel şeyleri hak etmediğinizi söyleyecektir ama bu saçmalık. Bu şeyleri size çeken, son derece pozitif doğanızdır. Olumsuz düşünmeye ve olumsuz insanlara bir şans verin.

KOVA

Sizi gücendiren birine kızmak cazip gelebilir ama bu gerçekten çabaya değer mi? Muhtemelen değil. Onlara gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatın. Hatta onlar yokmuş gibi davranın ve sizi mutlu eden şeyi yapmaya odaklanın. Bu senin intikamın.

BALIK

Yanında çalıştığınız insanlara, değerinden daha azını asla kabul etmeyeceğinizi ve ödemeye isteksizlerse o zaman mutlu bir şekilde başka bir yere gideceğinizi bilmelerini sağlamalısınız. Çok sayıdaki ve çeşitli yetenekleriniz sayesinde seçeneklerden mahrum kalmayacaksınız.



