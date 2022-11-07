Günlük burç yorumları: 7 Kasım Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

7 Kasım Pazartesi yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, son zamanlarda biraz fazla inatçı olabilirsiniz. Maddi kısıtlamaları göz önünde bulundurmadan canınız ne istiyorsa onu yapıyorsunuz. Son dönemde maddi anlamda sizi zorlayacak bir süreç yaşayacaksınız ve çözülmemiş parasal sorunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Mali sorumluluk alanında kesinlikle öğrenmen gereken bazı derslerin var. Farkındalığınızı artırmak için elinizden geleni yapın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün ikili ilişkilerinizle alakalı birtakım soru işaretlerinin cevabını bulmak isteyeceksiniz. Kendinizi bir ilişkiye girip girmemeyi seçmeniz gereken bir durumda bulabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız travmalar ortaya çıkabilir. Bu durum şüphelerinizi yenileyebilir ve güven konusunda korkular yaratabilir. Onlara teslim olursanız adım atamazsınız. Cesur olun ve kendiniz karar verin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sizin için harika bir gün olacak. Kemerlerinizi bağlayın ve hayallerinize doğru yola çıkmaya hazırlanın. Çünkü kalıpları ve kuralları yıkan tavrınız sayesinde birçok sorunun üstesinden geleceksiniz. Hayallerinize ulaşmak için artık somut ve kararlı adımlar atmanın tam zamanı!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, kendinizi keşfettiğiniz ve yeni yeteneklerinizi fark ettiğiniz bir gün olacak. Daha öncesinde kendinizde varlığından bile haberdar olmadığınız kimi özellikleri gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Kendinizi ve sevdiklerinizi anlamlandırmaya çalıştığınız bu süreç sayesinde bambaşka bir bakış açısına ulaşacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün duygusal açıdan kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Özellikle duygusal eksikliğinizi gidermek için bir kişiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak bu kişinin gelişi tahmin ettiğinizden de uzun sürebilir. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamaktan siz sorumlusunuz. Eğer yapmazsanız sonsuza kadar bağımlı olmaya mahkum kalırsınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları aile üyelerinizle birlikte yaşadığınız zorluklar aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olacak. Hayatınızın bir döneminden hala sizi rahatsız eden bir konuya mı tutunuyorsunuz? Bu soruyu kendinize sormak için iyi bir an olacaktır. Sor, sonra cevapla ve bir kez ve herkes için dinlenmeye bırak!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün gündeminizde tamamen maddi ve finansal konular yer alacak. Artık aile bütçesi yapmak ve harcamalarınızı kontrol etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Çünkü plansız yaptığınız harcamaların uzun vadede sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Sıkı çalışmanızın sonucu olarak kendinize hediye vermek istiyor olabilirsiniz. Ancak maddi olmayan herhangi bir hediyenin de sizi mutlu edeceğini unutmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün küçük gerilimler yaşayabilirsiniz. Özellikle eşiniz, arkadaşlarınız ya da aile fertlerinizle aranızda özgürlüğünüz konusunda birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bağımsızlığınızı nazikçe müzakere ederek makul bir yol mu bulacaksınız yoksa kendinizi onların egemenliğinden kurtaracak mısınız? İkinci ihtimal daha olası görünüyor.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün ruh haliniz bunaltıcı ve karamsar olabilir. Geçtiğimiz birkaç günün zorluklarını aştıktan sonra, artık hak ettiğiniz huzur ve sessizliğe ihtiyacınız var! Kendinizle başbaşa kalarak sorunlarınıza odaklanmak istiyorsunuz ancak bunun için yeterli zamanı bulamamanızdan yakınıyorsunuz. Onları yeniden gözden geçirmek için mutlaka kendi zamanınızı oluşturun.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün her zamankinden daha gergin bir hava tüm gününün enerjisinde etkili olacak. Aile ve iş ortamında yaşayacağınız tartışmalar kendinizi üzgün hissetmenize neden olacak. Olaylara karışmadan bir köşeden sadece izlemeye çalışın. Mümkünse kargaşadan uzak durun ve kendi iç sesinizi dinlenmeye özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, aşk hayatınızdaki bazı fikir ayrılıkları bugün ortaya çıkabilir. Kendinizi ve partnerinizi tanımadığınızı düşündüğünüz bir sürecin içinde yer alabilirsiniz. Kesin karar vermeden önce sakin bir şekilde durumu değerlendirin ve fevri hareket etmemeye özen gösterin. Aksi halde üzülen taraf siz olabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün her zamankinden daha sakin ve mutlu bir gün sizleri bekliyor. Güne güzel bir şekilde başlayacaksınız ve pozitif enerjinin devam ettiğini göreceksiniz. Şanslı bir gününüzdesiniz ve belki bir şans oyunu oynarak kendinizi ödüllendirmek isteyebilirsiniz.



