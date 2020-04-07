KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları 7 Nisan Salı - Ay, Terazi burcunda seyahat ediyor!

Günlük burç yorumları 7 Nisan Salı - Ay, Terazi burcunda seyahat ediyor!

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 7 Nisan Salı için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın Terazi burcunda seyir halinde olduğu bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar haberimizde. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 7 Nisan Salı - Ay, Terazi burcunda seyahat ediyor!

7 Nisan Salı günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcundaki seyrine devam edeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün para içeren evrak işleriyle uğraşabilirsiniz. Bu, keyifli bir durum olabilir çünkü para sizin yolunuza geliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün zihniniz özellikle hızlı ve keskin. Sizi büyüleyen bir konuda bir süredir yapmayı düşündüğünüz araştırmalarla uğraşmaya karar verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
İş hayatınızda çeşitlilik ve değişim isteğinde olabilirsiniz. İşler aynı kaldığında pek iyi olmuyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün bir toplantıdan çıkıp diğerine girebilir yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Konuşması zihninizi uyaran ve yeni içgörüler bulmanıza neden olan biriyle tanışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün biraz sıkıcı geçebilir ev içinde olmaktan bunalabilirsiniz. Belki de bazı dekoratif değişiklikler sizi oyalayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün sizi uzak yerlerden bazı ilginç insanlarla temasa sokan bir parti veya grup etkinliğine katılabilirsiniz. Entelektüel konuşmalar dikkatinizi çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Kariyerinizdeki gelişmeler olumlu bir sonuç olşurabilir. Mali açıdan mutlu olacağınız bir tabloya karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Yeni yapılması gereken ve yarım kalan projeler bugün vaktinizin çoğunu alabilir. Telefon konusunda veya bilgisayarın bozulması gibi teknik zorluklar da can sıkıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
İşinize her zaman konsantresiniz ancak bugün normalden fazla odaklanıyorsunuz. Sizin için çok şey ifade eden bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün romantik partnerinizle yoğun bir konuşma olabilir, gelecek ve evlilik hakkında konuşmalar yapabilirsiniz. Evliyseniz, bu ev veya çocuk gibi yeni bir sorumluluk almak anlamına gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün siz ve ailenizin diğer üyeleri bazı değişiklikler yapma konusunda girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu, evi yeniden dekore etme veya yeniden modelleme ya da kapsamlı bir temizlik kadar sıradan bir şey içerebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
İşinizden ya da partnerinizden ayrılma durumu gündeme gelebilir. Huzursuz ve sinirli hissedebilirsiniz. Zihninizi bu durumdan uzaklaştıracak bir şeyler bulmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Regl nedir: Regl hakkında merak edilenler ve şehir efsaneleriRegl nedir: Regl hakkında merak edilenler ve şehir efsaneleri
12 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek?12 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
günlük burç yorumları,, burç yorumları,

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı!

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı!

Mazhar Alanson o yoruma dayanamadı! "Korona da olsa..."

Mazhar Alanson o yoruma dayanamadı! "Korona da olsa..."

Saçma gelebilir ama bunu çok sık yapmayın!

Saçma gelebilir ama bunu çok sık yapmayın!

Aman dikkat! Korunayım derken bu hastalıklar arttı

Aman dikkat! Korunayım derken bu hastalıklar arttı

Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yay Burcu Özellikleri

Yay Burcu Özellikleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Burcuna göre onu kendine aşık etme yolları

Burcuna göre onu kendine aşık etme yolları

Burçlar Ve Ayları

Burçlar Ve Ayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları! 14 Ocak salı gününüz nasıl geçecek?

14 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek?

13 - 19 Ocak 2020 haftalık burç yorumları

Haftanın en önemli olayı sizi nasıl etkileyecek?

Günlük burç yorumları! 12 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek?

12 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek?

Günlük burç yorumları! 11 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek?

11 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek?

Günlük burç yorumunuza göre 10 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek?

10 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek?

Bugünü hafife almayın! 2020'nin ilk ay tutulması ve dolunayı burcunuzda bakın nasıl etkiler bırakacak?

Bugünü hafife almayın! Dolunay ve Ay Tutulmasına hazır olun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.