Günlük burç yorumları: 7 Şubat Pazartesi günü tüm burç yorumları...

7 Şubat Pazartesi yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah enerjisel olarak Jüpiter’in yörüngesine doğru haraket ediyorsunuz. Bolluk ve bereketi kendinize çekerken aynı zamanda oldukça şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle iş ve kariyer anlamında uzun süredir hayalini kurduğunuz bir durumu gerçekleştirmek için adım atmanın tam zamanı! Doğru fırsatı yakaladığınızda hedeflerinize kolayca ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Görevlerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için kesinlikle istekli hissedeceksiniz, ancak hızınızı artırmayı unutmayın, aksi takdirde Mars ve asteroit Chiron arasındaki zorlu bir kare sayesinde bir duvara çarpabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün Ay bucunuzdaki hareketine devam ediyor. Bugünün enerjisinde kendinizi daha mantıklı ve sakin hissedeceksiniz. Evren sie uyumu getireceği için akışla birlikte hareket etmek sizi rahatlatacak. Bugün Uranüs’ün hareketi sayesinde hiç beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da akrabanızdan gelen haberin sonrasında gününüz her zamankinden daha hareketli olacak. Aşk hayatınızdaki sürprizle beraber hayatınızın aşkıyla tanışabilit ya da partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için bir fırsat yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, Boğanın destekleyici enerjisi sayesinde bugün olağan akış içinde kendinizi dinleyerek daha verimli olduğunuzu hissedeceksiniz. İç sesinizle hareket ederek iş hayatınızda büyük başarılar kazanabilirsiniz, cesaretli bir şekilde adım atmaktan çekinmeyin ve sorumluluk almaktan korkmayın. Potansiyelinizin farkına vararak atacağınız adımlar sayesinde yeni bir terfi konusu gündeme gelebilir. Eğer iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız doğru zamandasınız. Anlaşmalara, yenilik ve dönüşümlere hazırlıklı olun.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, haftaya enerjik bir başlangıç yaparak keyfinizi kimsenin bozmasına izin vermemeye çalışın. Bugün gündeminizde geçmişte halının altına attığınız sorunlar yer alacak, eski bir dostla ya da sevgiliyle yüzleşme söz konusu olabilir. Geçmişten gelen konular günün geri kalanında sizi doğrudan etkileyecek ve gidişatı belirleyecek. Gün sona ererken, aileniz ve arkadaşlarınızla biraz zaman geçirmeye çalışın, yaşadığınız olumsuzlukları sevdiklerinizle atlamak size kendinizi daha güçlü hissettirecek.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Jüpiter enerjisini tam anlamıyla hissedeceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz, mümkün olduğunca sevdiğiniz kişilerle verimli zaman geçirmeye çalışın. Sezgilerinizi dinleyerek kendinizi olumsuz durumlardan kurtarmaya özen gösterin. Özellikle öğleden sonra iş hayatınızda can sıkıcı durumlar yaşayabilir, iş arkadaşlarınızla aranızda daha önce fark etmediğiniz sorunlar olduğunu görebilirsiniz. Kalbinizi sevgiye açın. Karşılığını çok kısa sürede alacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün aşk hayatınızda yaşayacağınız gelişmeler sonraki dönemde yepyeni kapıların açılmasını sağlayacak. Durağan ve monoton giden hayatınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle Jüpiter enerjisi sayesinde yıllardır beklediğiniz ruh eşinizle bağlantı kurma şansını yakalayabilirsiniz. Bugün iş hayatınızda aktif olduğunuzu göreceksiniz, her zamankinden daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz sayesinde bu durumun üstesinden kolaylıkla geleceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün her zamankinden daha yavaş ve sakin bir gün olacak. Jüpiter’in enerjisi sayesinde kendi iç dünyanınıza yönelerek daha öncesinde yüzleşmekten kaçındığınız kimi korkularla baş etmek isteyebilirsiniz. İletişim kanallarında yaşanacak bazı sorunlar nedeniyle günün ilk yarısında kendinizi ifade etmek konusunda zorlandığınızı hissedebilirsiniz, ciddi tartışmalara girmekten kaçının. Özellikle ikili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara neden olmamak için cümlelerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Akşam saatlerinde ise sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek isteyebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, egosal durumlar nedeniyle kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir gün olabilir. Özellikle partnerinizle aranızda yaşanacak bazı kırgınlıklat gündeme gelebilir, ifade şeklinize her zamankinden daha fazla dikkat edin. Sağlığınıza önem veren adımlar atarak haftanızı planlamak isteyebilirsiniz ancak beklenmedik durumlarla karşılabilir, kaygı ve endişe duyabilirsiniz. Her şeyi aynı anda halletmek için kendinize çok fazla baskı yapmamaya çalışın ve zaman ayırmayı unutmayın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün güne biraz daha geç başlayabilir, kendinizi yeni hafta için enerjik hissetmeyebilirsiniz. Bu durgunluğu bir fırsata çevirerek iyi yönde kullanmaya çalışın. Sevdiğiniz aktiviteleri yaparak ruhunuzu besleyin, kendinizi ve isteklerinizi dinlemeye özen gösterin. Günü dinlenerek geçirmek istemenizden daha doğal bir durum olamaz. Öğleden sonra üzerinizdeki ölü toprağını atarak daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. En yakın dostlarınızla bağlantı kurmak moralinizi de yükseltecektir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, son günlerde hedeflerinize doğru hareket etmek için gerekli planlamaları yaptınız. Derin bir nefes alarak planmalar doğrultusunda harekete geçmenin tam zamanı! Bugün artık kendinize vakit ayırma zamanı geldi. Özellikle bugün kurduğunuz her cümlenin evrenden geri dönüşünü alacağınız mükemmel bir enerji içindesiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu etmek için yakaladığınız benzersiz şansları görmezden gelmeyin. Bu öğleden sonra beklenmedik sürprizler sizi bulacak. Bu süre zarfında alışılmamış şeylere "evet" deyin ve evrenin sizi yakında unutamayacağınız bir yolculuğa çıkartmasına izin verin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Ay Boğa burcunda ilerleyip dördüncü evinizi aydınlatırken, evinizin konforu dış dünyanın size sunabileceği her şeyden daha ağır basacak. Bugün evinizde tek başınıza zama geçirmek isteyebilir, geçmişten gelen konular üzerine düşünmek ve adım atmak arzusunda olabilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı yapacak ve kendinizi hiç olmadığı kadar rahatlamış hissedeceksiniz. Bu kozmik iklim size kalbinizle ve tutkularınızla yeniden bağlantı kurma şansı vererek çevrenizdeki dünyayla olan ilişkinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak.

BALIK

Sevgili Balık burçları bugün çok sosyal bir gün geçireceksiniz. Özellikle iletişim becerilerinizin arttığı bir gündesiniz, daha fazla arkadaş edinebilir, sosyal çevrenizi genişetebilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişiler sayesinde hayatınızın sonraki aşamalarında kendinizi biraz daha mutlu hissedeğinizi belirtmek isteriz. Bugün arkadaşlarınızla sohbet etmek için harika bir zaman, bu yüzden birkaç kısa mesaj gönderdiğinizden veya bazı aramalar yaptığınızdan emin olun. Sevdiklerinize zaman ayırmaya özen gösterin.



