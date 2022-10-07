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Günlük burç yorumları: 8 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

07.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 8 Ekim Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 8 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

8 Ekim Cumartesi yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugün hem evde hem de işte iş birliği yapmanız bir zorunluluktur. Kendi başınıza uzağa gitmeniz kesinlikle olası değildir. Egonuzu unutun ve başkalarının yardımına ihtiyacınız olduğunu bildirin. Bu konuda samimi konuşursanız, yardım etmek için çok istekli olacaklardır.

BOĞA

Bugün bu kadar mükemmeliyetçi olmamaya çalışın. Akıl gezegeni Merkür, güç gezegeni Plüton ile bağlantılıyken, bir konuda herkesten daha iyi olduğunuzu kanıtlamanız gerektiğini düşünebilirsiniz ama bu doğru değil. Robot değil insan olduğunu asla unutma!

İKİZLER

Bugün biri sizi hayal kırıklığına uğratırsa (ki her ihtimaldedir) bunun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Hayat hayal kırıklıklarıyla doludur ve genel ölçekte bu oldukça küçüktür. Biraz şaka gibi davranırsan daha iyi hissedeceksin.

YENGEÇ

Şu anda içten içe acı çekiyor olabilirsiniz ama bunu kimsenin görmesine izin vermemeye çalışın. En cesur yüzünü takın ve sanki hiçbir şey ters gidemezmiş gibi dünyayla yüzleşin ve mucizevi bir şekilde, her şeyin yeniden yoluna girmesi uzun sürmeyecektir.

ASLAN

Gerçekler şu anda sizin tarafınızda çok fazla, bu yüzden çubuğun yanlış ucuna sahip olduğunuzu söyleyenleri dinlemeyin, çünkü sahip değilsiniz. Düşüncelerindeki kusurlara dikkat edin, canınız sıkılıyorsa eskisi gibi devam edin.

BAŞAK

Yöneticiniz Merkür, bugün güç gezegeni Plüton ile bağlantı kuruyor, bu nedenle tarzınızda biraz iddialı olabilirsiniz. Her halükârda işlerin sizin istediğiniz gibi yapıldığında ısrar edin, ancak kendi güçleri yokmuş gibi hissetmemeleri için başkalarına biraz boşluk bırakın.

TERAZİ

Planlarınızı kendinize saklayın ya da en azından belirsiz tutun. Bir Hava burcu olarak amaçlarınızı arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşmayı seviyorsunuz ancak gezegenler bunun önümüzdeki 24 saat içinde pek de iyi bir fikir olmayabileceği konusunda uyarıyor. Bilmelerine gerek yok.

AKREP

Yakın bir arkadaşınızla veya aile üyenizle oturup, neler yaptıkları hakkında onlarla ciddi bir konuşma yapmanız gerekir. Onlar hakkında zaten hüküm vermiş gibi görünmemeye çalışın. Anlayışlı olacağınızı bilmeleri gerekiyor.

YAY

Kısa vadeli bir kayıp, sadece hatalarınızdan ders alıp tekrar deneyerek uzun vadeli bir kazanca dönüştürülebilir. Burcunuzla ilgili iyi şeylerden biri, düşüncenizde nadiren katı olmanızdır, bu da aynı şeyi iki kez yanlış anlamadığınız anlamına gelir.

OĞLAK

Burcunuzdaki Plüton bugün zihin gezegeni Merkür ile bağlantı kuruyor, bu nedenle büyük fikirlerden mahrum kalmayacaksınız. Ve Plüton gerileme evresinin sonuna yaklaşırken, yakında bu büyük fikirleri başarılı ve karlı gerçeklere dönüştürme şansına sahip olacaksınız.

KOVA

Bugün bir tür aşırı davranıştan kurtulabileceğinizi düşünebilirsiniz, ancak dikkatli olmalısınız çünkü çoğu insan affedecek olsa da çok önemli bir kişi olmayabilir. Fazlalıklarınızı en azından şimdilik makul seviyede tutun.

BALIK

Bugün en önemli şey, bu kuralların bazılarının şüpheli değerde olduğundan şüphelenseniz bile kurallara bağlı kalmanızdır. Otorite konumunda olan biri sizi yakından izliyor olacak ve serbest kalırsanız üzerinize sert bir şekilde inebilir.


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