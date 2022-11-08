Günlük burç yorumları:8 Kasım Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

8 Kasım Salı yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Kasım Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda çevrenizdekileri ve kendinizi tanıma konusunda zorluk yaşayacağınız bir gün olacak. Çünkü beklemediğiniz ve alışkın olmadığınız tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerin kalbini kırmadan problem olduğunu düşündüğünüz noktalara mutlaka değinmeye çalışın. Aksi halde sorunları anlatmamak uzun vadede daha büyük problemlerin çıkmasına yol açabilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün geçmişin tozlu raflarından fırlayan ve sizleri huzursuz eden kimi durumlarla yeniden yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Halının altına süpürdüğünüz bu duygular gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Geçmiş deneyimlerinizden kesinlikle miras aldığınız hayata dair derin bir bakış açısına sahipsiniz. Sadece sakin bir şekilde bunu kullanarak karar almaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, iş ve kariyer anlamında sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle yeni bir projeye ya da göreve başladıysanız mutlaka ‘B’ planınızı hazırlamalısınız. Ayrıntıların sizi küresel bir vizyona sahip olmaktan alıkoyduğunu düşünme eğilimindesiniz, ancak bu doğru değil. Uzun vadeli bakış açısı ile kısa vadeli ihtiyaçlar arasında bir çelişki olmadığını fark edeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün kendi prensiplerinizi ve kırmızı çizgilerinizi terk etmenizin tam zamanı! Hayata bakışınız değişti ve hepsinden önemlisi, modası geçmiş, önyargılı fikirlerinizin bazen hayatınızı nasıl zehirlediğinin daha çok farkındasınız. Geçmiş artık sizi ilgilendirmiyor. Sizi engelleyen inançlarınızdan sıyrılarak hayallerinizi gerçekleştirmek adına somut bir adım atacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün geçmiş ve gelecek arasındaki o belirsiz çizgide hesapsız adımlar atabilirsiniz. Gözlerinizi dümdüz ileri ve geleceğe odaklamaya dikkat etmezseniz, geçmişin sizi yakalaması muhtemeldir. Önünüzde hiçbir şey görmeseniz bile arkanıza bakmayın. İlerlemeye devam etmelisiniz. Bunu söylemenin yapmaktan daha kolay olduğu doğrudur. Yine de, denemek için ilham aldığınızı hissediyorsunuz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün kendinizle ve sevdiklerinizle barışmanın tam zamanı! ‘Hayır’ kelimesinin yerini ‘evet’ sözünün tüm pozitifliğine bırakırken beklemediğiniz bir hızla işlerinizin yoluna girdiğini göreceksiniz. Önünüze çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin ve gecikmeli de olsa hayallerini gerçekleştirme yolunda atılan adımlarınızı kucaklayın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün aşk hayatınızda hiç beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Eğer uzun zamandır yalnızsanız hayallerinizi süsleyen ‘doğru kişiyi’ bulmaya çok yakın olduğunuzu içten içe hissediyorsunuz. Eğer bir ilişkiniz varsa mevcut partnerinizle aranızda daha kuvvetli bağlar oluşmaya başlayacak ve geleceğe dair ciddi adımlar atmaya karar vereceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün iş ve kariyer anlamında çözümlenmesi gereken birtakım olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bunlarla mücadele etmek için etkili bir planlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Güvendiğiniz bir kişinin bu konudaki fikirlerine mutlaka kulak verin. Kendi kararlarınızı en doğru bir şekilde alabilmek için mutlaka diğer düşünceleri de duymalısınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, son dönemlerde huzurlu bir şekilde devam eden hayat döngünüzün kırılmaya başladığını fark edeceksiniz. İhtiyaçlarınız eşinizin veya yakın arkadaşlarınızınkilerle uyuşmayabilir veya kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Gelecekle ilgili küçük endişeler bugünün gündem maddesini oluşturacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, sevgi ve şefkati bünyesinde barındıran bir kişisiniz. Bu nedenle bugünün ruh halinde kendinizi kırılgın ve yorgun hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle aranıza mesafe girmeye başladığını düşünseniz bile bugünlük tartışmalardan uzak kalmayı deneyin. Bugün etranızdaki çatışmalara hazırlıklı olun.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün duygusal anlamda kendinizi sınadığınız bir gün olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiden gelen teklifle birlikte şaşıracak ve hayatınızı yeniden sorgulamaya başlayacaksınız. Kendinizi düşündüğünüz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Artık biraz bencil olmanın kimseye zararı dokunmaz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, son birkaç gündür özellikle maddi ve finansal açıdan oldukça şanlısınız. Ama bugün bir istisna olacak. Bir yatırım yapmayı, bir sözleşme imzalamayı veya büyük bir ürün satın almayı planlıyorsanız, başka bir güne erteleyin. Kendinizi bu kadere teslim edebilir ve hata yapma şansından kurtulduğunuz için minnettar olabilirsiniz!



