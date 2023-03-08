Günlük burç yorumları: 8 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

8 Mart Çarşamba yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte8 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün her zamankinden daha düşük bir enerjiyle güne başlıyorsunuz. Bu durum günlük işlerinizi yerine getirme konusunda kendinizi motive etmenizi gerektirecek. Kendinize yönelecek ve sorumluluklarınıızı yapacak enerjiyi bulamıyorsanız bir süreliğine kendinizi akışa bırakabilirsiniz. Ancak bu süreyi uzatmamaya özen gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün olaylara ve durumlara karşı kendinizden taviz vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumu kendinize yeni bir bakış açısı olarak kullanın ve öğrenmeniz gereken hayat dersini çıkarttığınızdan emin olun.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün engellerle karşılaşabilirsiniz ama merak etmeyin. Bunlar, üzerinde çalışabileceğiniz şeyler olacak. Durumun zor yanı, bu bloklardan hiçbirinin yerinden kıpırdamaması ve neden orada olduklarına dair kesinlikle hiçbir fikrinizin olmaması olabilir. Bu barikatı kişisel algılamamaya çalışın ve onunla savaşın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün zihninizden keskin ve çalışma isteğiniz son derece güçlü. Bu güçlü kombinasyonu tam avantajınız için kullanın. Dikkatinizden kaçacak çok az şey var. Hatırlamanız gereken en önemli şey, diğer insanların ilerlemenizi engellemesine izin vermemenizdir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün yataktan her zamankinden daha zor bir şekilde kalkabilirsiniz. Güne düşük bir enerjiyle başlasanız bile ilerleyen saatlerde özünüze döneksiniz. Özgüveniniz bugün zirvede! Giriştiğiniz tüm işlerin tam başarıyla üstesinden gelebileceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugün dertlerinizi başkalarına yüklemek için iyi bir zaman değil. Olayların ve durumların sorumluluklarını üstlenmelisiniz. Gerçekten suçlanması gereken bir kişi varsa o da sizsiniz. Olaylara objektif bir şekilde yaklaştığınızda doğru sonuçlara daha çabuk ulaşacaksınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün içinden çıkamayacağınız bir güç mücadelesinin içinde kapana kısılmış gibi görünebilirsiniz. Sorun şu ki, bu mücadelenin sizinle ve eylemlerinizle ilgisi olmayabilir. Sizden yavaşlamanızı isteyen sınırlayıcı bir güç var. Sizi ilgilendirmeyen çatışmalara bulaşmamak için elinizden geleni yapın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kişisel görüşünüzle alakalı olarak kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Güçlü bir egosu olan biri, özenle hazırladığın planda delikler açabilir. Gerçeklere bağlı kalmaya çalışın ve bunun bir tür popülerlik yarışmasına dönüşmesine izin vermemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Alçakgönüllü ve doğrudan olun. Çok duygusal veya hassas olmamaya çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, kendinize olan saygınızın başkalarının size söylediklerine bağlı olmamasına dikkat edin. Bazı cümleler sizin egonuzu okşarken bazıları ise kendinizi çok kötü hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden başkalarının sizi bir balon gibi havaya uçurmasına ya da tek bir kelimesiyle söndürmesine izin vermemelisiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün özsaygınız konusunda bazı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Uzun vadeli projelerde büyük adımlar atabileceğinizi göreceksiniz. Hayal ve hedeflerinize ulaşmak için cesur adımlar atmaktan korkmayın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün biraz gergin olabilirsiniz. Dürüst ve üretken bir şekilde hareket ettiğinizden emin olana kadar fazla suçlayıcı olmayın. Otomatik olarak savunma moduna geçebilir ve sonunda suçlu olduğunuz şey için birini suçlamaya başlayabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, yakın zamanda uygulamaya koyduğunuz planları ve temelleri gözden geçirmek için mükemmel bir fırsat! Şimdiye kadar neleri tamamladığınız konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, uzmanlığına güvendiğiniz birine danışın. Yeni bir plan kullanmaya baştan başlamak buna değer olabilir.



