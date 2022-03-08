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Günlük burç yorumları: 8 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

08.03.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 8 Mart Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 8 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

8 Mart Salı yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Mart Salı günlük burç yorumları...

Ast2

KOÇ

Fikirleri eyleme dönüştürmenin yollarını bulamıyorsanız, kendinize veya arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza karşı çıkmamaya çalışın. Güneş burcunuza girene kadar, dikkat çekmemeli ve hatalarından ders alarak başkalarının seni geçmesine izin vermelisiniz.

BOĞA

Zihinleri sizinki kadar hızlı hareket edemeyen ama fazla sabırsızlanmayanlara bir şeylerin nasıl yapılacağını anlatmaktan bıkmış olabilirsiniz. Sonunda alışana kadar onlara basit adımlarla öğretin. Kesinlikle onlar için yapmayın, kendiniz için yapın.

İKİZLER

İş cephesinde işlerin ilerlemeye başlamasını bekliyor olabilirsiniz, ancak endişelenmeyin çünkü önümüzdeki birkaç gün bazı büyük karışıklıklar görebilirsiniz. İyi haber şu ki, başladığında değişikliklerden yararlananlardan biri olacaksınız.

YENGEÇ

Haritanızın en maceralı bölgesindeki Güneş, sizi her zamanki ortamınızdan uzaklaştıran bir şeyle meşgul olmanız için kozmik bir davettir. Yeterince uzun süre başka insanların bir şeyler yapmasını izleyerek oturdunuz, şimdi onlara nasıl yapılması gerektiğini gösterin.

ASLAN

Hassas bilgileri kendinize saklamak cazip gelse de gezegenler bunun er ya da geç ortaya çıkacağı konusunda uyarıyorlar, bu yüzden bugün bir duyuru yapabilirsiniz. Bazı insanların zaten bilgi sahibi olduğunu keşfetmek sizi şaşırtabilir.

BAŞAK

Duygusal olmak size göre değil ama zıt burcunuzdaki kozmik aktivite kendinizi başkalarının yerine koymanızı kolaylaştırdığı için nasıl ve neden acı çektiklerini görebilirsiniz. Şimdi soru şu: Onlara yardım etmek için ne yapabilirsiniz?

TERAZİ

Ev işlerinde geride kalmış olabilirsin ama çılgın bir koşuşturma içinde yetişmeye çalışmanın bir anlamı yok. Haritanızın çalışma alanındaki kozmik aktivite, sizi en azından şimdilik, programınızı çöpe atmaya ve sadece anı yaşamanın tadını çıkarmaya teşvik ediyor.

AKREP

Nadiren bu kadar dinamik hissettiniz ve nadiren beyninizde vızıldayan bu kadar çok yaratıcı fikriniz oldu. Tehlike, elbette, her şeyi yapmaya çalışıp sonunda hiçbir şey yapmamanızdır. Bugün hırslarınızda seçici olun.

YAY

Hayır, başkalarının kişisel işlerine karışma hakkınız yoktur ve onların da sizinkine karışma hakları yoktur. Bugün sevdiklerinizle aranıza biraz mesafe koyun. Çok yaklaşırsanız havai fişekler patlayabilir!

OĞLAK

Kendinizi dışlanmış hissettiğinizi ve neler olup bittiğini bilmek istediğinizi belli etmeyin, çünkü bu bazı insanları sırf eğlence olsun diye sizi karanlıkta bırakmaya teşvik edecektir. Bugün gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açın. Yakında resmi büyük resmi görebileceksin.

KOVA

Finans evinizi düzene sokmanız gerekiyorsa- ki yaparsınız bu, ekstra para getirecek değişiklikleri yapmaya başlamak için mükemmel bir zamandır. Bu sadece daha fazla kazanmakla ilgili değil, aynı zamanda savurgan harcamaları da azaltmanız gerekiyor.

BALIK

Bugün karşılaşabileceğiniz tek sorun, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla teklifin olmasıdır. İyi haber şu ki, hızlı bir karar vermek zorunda değilsiniz. Artıları ve eksileri tartmak için kendinize bolca zaman verin, böylece doğru olanı yapın.


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