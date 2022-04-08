Günlük burç yorumları: 8 Nisan Cuma günü tüm burç yorumları!

8 Nisan Cuma yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Son birkaç haftadır gösterdiğiniz çabalar ödüllendirilmek üzere. Kimsenin size başarınızın öncelikle şansa bağlı olduğunu söylemesine izin vermeyin. Sizi bu noktaya getiren, katıksız sıkı çalışmayla birleşen vizyonunuzdur.

BOĞA

Güvenebileceğini düşündüğün biri açıkça seninle oyun oynuyor. Bu konuda ne yapacaksın? Sert bir şekilde karşılık vermek cazip gelebilir ama o zaman kendinizi onların seviyesine düşürürsünüz. Siz küçük ayak oyunlarından daha büyüksünüz.

İKİZLER

Bugün bir aşamada, rakip olarak gördüğünüz birinin aslında sizinle pek çok ortak noktası olduğunu ve iş birliği yapmanızın sizin ve onların yararına olacağını fark edeceksiniz. Kişisel duygularınızı bir kenara bırakın ve birlikte çalışmanın yollarını bulun.

YENGEÇ

Yetkili bir konumda olan biri açıkça sizi çok düşünüyor ve onlara daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunuzu bildirirseniz olumlu yanıt verecektir. Bu, dünyada yükselmek için bir fırsat. Almak için çok çekingen olmayın.

ASLAN

Gezegenler, bugün özellikle iş cephesinde köşeleri kesmeye çalışırsanız, sosyal ve profesyonel durumunuzun zarar görebileceği konusunda uyarıyor. Dürüstlük ve adil oyun konusunda bir itibarınız var ve bunu kaybederseniz, etkinizin çoğunu da kaybedebilirsiniz.

BAŞAK

Önümüzdeki 24 saat içinde tanıdığınız insanlar için iyilik yapmaktan çekinmeyeceksiniz ama yabancılara da yardım etmeye çalışmalısınız. Seyahatlerinizde tanıştığınız biri şanssız görünüyorsa, ona yardımcı olabilirsiniz.

TERAZİ

Her türlü ilişki şu anda iyi yıldızların altında ve insanlarla, hatta sevmediğiniz kişilerle bile iyi geçinmek için çaba gösterirseniz, çeşitli şekillerde fayda görürsünüz. Romantik düzeyde, sevdiklerinizi nasıl özel hissettireceğinizi bileceksiniz.

AKREP

Kendinizi iş cephesinde ayrıntılarda boğulmuş bulursanız, o zaman sert bir şey yapmanız gerekebilir, sizi geride tutan küçük kısıtlamaları kıran bir şey. Bazı insanlar elbette şikâyet edecek, ancak onları güvenle görmezden gelebilirsiniz.

YAY

Arzu ettiğiniz şeyi zorla veya tehdit ederek elde etme dürtüsüne karşı koyun. Bugünün Mars-Merkür bağlantısı, arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı ihtiyacınız olanı vermeye ikna etmek için doğru kelimeleri bulabileceğiniz anlamına geliyor, öyleyse neden bir kavga başlatmak isteyesiniz?

OĞLAK

Sizi ilgilendirmeyen konulara girmekten kaçınmak akıllıca olur, özellikle de ilişki sorunları olan arkadaşlarla ilgiliyse. Neredeyse kesinlikle ortada, her iki taraftan da sopalarla karşılaşacaksınız, bu yüzden mesafenizi koruyun.

KOVA

Merkür haritanızın iletişim alanında ilerlerken ve enerji gezegeni Mars ile bağlantılıyken, Güneş'in altındaki her konuda görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyeceksiniz. Diğerleri, sizinle aynı fikirde olmasalar bile tutkunuza hayran kalacaklar.

BALIK

Bugünün tek tehlikesi, kendinizi umutsuzca desteğinizi ve onayınızı isteyen iki kişi arasında bir sınır çekmenin içinde bulabilmenizdir. Bu, taraf tutmayı göze alamayacağınız durumlardan biridir, bu nedenle tarafsız kalmakta ısrar edin.



