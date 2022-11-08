Günlük burç yorumları: 9 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!

9 Kasım Çarşamba günü yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Kasım Çarşamba günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Yanlış bir seçim yaparsanız sonuçların maliyetli olabileceği türden anlaşmalar yapmak için iyi bir zaman değil. Bugünkü ay tutulması, para meselelerine son derece dikkatli bir şekilde yaklaşılması gerektiği konusunda kesin bir şekilde uyarıyor.

BOĞA

Şu anda ortakların ve iş arkadaşlarının üstün olduğunu kabul etmek istemeyebilirsin ama durum bu ve buna uyum sağlamanın yollarını bulmalısın. Önce size danışmadan karar verdikleri için onlara kızmak hiçbir şeyi değiştirmez.

İKİZLER

Elbette yeni bir projeyle meşgul olun, ancak başkalarının sizi desteklemesini beklemeyin. Bu, yalnız giderseniz daha fazlasını başaracağınız durumlardan biridir. Gerçekten şikâyet etmekten başka bir şey yapmayan insanlarla çevrili olmak istiyor musunuz?

YENGEÇ

İsterseniz başarı sizindir ama bugünkü ay tutulması doğru yolu seçip seçmediğinizi merak etmenize neden olabilir. Neredeyse kesinlikle sahipsiniz ve haftanın sonunda hem hedeflerinize hem de yeteneklerinize olan güveniniz geri dönecek.

ASLAN

Son zamanlarda aklınızda çok şey var ve bugünün tutulması, muhtemelen zahmete değmeyecek konular hakkında çok derin düşündüğünüz hissini artıracak. Etrafında taşıdığın tüm o zihinsel çöplerden kurtulma zamanı.

BAŞAK

Bugün dışarı çıkma ve iyi vakit geçirme dürtüsü hissediyorsanız, buna karşı koymayın. Sosyal aktiviteler size çok iyi gelebilir. En iyi sonuçlar için tanıdığınız ve güvendiğiniz insanlarla birlikte çalışın. Yabancılar eğlenceli olabilir ama tehlikeli de olabilirler.

TERAZİ

Bugünkü ay tutulmasıyla ilgili sorun, paranız konusunda sizi biraz umursamaz hale getirmesidir. Kolay gelsin, sizi ortaklarınız arasında popüler yapacak bir yaklaşım değil. Onların da parası olduğunu unutmayın.

AKREP

Diğer insanlara ne yapmayı planladığınızı açıklamaya çalışarak zaman ve enerji harcamayın, sadece başlayın ve yapın ve bırakın kendi iyi zamanlarında kendileri için halletsinler. Önümüzdeki 24 saat içinde eylemler kelimelerden çok daha önemli olacak.

YAY

Bazen ters giden küçük şeyler için üzülmek kolaydır ama bugün büyük resme odaklanmanız ve küçük şeyleri kendi haline bırakmanız gerekiyor. Şu anda herkesin kafası biraz karışık, bu yüzden hem başkaları hem de kendiniz için izin verin.

OĞLAK

Bugünkü ay tutulması, üzerinde çalıştığınız şimdiye kadar çok basit görünen bir şey bir şeyin, görünürde bir sebep olmadan aniden zorlaşabileceği konusunda uyarıyor. Panik yapma. Bir süre ondan uzaklaşın ve tekrar basitleşmesini bekleyin.

KOVA

Kişisel olarak sizin için pek bir şey ifade etmeyen sorunlar için savaşmak için çok fazla enerji harcıyorsunuz ve şimdi bu enerjiyi alıp kendi ihtiyaçlarınız için savaşmak için kullanmalısınız. En değerli dava her zaman kendi davanızdır.

BALIK

İnandığınız şeye inanmaya hakkınız var ve kimsenin buna inanmanızı engellemeye hakkı yok. Bugünkü tutulma, birisinin sesinizi susturmaya çalışabileceği ve eğer yaparlarsa, onlara sert bir şekilde karşılık vermeniz gerektiği konusunda uyarıyor.



