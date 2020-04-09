Günlük burç yorumları 9 Nisan Perşembe - Ay , Akrep burcunda!

9 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Akrep burcunda gözlemleneceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Bugün enerji dolu hissedebilir, biraz egzersiz yapmak için istekli olabilirsiniz. Ancak diğer sorumluluklar sizi bunu yapmaktan alıkoyabilir. Ortaya çıkan hayal kırıklığı tüm enerjinizi yok edebilir ve sizi uyuşuk bir ruh haline sokabilir.Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün enerjiniz muhtemelen oldukça düşük. Sosyalleşmek, TV izlemek veya kitap okumak istemeyebilirsiniz. Muhtemelen bütün gün kendinizle ilgili ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu koşullar altında yapılacak en iyi şey dikkat dağıtıcı bir şey bulmaktır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Kariyer ve finansal hedefler tamamen durmuş görünebilir ve bu sizi depresif, hayal kırıklığına uğramış ve panik içinde bırakabilir. Bu tuzağa düşmeyin. Bu kalıcı bir durum değil. Birkaç gün içinde her şey tekrar yoluna girecek. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bir iş arkadaşınız kötü bir ruh halinde olabilir teselli etmek size düşebilir. Bugün çalışmak istemeyen arkadaşınızın işine el atabilir yükünü hafifletebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Önceden planladığınız tatile ya da bir iş gezisine gitme planı geçici olarak ertelenebilir. Bu sizi üzebilir ve hayal kırıklığına uğratabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi biraz uyuşuk ve tembel hissedebilirsiniz. Her gün aynı olmak zorunda değil. İyi bir kitap okuyun. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Muhtemelen bugün yatak odanıza çekilmek ve kapıyı sıkı sıkı kapatmak isteyeceksiniz. Kimseyle konuşmak veya sosyalleşmek istemezsiniz, size en yakın olanlarla bile. Çok fazla iş sizi bitkinlik ve neredeyse tamamen tükenmişlik durumunda bırakabilir. Devamını okumak için tıklayınız