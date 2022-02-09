Günlük burç yorumları: 9 Şubat Çarşamba günü tüm burç yorumları!

9 Şubat Çarşamba yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah kıpır kıpır olacaksınız. Problem çözme yeteneğinizle ön plana çıkacaksınız. Zihniniz gün boyunca aktif olacak, evrenden gelen titreşimlerle enerjinize kendiniz bile şaşıracaksınız. Yatmadan önce derin bir nefes alarak kendinizi sosyal medyadan ve cep telefonundan arındırarak zihninizi dinlendirin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün bütçenizi kontrol edin. Bu kozmik iklim, harcamalarınızı ve yinelenen ödemelerinizi gözden geçirmenizi isteyecek ve bu da şaşırmanıza neden olabilir. Ayrıca her yıl yenilenen abonelikler için cep telefonunuzu kontrol etmek isteyebilirsiniz ve artık ilgilenmediğiniz uygulamalarla bağlantınızı kesebilirsiniz. Online alışverişinizde aşırıya kaçmamaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bu sabah evren size sevgi yağdıracak. İyi hislerle dolup taşacaksınız. Şu anda kendinizi özgür ve durdurulamaz hissedeceksiniz. Önünüze çıkan engelleri kolaylıkla aşacaksınız. Gün boyunca duyularınızla bağlantı kurun, başkalarının duygularını kabul edin ve gerginliği gidermek için derin nefes alıp vermeyi unutmayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün beyninizin ikiye bölündüğünü hissedeceksiniz. Zihniniz işleriniz, rutin görevleriniz ve mesleki sorumluluklarla meşgulken bilinçaltınızın adım adım ilerlemeye devam ettiğini göreceksiniz. Ne yazık ki, bu enerji biraz dikkat dağıtıcı olabilir, bir görevin ortasında zihinsel olarak dikkatiniz dağılabilir. İlk etapta ne yaptığınızı unutmanıza neden olabilir!

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün sosyal medya hesabınızdan paylaştıklarınıza çok dikkat etmelisiniz. Yapacağınız paylaşım, çevreniz tarafından çok ilgi göreceksiniz. Elinizden telefonu düşüremeyecek, bilgisayar ekranının bir köşesinde sosyal medya hesabınız sürekli açık olacak. Yatmadan birkaç saat önce fişi prizden çekmek de iyi bir fikir olacaktır, aksi takdirde uykusuzlukla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bu haftanın başlangıcı sizin için biraz fazla eğlenceli geçmiş olabilir, muhtemelen mesleki sorumluluklarınızın gerisinde kalmanıza neden olabilir. Görevleri yerine getirirken istikrarlı bir adım atarken, kısa sürede yapılacaklar listenizin kolaylıkla tamamlanmak üzere olduğunu göreceksiniz. Gerekirse bu titreşimleri fazla mesaiye bırakmaktan çekinmeyin, ancak kendinizi fazla hırpalamayın, aksi takdirde gün sona ererken duvara çarpabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yeni bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızın sorunlarını çözmelerine yardımcı olurken size derin bir tatmin duygusu getirecek. Başkalarına bol keseden tavsiye dağıtırken kendinizi de unutmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, kararsızlıklar bugün peşinizi bırakmayabilir. İkilemler arasında sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Seçeneklerinizi ölçüp, tartın ama bu durumun hayatınızı tıkamasına müsaade etmeyin. Uzun süredir devam eden ilişkilerde bir şeylerin değişeceğini umarak zamanını boşa harcamayı bir kenara bıraksan iyi olur.

YAY

Sevgili Yay burçları, tutkularınızın açığa çıktığı bir gün olacak. Bir ilişkiniz varsa aklınızı ondan alamayacaksınız. Bekar Yay burçları ise yeni bir ilişki için radarlarını açık tutarak etrafını sürekli inceleyecek. Zekanızın ve doğal karizmanızın başkalarını hemen etkileyebileceğine güvenin. Günü romantik bir ilişkiyle tamamlamanız çok olası.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, vücudunuzun verdiği tepkilere dikkat edin. Bazı şeyleri yeni fark edebilirsiniz. Yiyeceklerin sindiriminizi nasıl etkilediğine dikkat edin. Özellikle kafein alımını kontrol altına almak isteyebilirsiniz. Stresin fiziksel olarak yarattığı semptomlara karşı gözünüzü açık tutun. Fiziksel sıkıntı sinyalleri görmezden gelmek yerine, vücudunuzdaki gerilimi azaltmanın yolunu bulmaya çalışın. Günlük yaşamınızda daha sağlıklı alışkanlıklar edinebilmelisiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, zekanızın egonuzu beslemesine izin verin. Haklıysanız konuşmaktan korkmayın. Zihninizi dinlendirmeyi unutmayın. Yaratıcılık sizi bularak, yatırım yapmayı düşündüğünüz herhangi bir tutku projesinde çalışmak için harika bir gün olacak. Sadece nöronları ateşleme telaşına o kadar kapılmamaya çalışın ki, biraz sessiz zaman ayırarak gevşemeyi unutmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları evinizi düzene sokmak için ani bir dürtü ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ev işlerini üstlenmek normalde olduğundan daha az acı verici hissettireceğinden, birkaç işi geride bıraktıysanız bu titreşimlere yaslanın. Bu titreşimler ayrıca sezginizde veya empatik yeteneklerinizde bir artışa yol açabilir. Tamamlamanız gereken işe odaklanmazsanız dikkatinizi dağıtabilir. Ancak, bu akşam kişisel işlerinizi hallettikten sonra en yakınınız ve en sevdiğiniz kişiyle görüşmek isteyebilirsiniz.

