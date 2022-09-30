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Günlük Hayatta Sıkça İhtiyaç Duyduğumuz Türkçe İngilizce Çeviri Nasıl Yapılır?

30.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya dili İngilizce, teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızda oldukça önemli bir konuma sahip. İş, okul gibi çeşitli alanlarda özellikle İngilizce çevirisine sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Çeviri işlemi, İngilizce’yi yüzeysel bir şekilde anlamaya imkân sunuyor… Peki Türkçe - İngilizce çeviri nasıl yapılır?

Günlük Hayatta Sıkça İhtiyaç Duyduğumuz Türkçe İngilizce Çeviri Nasıl Yapılır?

İngilizce - Türkçe çevirisi yapmak amacı ile tercih edebileceğiniz pek çok farklı araç bulunuyor. Yalnızca İngilizce değil, daha birçok farklı dili de çevirebileceğiniz bu araçlar, günlük hayatınızda size kolaylık sağlıyor. Türkçe İngilizce ya da İngilizce Türkçe çeviri işlemi yapmak için tercih edebileceğiniz çeviri araçlarını sizler için derledik…

En İyi Türkçe İngilizce Çeviri Araçları Hangileridir?

İngilizce Türkçe cümle çeviri işlemini yapmak için tercih edebileceğiniz araçlar, temel düzeyde yabancı dili anlamanıza yardımcı oluyor. İngilizce’yi hem anlamak hem de anlaşmak için tercih edebileceğiniz çeviri araçlarının bazıları sıklıka tercih ediliyor. Peki en iyi Türkçe İngilizce çeviri araçları hangileridir? Bu sorunun cevabını yazımızın devamında yer alan alt başlıklarda ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte detaylar…

Google Translate İle Çeviri Nasıl Yapılır?

Dünyada en yaygın bir şekilde kullanılan çeviri uygulaması Google Translate https://translate.google.com/ oluyor. Google Translate, çeviri işlemini yaparken özellikle arama verilerinden elde edilen verileri aktif bir şekilde kullanmayı başarıyor. Sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren Google Translate, birtakım ufak hatalara sahip olsa da popülerliğini kaybetmiyor. Google Translate en fazla 5.000 karaktere destek veriyor. Eğer dilerseniz Google Chrome’un ilgili eklentisini kullanarak bazı internet sitelerinin dillerini otomatik olarak çevirme imkânına sahip olabilirsiniz. Google Translate üzerinden İngilizce Türkçe metin çeviri yaparken yazım ve imlâ kurallarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Yandex İle Çeviri Nasıl Yapılır?

Google Translate’in yanı sıra en çok tercih edilen çeviri araçlarından biri de Yandex oluyor. Siteye ulaşmak için, https://ceviri.yandex.com.tr/ adresini tercih edebilirsiniz. Yandex, Rusya tarafından Google’a rakip olarak geliştiriliyor. Uzun yıllardır tercih edilen çeviri araçlarından biri olan Yandex, Google’a alternatif olarak gösteriliyor. Yandex’te bulunan veriler, doğal olarak Google’a göre daha az. Dolayısıyla bu noktada Yandex ile yapılan çevirilerin doğruluk oranı Google’a göre biraz daha düşük olabiliyor. Özel isim ayrımı yapma özelliğine sahip olmayan Yandex, daha çok resmî dilde kullanılan kelimelere yatkınlık gösteriyor. Sıklıka tercih edilen çeviri aracı maksimum 10.000 karaktere destek veriyor. Yandex çeviri aracı özellikle Rusça çevirileri için de sıklıkla tercih ediliyor.

Microsoft Bing İle Çeviri Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İngilizce Türkçe çeviri sesli ya da yazılı bir şekilde kolaylıkla yapılabiliyor. Bu noktada tercih edebileceğiniz çeviri araçlarından bir diğeri de Microsoft Bing oluyor. Microsoft Bing, veri devi olarak tanınan Microsoft’a bağlı olarak hizmet veriyor. Oldukça fazla miktarda metinsel veri kaynağına sahip olan Microsoft Bing, çevirilerde organik bir sonuç vermesi ile öne çıkıyor. Microsoft Bing’in maksimum 5.000 kelime metin desteği bulunuyor. Özellikle iş hayatında da sıklıka tercih edilen Microsoft Bing, en iyi çeviri araçlarından biri olarak kaydediliyor. Peki Microsoft Bing ile çeviri yapmanın püf noktaları neler? Siz de aşağıdaki noktalara dikkat ederek Microsoft Bing çeviri aracı üzerinden alacağınız verimi maksimuma çıkarabilirsiniz.

Çeviri sırasında doğru olmayan bir tercümeye rastlayabilirsiniz. Aslında bu durum oldukça doğal. Eğer bu durumu yaşarsanız; ‘’düzenleme öner’’ bağlantısına tıklayabilirsiniz.
Çevirmiş olduğunuzu metni bir de sesli dinlemeye ne dersiniz? Microsoft Bing üzerinden çevirdiğiniz metni sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz.
Microsoft Bing üzerinden çevirdiğiniz metni kopyalama imkânına da sahipsiniz. Metni çevirdikten sonra ‘’kopyala’’ bağlantısına tıklayabilir, elde etmiş olduğunuz metni farklı materyallerde kullanabilirsiniz.
Sesli Sözlük İle Çeviri Yapmanın Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

Çok dilli bir sözlük olarak bilinen ve Türkiye’nin en eski çeviri araçlarından biri olan Sesli Sözlük, 1999 yılından bu yana hizmet veriyor. Cümle çevirilerinden daha çok kelime çevirilerinde oldukça kapsamlı sonuçlar veren Sesli Sözlük, çeviri sonuçlarını yazılı olarak gösterişi ile öne çıkıyor. Sesli Sözlük ile çeviri işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde; çevirdiğiniz kelimelerin telaffuzunu da yazılı olarak görme imkânına sahip oluyorsunuz. Sesli Sözlük üzerinden çeviri yaparken hem telaffuzunuzu geliştirebilir hem de organik ve kapsamlı çeviri sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Çeviri Yaparken En Büyük Yardımcımız Sözlükler

Türkçe İngilizce çeviri fotoğraflı, sesli gibi çeşitli çeviri araçları, pek çok alanda milyonlarca insana kolaylık sağlıyor. Arama motoru merkezli çeviri araçlarının yanı sıra, sözlükler de sıklıkla tercih ediliyor. Dijital sözlük olarak tanımlayabileceğimiz bu sözlükler, kapsamlı ve doğru bir şekilde sonuç vermesi ile dikkat çekiyor. Çok daha detaylı bir çeviri işlemi yapmak için tercih edebileceğiniz sözlükler arasında ilk sırada yerini ‘’Tureng’’ alıyor. Peki Tureng nedir? Tureng üzerinden nasıl çeviri yapılır? İşte detaylar…

Tureng Sözlük

Tureng, yerli bir çeviri aracı olarak karşımıza çıkıyor. İngilizcenin yanı sıra; İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinin çevirisinde oldukça başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan Tureng, kelimeler üzerinden çeviri hizmeti veriyor. Aynı zamanda Tureng üzerinden ilgili kelimenin kullanıldıkları kalıplara, deyimlere ve söz öbeklerine ulaşabiliyorsunuz. Bir Türk şirketi tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Tureng, en iyi çeviri programlarından biri olarak biliniyor. Türkçe’yi oldukça profesyonel bir şekilde ele alan sözlük, çevirilerinizin çok daha güvenilir olmasını sağlıyor.

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