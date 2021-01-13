Günlük kullanım için uzun saçlar nasıl balerin topuzu yapılır? Tüm inceleriyle anlattık!

Kırmızı ruj, kanatlı eyeliner ve ikonik balerin topuzu gibi bazı şeylerin asla modası geçmez. Bugün sizinle oldukça estetik duran nostaljik bir balerin topuzu yapıyoruz.

Marketlerden alınan bir sprey ve fırça yardımıyla, günlük balerin topuzu çok rahat bir şekilde yapılabilir. Bunun için saçı tarayarak olabileceğine yukarıda ve simetrisi güzel olacak biçimde, dışarıda potluk kalmadan toplanır.

KANCALI TOKAYLA SABİTLEYİN

Yukarı doğru toplanan saç kancalı lastik yardımıyla sabitlenir. Bu işlem bittikten sonra sprey sıkarak boşluklar netleştirilir. Zeminde güzel bir sonuç elde edildikten sonra balerin topuzu yapılır.

Döndürme işlemi yapıldıktan sonra tokayla tutturulur. Günlük kullanımda rahat ve kullanışlı bir saç modelidir.

