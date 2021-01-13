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Günlük kullanım için uzun saçlar nasıl balerin topuzu yapılır? Tüm inceleriyle anlattık!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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'Balerin topuzu' yapmak karmaşık görünebilir ancak uzun bir saçınız varsa güçlü ve dayanıklı bir bale topuzunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Günlük kullanım için bale topuzu yapmanın inceliklerini videomuzda bulabilirsiniz.

Kırmızı ruj, kanatlı eyeliner ve ikonik balerin topuzu gibi bazı şeylerin asla modası geçmez. Bugün sizinle oldukça estetik duran nostaljik bir balerin topuzu yapıyoruz.

Marketlerden alınan bir sprey ve fırça yardımıyla, günlük balerin topuzu çok rahat bir şekilde yapılabilir. Bunun için saçı tarayarak olabileceğine yukarıda ve simetrisi güzel olacak biçimde, dışarıda potluk kalmadan toplanır.

KANCALI TOKAYLA SABİTLEYİN

Yukarı doğru toplanan saç kancalı lastik yardımıyla sabitlenir. Bu işlem bittikten sonra sprey sıkarak boşluklar netleştirilir. Zeminde güzel bir sonuç elde edildikten sonra balerin topuzu yapılır.

Döndürme işlemi yapıldıktan sonra tokayla tutturulur. Günlük kullanımda rahat ve kullanışlı bir saç modelidir.

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