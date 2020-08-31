Günlük makyaj için çok önemli tüyolar! Önce gözlerden başlamazsanız...

Genel olarak gün içerisinde makyajımıza birçok sebepten ötürü fazla vakit ayıramıyoruz. Fakat önemli olan doğru ürün ve tekniklerle kısa sürede bile güzel bir makyaj ortaya çıkarmak. Ve bu zor değil. Gerçekten! İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen günlük makyaj tüyolarımızı kategori kategori inceleyelim...
Cildinizi makyajdan önce bir yüz temizleme jeli ile temizlemeli ve nemlendirmelisiniz. Aksi takdirde cildinizdeki kirler, makyajınıza perde çekebilir.
GÖZ MAKYAJI
Göz makyajıyla başlıyoruz çünkü far veya maskara ile yapabileceğimiz küçük hatalar ve bulaştırmalar olabilir. Ten makyajını önce yaparak bozmak istemeyiz, değil mi?
Günlük bir göz makyajında, göz farında kullanacağınız renk tamamen size kalmış. Burada püf nokta fırça ile farı iyice dağıtmak ve boyut vermesi için gölgelendirmeleri iyi yapmak. Farın pigmentini arttırmak istiyorsanız bir göz bazı ya da ince bir kat vazelin sürebilirsiniz. Kalıcılığını da arttırmış olursunuz.
Aydınlık bir görünüm için göz pınarı ve kaş altlarınızı şampanya renginde bir far ile aydınlatabilirsiniz.
Hızlı bir göz makyajında eyeliner çekmek biraz lüks olsa gerek. Yine de gözümüzü belirginleştirmek için kahverengi bir farı kirpik diplerinize sürebilirsiniz.
Bakışlarımızı etkileyen kirpiklerimiz için bir püf nokta da maskara uygulamadan önce transparan bir pudra sürmek. Bu şekilde daha hacimli ve kalıcı bir kirpik görüntüsü elde ediyoruz.
TEN MAKYAJI
Cildinize uygun fondöteni ve kapatıcıyı, homojen bir görüntü için, fırçayla uygulamalısınız. Daha hafif bir görüntü için renkli nemlendiriciler de yanınızda. Unutmayın, ten makyajında aydınlık bir görüntü istiyoruz!
Kapatıcınızı göz altına ters üçgen şeklinde sürmeniz göz altlarınızı daha aydınlık gösterecektir.
Daha tatlı ve sağlıklı bir yüz için mutlaka mercan, şeftali tonlarında bir allık veya bir bronzer kullanmalısınız. Pıt pıt fırçayla uyguluyoruz. Krem bir ürün olsa daha güzel olur tabii...
DUDAK MAKYAJI
Rujun pürüzsüz durması için mutlaka nemlendirmelisiniz.
Burada nude tonları kullanmak daha güvenli sanki. Koyu renk rujlarda taşırma riski bir tık fazla.
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