Günlük makyaj için çok önemli tüyolar! Önce gözlerden başlamazsanız...

Genel olarak gün içerisinde makyajımıza birçok sebepten ötürü fazla vakit ayıramıyoruz. Fakat önemli olan doğru ürün ve tekniklerle kısa sürede bile güzel bir makyaj ortaya çıkarmak. Ve bu zor değil. Gerçekten! İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen günlük makyaj tüyolarımızı kategori kategori inceleyelim...

Cildinizi makyajdan önce bir yüz temizleme jeli ile temizlemeli ve nemlendirmelisiniz. Aksi takdirde cildinizdeki kirler, makyajınıza perde çekebilir.

GÖZ MAKYAJI