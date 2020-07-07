Günlük pedlerin bu kullanım alanlarını ilk kez göreceksiniz! Video çekerken, çekmece temizlerken...

Şaşırmaya hazırsanız başlayalım...
ÇEKMECE TEMİZLİĞİ
Günlük pedler asıl amacı dışında, çamaşır çekmecelerinin temizliği için kullanılabilir. Bunun için bir günlük pedin üzerine en sevdiğiniz parfümden sıkarak çekmecenize yerleştirin. Günlük pedin pamuklu dış tabakası sıvıyı emer ve kokunun çamaşırlarınızın içine işlemesini sağlar. Çekmecenizi her açtığınızda duyacağınız kokuya bayılacaksınız!
EKRAN TEMİZLİĞİ
Telefon, tablet ya da bilgisayar ekranlarının temizliği için de günlük pedlerin kullanımına başvurabilirsiniz. Yumuşak ve hassas dokusu sayesinde günlük pedler elektronik cihazlarınıza zarar vermez ve kolayca temizler. Günlük pede bir damla su damlatarak ekranınızı temizleyebilirsiniz.
AYAKKABI YARALARI
Yeni alınan ayakkabılar çok güzel olsa da zaman zaman ayağımızda yaralara yol açabilir. Bunu önlemek ve yeni ayakkabılara sahip olmanın mutluluğunu sonuna kadar yaşamak istiyorsanız günlük pedinizden küçük bir parça keserek ayakkabınızın ayağını acıtan yerlerine yapıştırın. Bu sayede ayaklarınızın yara olmasının önüne geçebileceksiniz. Bunun yanı sıra, bazı askerler postalları ayakkabılarını vurmasın diye günlük pedleri postallarının içine sıkıştırarak da kullanabiliyor, bizden söylemesi!
KAYGAN AYAKKABILAR
Bazı zamanlarda ayaklarımız terlediğinde yüksek topuklu ayaklarımızın içerisinde kayar. Ve işte, günlük pedler burada da imdadımıza yetişiyor! Her iki ayakkabınızın içine de yerleştirdiğiniz günlük ped sayesinde ayaklarınızın kaymasını önleyebilir, korkutucu kazalardan kurtulabilirsiniz.
YARA BANDI
Eğer yanınızda yara bandı yoksa veya yara bandına ulaşamayacak bir yerdeyseniz vücudunuzda meydana gelen küçük yaralanmaları günlük pedinizden kestiğiniz küçük bir parça ile kapatabilirsiniz. Bu sayede yaranız mikrop kapma riskinden kurtulur.
VİDEO ÇEKİMLERİ
Eğer saat henüz çok erkense ve bir açık hava çekimindeyseniz kamera merceğinin üzerine günlük ped koyarak bulunan nemin objektife yansımasına engel olabilirsiniz. Bu sayede çektiğiniz video ve fotoğrafların kalitesi çok daha iyi olacak, yaptığınız çekimden çok daha memnun kalacaksınız.
OLASI LEKELERİN ÖNLENMESİ
Bulunduğunuz yerde hava çok sıcaksa ve terleyerek gömleğinizi kirletmek istemiyorsanız gömlek yakanızın içerisine günlük pedinizden yapıştırabilirsiniz. Bu, teninizdeki kirin gömlek yakanıza bulaşmasını engelleyecektir
MAKYAJ VE OJE TEMİZLİĞİ
Günlük pedlerin dokusu kare ve yuvarlak makyaj temizleme pamuklarının dokusu ile neredeyse aynıdır. Eğer etrafınızda pamuk yoksa ve makyajınızı ya da ojenizi çıkarmak için acele ediyorsanız, küçük bir parçasını kestiğiniz günlük pedinize ihtiyacınıza göre birkaç damla oje çıkarıcı veya makyaj temizleyici sürerek kullanabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta şu; eğer makyajınızı günlük ped yardımıyla silecekseniz yüzünüze süreceğiniz pedin çantanızda başka eşyalarınızla birbirine değmediğinden ve son derece temiz olduğundan emin olmalısınız.
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