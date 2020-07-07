Günlük pedlerin bu kullanım alanlarını ilk kez göreceksiniz! Video çekerken, çekmece temizlerken...

Şaşırmaya hazırsanız başlayalım...

ÇEKMECE TEMİZLİĞİ

Günlük pedler asıl amacı dışında, çamaşır çekmecelerinin temizliği için kullanılabilir. Bunun için bir günlük pedin üzerine en sevdiğiniz parfümden sıkarak çekmecenize yerleştirin. Günlük pedin pamuklu dış tabakası sıvıyı emer ve kokunun çamaşırlarınızın içine işlemesini sağlar. Çekmecenizi her açtığınızda duyacağınız kokuya bayılacaksınız!

EKRAN TEMİZLİĞİ

Telefon, tablet ya da bilgisayar ekranlarının temizliği için de günlük pedlerin kullanımına başvurabilirsiniz. Yumuşak ve hassas dokusu sayesinde günlük pedler elektronik cihazlarınıza zarar vermez ve kolayca temizler. Günlük pede bir damla su damlatarak ekranınızı temizleyebilirsiniz.

AYAKKABI YARALARI

Yeni alınan ayakkabılar çok güzel olsa da zaman zaman ayağımızda yaralara yol açabilir. Bunu önlemek ve yeni ayakkabılara sahip olmanın mutluluğunu sonuna kadar yaşamak istiyorsanız günlük pedinizden küçük bir parça keserek ayakkabınızın ayağını acıtan yerlerine yapıştırın. Bu sayede ayaklarınızın yara olmasının önüne geçebileceksiniz. Bunun yanı sıra, bazı askerler postalları ayakkabılarını vurmasın diye günlük pedleri postallarının içine sıkıştırarak da kullanabiliyor, bizden söylemesi!