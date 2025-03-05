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Günlük rutinlerin seni ne kadar mutlu ediyor?

05.03.2025 12:41
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Her gün yaptığın alışkanlıklar, farkında olmadan ruh halini ve mutluluk seviyeni büyük ölçüde etkiliyor! Peki, günlük rutinlerin seni gerçekten mutlu ediyor mu, yoksa farkında olmadan kendini sıkıcı bir döngüye mi hapsettin? Hemen teste katıl ve gerçekleri öğren!

Günlük rutinlerin seni ne kadar mutlu ediyor?

Günlük rutinlerin seni ne kadar mutlu ediyor?

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Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey ne?

Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey ne?
Telefonumu alıp sosyal medyaya göz atarım.
Birkaç dakika meditasyon veya esneme hareketleri yaparım.
Alarmı erteler ve biraz daha uyurum.
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Peki, gün içinde kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?

Peki, gün içinde kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?
Pek fazla zaman ayıramıyorum, sürekli meşgulüm.
Genelde başkalarıyla vakit geçirmekten kendime pek zaman ayıramıyorum.
Günlük rutinlerim içinde mutlaka kendimle baş başa kaldığım anlar olur.
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Söyle bakalım, gün içinde en çok ne için stres yapıyorsun?

Söyle bakalım, gün içinde en çok ne için stres yapıyorsun?
Kesinlikle iş! Yoğun toplantılar, bitmek bilmeyen mesailer...
Eğitim hayatımla ilgili çok stres yapıyorum.
İkili ilişkileri düşünmekten sürekli stres yapar haldeyim.
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Şimdi bir yere ışınlanma şansın olsa hangi ortamı tercih edersin?

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Gün içinde en çok yaptığın aktivite hangisi?

Gün içinde en çok yaptığın aktivite hangisi?
Sosyal medyada zaman geçirmek.
Kitap okumak, film izlemek veya diziye dalmak.
İş/okul dışında pek bir şey yapmıyorum.
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Akşamları günü nasıl tamamlıyorsun?

Akşamları günü nasıl tamamlıyorsun?
Yatmadan önce uzun uzun düşüncelere dalıyorum.
Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum veya sosyal aktivitelere katılıyorum.
Yorgunluktan bitkin düşüp erkenden uyuyorum.
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Rutinlerini değiştirmekten hoşlanır mısın?

Rutinlerini değiştirmekten hoşlanır mısın?
Hayır, düzenim bozulursa huzursuz olurum.
Bazen küçük değişiklikler yaparım ama genel düzenimi korurum.
Sürekli yeni şeyler denemek isterim, rutin beni sıkar.
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Son olarak, gün içinde en mutlu olduğun an hangisi?

Son olarak, gün içinde en mutlu olduğun an hangisi?
Arkadaşlarımla sohbet ederken.
Sevdiğim bir aktiviteyle meşgulken.
Yatağa uzanıp dinlenirken.
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Philips Yaşam Kategorisi
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